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Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Японією

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кіcіда

В Італії Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підписали двосторонню Угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії.

Про це повідомляється на сайті президента України, передає Цензор.НЕТ

Це перша безпекова угода, укладена нашою країною на виконання Спільної декларації G7 не з країною – членом НАТО та з країною Тихоокеанського регіону. Для Японії такий тип угоди та рівень підтримки – безпрецедентні.

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Документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.

Цього року Японія надасть нашій державі 4,5 млрд дол. США і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди. Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад 12 млрд дол.

Документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання, з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.

Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів. Японські партнери також допомагатимуть із відновленням та відбудовою України шляхом залучення до цього приватного сектору та державних установ Японії.

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Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень.

Японія й надалі підтримуватиме Українську формулу миру, посилюватиме санкції проти Росії, співпрацюватиме в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема за рахунок суверенних російських активів, та у притягненні агресора до відповідальності.

Японія також і надалі допомагатиме Україні зміцнювати ядерну безпеку, зокрема в контексті захисту Запорізької атомної електростанції.

Загалом Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) угода (668) Японія (1204) Кісіда Фуміо (64)


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Сало краще за сушi.
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13.06.2024 18:45 Відповісти
потужно....ДУЖЕ потужно!! тепер потрібно демаркувати кордони з Японією....

щоб, пізніше не було від Токіо претензій на-рахунок Зеленого Клину....
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13.06.2024 18:53 Відповісти
Знову локшина на вуха нам. Не Україна та Японія а наш уряд з урядом Японії. Це не міждержавна угода. Бо міждержавні угоди ухвалюються парламентами країн. Знову це шобло підписує папірці на кшталт будапештського меморандуму.
Зміниться уряд і угоду скасують. Таку саму підписали з США. Прийде умовний " Трамп" і все накриється мідним тазом.
Цікаво- а з ізраєлєм так ж угода чи ні?
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13.06.2024 19:24 Відповісти
А чого Остіна не попередили, що все так добре, він так старається...
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13.06.2024 19:52 Відповісти
А пані Мелоні в курсі про хорошість безпекової угоди? Зеленський та прем'єрка Італії Мелоні обговорили підтримку ППО України на полях саміту G-7 Джерело:
Там в новині, навіть не згадується вираз про безпекову угоду - зброя надається іншим механізмом?
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13.06.2024 20:04 Відповісти
нда...ограничили амеры в свое время их нехило(((
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13.06.2024 19:57 Відповісти
Японія, з твоєї країни виходе в 5 раз більше машин в РФ, чім в Україну, шось ви не те робите, з вашим ресурсом
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13.06.2024 20:13 Відповісти
Також станки і розхідники, якщо ви хочете допомагати точково, допомагайте бригадам комплектуючими на пряму, наприклад 47 має свій цех, комплектуючі їм потрібні постійно
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13.06.2024 20:23 Відповісти
Это, конечно, хорошо, но вся эта гора бумаг никак нам не поможет. Туалет, как и Будапештский меморандум.
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13.06.2024 23:53 Відповісти
 
 