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Появился полный текст двустороннего соглашения в сфере безопасности между Украиной и США

Безпекова угода України та США: з'явився повний текст

После подписания двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами 13 июня, был опубликован его полный текст.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента Украины.

Соглашение состоит из 11 статей и приложения.

Документ регулирует, в частности:

  • принципы сотрудничества между государствами;
  • сотрудничество в сфере обороны и безопасности;
  • сотрудничество в сфере экономического восстановления и реформ;
  • институциональные реформы для углубления евроатлантического сотрудничества;
  • общее представление о справедливом мире.

Относительно последнего, в тексте отмечается: "Стороны признают, что Украина не будет в безопасности до тех пор, пока ее суверенитет и территориальная целостность не будут полностью восстановлены путем установления справедливого мира, который будет уважать права Украины в соответствии с международным правом, включая Устав ООН.

Поэтому стороны будут сотрудничать для достижения справедливого и прочного мира, который будет иметь широкую глобальную поддержку. Соединенные Штаты приветствуют постоянные усилия Украины, в частности, через Украинскую формулу мира, направленные на привлечение международного сообщества к установлению принципов справедливого и устойчивого мира".

Напомним, 13 июня Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности между странами.

Читайте также: Соглашение в сфере безопасности Украины с США вынесут в Конгресс, оно будет юридически обязывающим, - Жовква

Автор: 

безопасность (1107) соглашение (1342) США (26827)


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Топ комментарии
+15
Поки йде війна, в НАТО не приймуть, це загальновідомо.
Жодну країну не приймали в НАТО в стані війни.
Спочатку треба перемогти, а тоді відразу і НАТО.
Ізраїль не в НАТО, але це не заважає йому бути першою армією на Близькому Сході і не в останню чергу завдяки військовій та фінансовій допомозі США, які мають договір з Ізраїлем.
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14.06.2024 02:12
+13
Херня все це, тільки НАТО ...
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14.06.2024 02:06
+6
Спочатку Туречинну прийняли в НАТО а вже потім почалося на Кіпрі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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14.06.2024 02:58
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Правила форума Совет форумчан
Херня все це, тільки НАТО ...
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14.06.2024 02:06 Ответить
Поки йде війна, в НАТО не приймуть, це загальновідомо.
Жодну країну не приймали в НАТО в стані війни.
Спочатку треба перемогти, а тоді відразу і НАТО.
Ізраїль не в НАТО, але це не заважає йому бути першою армією на Близькому Сході і не в останню чергу завдяки військовій та фінансовій допомозі США, які мають договір з Ізраїлем.
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14.06.2024 02:12 Ответить
Зато Турцію прийняли, навіть після того, як вона половину Кіпру у греків хапнула
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14.06.2024 02:16 Ответить
Там раші не було як сторони конфлікту
нато не хоче зобов'язань долучатися до конфлікту з рашею
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14.06.2024 02:36 Ответить
Драсть, я ваша тетя , мол, параши не было, Парашный флот, который спешил к Кипру, опередил амер флот на 6 часов. весь военный южный округ ломонулся сквозь Болгарию вторгаться в Грецию. Так шо , опоздай амеры на несколько часов , парили бы вы кости на пляжах КССР( киприотская советская социалистическая республика).
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14.06.2024 08:38 Ответить
Спочатку Туречинну прийняли в НАТО а вже потім почалося на Кіпрі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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14.06.2024 02:58 Ответить
Её приняли в НАТО в 1955 г . Причина реально одна --- Босфор.
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14.06.2024 08:15 Ответить
Так,але не тільки протоки,Туреччина *подбрушье*тоді Союза,коли США завезли атомку на свою базу,почалася карібська криза.
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14.06.2024 10:42 Ответить
Гляньте на карту, де знаходиться Туреччина. З таким географічним положенням її взяли б куди завгодно ,навіть якби вона весь Кіпр хапнула б і половину Греції в придачу)
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14.06.2024 10:28 Ответить
Ти переплутав - не після, а до того.
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15.06.2024 10:11 Ответить
Туреччина сильніша.І ви подивіться,скільки техніки має Єгипет ,в тому числі авіаціїю.Там є і F-16 і Міражі.
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14.06.2024 02:20 Ответить
Туреччіна може зараз і сильніша за Україну, але мова йде не про це. А про подвійні стандарти. Для України - одні, для Туреччині- други.
Або «Закон один для усіх», або подвійні стандарти…
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14.06.2024 03:36 Ответить
Туреччина сильніша за Ізраїль.
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14.06.2024 03:57 Ответить
До чого це порівняння?!

