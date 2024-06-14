Появился полный текст двустороннего соглашения в сфере безопасности между Украиной и США
После подписания двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами 13 июня, был опубликован его полный текст.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента Украины.
Соглашение состоит из 11 статей и приложения.
Документ регулирует, в частности:
- принципы сотрудничества между государствами;
- сотрудничество в сфере обороны и безопасности;
- сотрудничество в сфере экономического восстановления и реформ;
- институциональные реформы для углубления евроатлантического сотрудничества;
- общее представление о справедливом мире.
Относительно последнего, в тексте отмечается: "Стороны признают, что Украина не будет в безопасности до тех пор, пока ее суверенитет и территориальная целостность не будут полностью восстановлены путем установления справедливого мира, который будет уважать права Украины в соответствии с международным правом, включая Устав ООН.
Поэтому стороны будут сотрудничать для достижения справедливого и прочного мира, который будет иметь широкую глобальную поддержку. Соединенные Штаты приветствуют постоянные усилия Украины, в частности, через Украинскую формулу мира, направленные на привлечение международного сообщества к установлению принципов справедливого и устойчивого мира".
Напомним, 13 июня Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности между странами.
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Жодну країну не приймали в НАТО в стані війни.
Спочатку треба перемогти, а тоді відразу і НАТО.
Ізраїль не в НАТО, але це не заважає йому бути першою армією на Близькому Сході і не в останню чергу завдяки військовій та фінансовій допомозі США, які мають договір з Ізраїлем.
нато не хоче зобов'язань долучатися до конфлікту з рашею
Або «Закон один для усіх», або подвійні стандарти…
Туреччина чи Ізраіль… хто сильнішій? А що це зараз дае для Перемоги України? Нічого.
Тримаемо фокус.
Що до того хто сильніший? Тут не усе так просто та однозначно бо Ізраіль мае ядерну зброю, а Туреччина ні…
Також фінансові можливості світового еврейського лоббі дуууже великі.
Туреччина це країна яка геополітично вигідна для США. По суті США вирішують кого брати в НАТО, а кого ні.
Україна ще не довела цього, але перед Україною поставили нереальну задачу!
1. Це дуже гарний документ, якій Україна отримала від США. Там е багато корисного.
Але е відсутність деякіі моментів також.
Реальність е реальність. Більшого Україна не змогла отримати в умовах сегодення.
2. Як на мене дуже прикро що ніде у цему документі не згадуеться « Будапешський Меморандум» 1994, який е единим підписаним США забовязанням підтримувати Україну після добровільної відмови від ядерної зброї.
Було б зрозумілим навести референц на цей документ у тексту та привести його у Додатку.
3. Ніде у тексту нема повного тексту « Українського плану миру». Нема його і у Додатку.
4. Ніде у тексті не згадуеться слова «Перемога» (України). Е слово «мир», та інші, але не Перемога.
5. Останні пункт додатка визивае «сумніви та не додае оптимізму»:
B. Правовий статус та фінансування Додатка
Ніщо в цьому Додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом.
Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.
6. При всій повазі до українських дипломатів, які працювали з цим Документом, Складаеться враження що вони «не змогли» зробити усі свої правки. У тексті багато «загальних положень» без конкретики. Не було часу? (Чи друга сторона усі їх відхилила?).
Відсутність орігінального тексту на українській мові (е тільки два оріганала англійською) також свідчать про це.
І про це треба постійно нагадувати Салівану. В него памьять коротка. Він тоді хлопчиком був.
Якщо Будапешський Меморандум не онульован у зв'язку з виходом з него РФ та Кітаю - це одне діло.
Якщо « онульован» - це інше діло.
Але де я це вже це чув? « Украина сама виновата!»?
Ба! Так тож кацапская пропаганда !
Совпідіння?
1. Кожна країна, кожен народ сам визначає своє життя і стан речей в своїй державі. Для цього укладається суспільний договір - Конституція, для цього є правоохоронні органи, суди і т.д. Знову ж, як то все працює і виконується, залежить від нас, а не від когось. Тобто, саме українці самі собі визначили, що і як відбувається в нашій державі. І правові відносини, і рівень життя і, в тому числі, обороноздатність. Захотіли па-пріколу? Будь ласка, жеріть, не обляпайтесь.
