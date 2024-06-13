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Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности с Японией

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кіcіда

В Италии президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали двустороннее Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между Украиной и правительством Японии.

Об этом сообщается на сайте президента Украины, передает Цензор.НЕТ

Это первое соглашение о безопасности, заключенное нашей страной во исполнение Совместной декларации G7 не со страной - членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки - беспрецедентны.

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Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в сфере безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления и реконструкции.

В этом году Япония предоставит нашему государству 4,5 млрд дол. США и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. В целом сумма помощи, которую предоставила Япония с марта 2022 года, составит более 12 млрд дол.

Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования, с учетом конституционных ограничений Японии, и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций возможностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию.

Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации, усилении защиты и восстановлении критической инфраструктуры, укреплении кибер- и информационной безопасности, обеспечении свободного судоходства и безопасности морских путей. Японские партнеры также будут помогать с восстановлением Украины путем привлечения к этому частного сектора и государственных учреждений Японии.

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Отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает ведущие позиции в мире. Страны будут изучать возможности для развития промышленной базы Украины, в частности путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований.

Япония и в дальнейшем будет поддерживать Украинскую формулу мира, усиливать санкции против России, сотрудничать в разработке механизма возмещения убытков, в частности за счет суверенных российских активов, и в привлечении агрессора к ответственности.

Япония также и в дальнейшем будет помогать Украине укреплять ядерную безопасность, в частности в контексте защиты Запорожской атомной электростанции.

В целом Украина заключила уже 16 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) соглашение (1342) Япония (1310) Кисида Фумио (41)


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Сало краще за сушi.
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13.06.2024 18:45 Ответить
потужно....ДУЖЕ потужно!! тепер потрібно демаркувати кордони з Японією....

щоб, пізніше не було від Токіо претензій на-рахунок Зеленого Клину....
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13.06.2024 18:53 Ответить
Знову локшина на вуха нам. Не Україна та Японія а наш уряд з урядом Японії. Це не міждержавна угода. Бо міждержавні угоди ухвалюються парламентами країн. Знову це шобло підписує папірці на кшталт будапештського меморандуму.
Зміниться уряд і угоду скасують. Таку саму підписали з США. Прийде умовний " Трамп" і все накриється мідним тазом.
Цікаво- а з ізраєлєм так ж угода чи ні?
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13.06.2024 19:24 Ответить
А чого Остіна не попередили, що все так добре, він так старається...
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13.06.2024 19:52 Ответить
А пані Мелоні в курсі про хорошість безпекової угоди? Зеленський та прем'єрка Італії Мелоні обговорили підтримку ППО України на полях саміту G-7 Джерело:
Там в новині, навіть не згадується вираз про безпекову угоду - зброя надається іншим механізмом?
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13.06.2024 20:04 Ответить
нда...ограничили амеры в свое время их нехило(((
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13.06.2024 19:57 Ответить
Японія, з твоєї країни виходе в 5 раз більше машин в РФ, чім в Україну, шось ви не те робите, з вашим ресурсом
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13.06.2024 20:13 Ответить
Також станки і розхідники, якщо ви хочете допомагати точково, допомагайте бригадам комплектуючими на пряму, наприклад 47 має свій цех, комплектуючі їм потрібні постійно
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13.06.2024 20:23 Ответить
Это, конечно, хорошо, но вся эта гора бумаг никак нам не поможет. Туалет, как и Будапештский меморандум.
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13.06.2024 23:53 Ответить
 
 