Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности с Японией
В Италии президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали двустороннее Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между Украиной и правительством Японии.
Об этом сообщается на сайте президента Украины, передает Цензор.НЕТ
Это первое соглашение о безопасности, заключенное нашей страной во исполнение Совместной декларации G7 не со страной - членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки - беспрецедентны.
Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в сфере безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления и реконструкции.
В этом году Япония предоставит нашему государству 4,5 млрд дол. США и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. В целом сумма помощи, которую предоставила Япония с марта 2022 года, составит более 12 млрд дол.
Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования, с учетом конституционных ограничений Японии, и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций возможностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию.
Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации, усилении защиты и восстановлении критической инфраструктуры, укреплении кибер- и информационной безопасности, обеспечении свободного судоходства и безопасности морских путей. Японские партнеры также будут помогать с восстановлением Украины путем привлечения к этому частного сектора и государственных учреждений Японии.
Отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает ведущие позиции в мире. Страны будут изучать возможности для развития промышленной базы Украины, в частности путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований.
Япония и в дальнейшем будет поддерживать Украинскую формулу мира, усиливать санкции против России, сотрудничать в разработке механизма возмещения убытков, в частности за счет суверенных российских активов, и в привлечении агрессора к ответственности.
Япония также и в дальнейшем будет помогать Украине укреплять ядерную безопасность, в частности в контексте защиты Запорожской атомной электростанции.
В целом Украина заключила уже 16 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией и Норвегией.
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щоб, пізніше не було від Токіо претензій на-рахунок Зеленого Клину....
Зміниться уряд і угоду скасують. Таку саму підписали з США. Прийде умовний " Трамп" і все накриється мідним тазом.
Цікаво- а з ізраєлєм так ж угода чи ні?
Там в новині, навіть не згадується вираз про безпекову угоду - зброя надається іншим механізмом?