2. Кожна країна всі відносини з іншими будує ВИКЛЮЧНО, виходячи з ВЛАСНИХ інтересів. В першу чергу, бо не існує ні планетарної конституції, як планетарного суспільного договору, ні планетарної поліції, ні прокуратури, а ні жандармерії... От коли до цього дійде, тоді, можливо, в людства появиться шанс не згинути...
Меморандум в перекладі означає - Заява про наміри. Не більше.
Аеродром - спиш?
https://t.me/pecherymordora356
Що світ ввяжеться у велику війну заради корумпованої країни?
Кали Порошенко ввів військовий стан, теж зі всих каналів розповідали про , типо россіський наратив! Вам самім не смішно зі свого допису?
А коли зрозуміли, що путін не зупиниться, довелось його знімати. Тому я не путаю "палець з палицею".
https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4023752-volker-ssha-skasuvaly-zbroine-embarho-dlia-ukrainy
Для них це як Біблія, майже.
І проблема в тому, що вас таких дегенератів 73% .
Клепку "вмткати" не пробували?
Украіна не е самою корумпованою країною у світі. Так, вона е в Україні. А де її нема. Назви хоч одну країну.
Запитай на вулиці любого міста у світі у місцевого мешканця: « Чи е у вас корупція?». І ви будете здівовани відповіддю: « Звичайно, е!».
Розмови про « корупцію в украіні» це привід. А справжня причина - не готовність деяких країн чинити відпір ху&лу!
P.S. Ніхто не е адвокатами Ермака/Зеленського. Кожний відповість за свое. Війна усе не спише. Усі ходи записані.
Пригожину чи шо?
Коли нічого відповісти по темі, тоді тролі переходять на другорядне.
слава найвеличнівшивому пів-шостому лідору
* посилити реформу українського сектору правосуддя з метою сприяння незалежності та доброчесності судової влади;
* впроваджувати рішучі антикорупційні заходи, включно зі зміцненням усіх незалежних державних антикорупційних інституцій, таких як Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України;
* реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи з метою розв'язання юрисдикційних питань, а також підвищити прозорість та підзвітність і зміцнити верховенство права;
* посилити корпоративне управління відповідно до принципів ОЕСР на державних та оборонних підприємствах, що сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів і залученню інвестицій; і
* прийняти стандарти НАТО щодо прозорості, підзвітності та конкуренції в управлінні й нагляді за політикою і практикою безпеки та закупівель;
* трансформувати системи оборонного планування та управління ресурсами з метою підвищення прозорості, покращення ефективності та посилення оперативної сумісності з НАТО;
* реорганізувати структури командування й управління відповідно до принципів НАТО з метою підвищення оперативної сумісності та забезпечення ефективного цивільного нагляду; і
* модернізувати системи управління людськими ресурсами в оборонному секторі та військовій освіті для узгодження їх із принципами та стандартами НАТО.
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Тобто Україна зобовʼязується зробити те, що повністю просерала останні пʼять років з приходом шапіто. А тут опа і зроблять...
839 доба війни 74 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Двостороння безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw Вся суть документу - в останньому параграфі.
B. Правовий статус та фінансування Додатка
Ніщо в цьому Додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом. Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.
1. що міжнародна безпекова угода без ратифікації Верховною Радою не породжує правових наслідків.
2. без реєстрації в ООН будь яка міжнародна безпекова угода не створює правових наслідків для міжнародної спільноти.
3. відсутність прямих обов'язків кожної зі сторонои-підписанта у відповідь на ті чи інші події, в тексті самої угоди, нівелює сенс угоди і переводить її в статус "меморандума".
А так, погоджуюся, Вова підписав! Папірець.
Там чітко окреслено:
"B. Правовий статус та фінансування Додатка
Ніщо в цьому Додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом.
Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів".