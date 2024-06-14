Появился полный текст двустороннего соглашения в сфере безопасности между Украиной и США

После подписания двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами 13 июня, был опубликован его полный текст.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента Украины.

Соглашение состоит из 11 статей и приложения.

Документ регулирует, в частности:

принципы сотрудничества между государствами;

сотрудничество в сфере обороны и безопасности;

сотрудничество в сфере экономического восстановления и реформ;

институциональные реформы для углубления евроатлантического сотрудничества;

общее представление о справедливом мире.

Относительно последнего, в тексте отмечается: "Стороны признают, что Украина не будет в безопасности до тех пор, пока ее суверенитет и территориальная целостность не будут полностью восстановлены путем установления справедливого мира, который будет уважать права Украины в соответствии с международным правом, включая Устав ООН.

Поэтому стороны будут сотрудничать для достижения справедливого и прочного мира, который будет иметь широкую глобальную поддержку. Соединенные Штаты приветствуют постоянные усилия Украины, в частности, через Украинскую формулу мира, направленные на привлечение международного сообщества к установлению принципов справедливого и устойчивого мира".

Напомним, 13 июня Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности между странами.

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