Туреччина чи Ізраіль… хто сильнішій? А що це зараз дае для Перемоги України? Нічого.

Тримаемо фокус.
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14.06.2024 05:11 Ответить
Я відповів вище. написав,що Ізраїль перша армія на Близькому Сході, а я написав,що Туреччина.
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14.06.2024 05:17 Ответить
Для перемоги потрібно багато далекобійних ракет і авіації.І то це не буде розгром москалів.Але вони змушені будуть тоді забратися з України.
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14.06.2024 05:18 Ответить
Зрозуміло.

Що до того хто сильніший? Тут не усе так просто та однозначно бо Ізраіль мае ядерну зброю, а Туреччина ні…

Також фінансові можливості світового еврейського лоббі дуууже великі.
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14.06.2024 05:33 Ответить
В Туреччині стоять бомби B-61.А кілька бомб мало що зроблять В Ізраїля,то багато цієї зброї навряд чи є і вона навряд чи допоможе.
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14.06.2024 06:07 Ответить
Ізраїль дуже маленький ракета прилітає і одразу є жертви.Там є купол,але він не всю територію покриває.
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14.06.2024 06:09 Ответить
Минимум 700 ядерных боеголовок , которые кроют всю Европу.
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14.06.2024 08:48 Ответить
Це все допоможе зупинита ворога, але не перемогти!
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14.06.2024 06:07 Ответить
Так.А по іншому не буде на жаль.
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14.06.2024 15:14 Ответить
Ви не розумієте суті!
Туреччина це країна яка геополітично вигідна для США. По суті США вирішують кого брати в НАТО, а кого ні.
Україна ще не довела цього, але перед Україною поставили нереальну задачу!
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14.06.2024 04:11 Ответить
А де я вказував, щоб під час війни вступати?
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14.06.2024 02:28 Ответить
Так про після війни, всі і говорять. Звісно якщо Україна ще тоді буде
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14.06.2024 03:45 Ответить
шото мне подсказывает шо если ми преможемо то нато нам уже накуй не надо будет.
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14.06.2024 16:30 Ответить
Хрипатий поц і поцовий завгосп в пєчалі. Квиток на вступ є, а ось референдум буде проводитись без цих околдованних і опєчалєнних. Їх Стамбульські протоколи як і Глобальна формула миру для Вселенної проповідуються ті9льки яничарами х......
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14.06.2024 03:20 Ответить
Повний текст на українській мові є. Яке враження він дае?

1. Це дуже гарний документ, якій Україна отримала від США. Там е багато корисного.

Але е відсутність деякіі моментів також.
Реальність е реальність. Більшого Україна не змогла отримати в умовах сегодення.

2. Як на мене дуже прикро що ніде у цему документі не згадуеться « Будапешський Меморандум» 1994, який е единим підписаним США забовязанням підтримувати Україну після добровільної відмови від ядерної зброї.

Було б зрозумілим навести референц на цей документ у тексту та привести його у Додатку.

3. Ніде у тексту нема повного тексту « Українського плану миру». Нема його і у Додатку.

4. Ніде у тексті не згадуеться слова «Перемога» (України). Е слово «мир», та інші, але не Перемога.

5. Останні пункт додатка визивае «сумніви та не додае оптимізму»:

B. Правовий статус та фінансування Додатка

Ніщо в цьому Додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом.

Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.

6. При всій повазі до українських дипломатів, які працювали з цим Документом, Складаеться враження що вони «не змогли» зробити усі свої правки. У тексті багато «загальних положень» без конкретики. Не було часу? (Чи друга сторона усі їх відхилила?).
Відсутність орігінального тексту на українській мові (е тільки два оріганала англійською) також свідчать про це.
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14.06.2024 03:33 Ответить
Хто хто, а США свою частину Б. Меморандуму, якщо й не з повна, але виконали!
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14.06.2024 03:47 Ответить
Про то і річ! « … не є повна». Та не « виконали», а виконуються..

І про це треба постійно нагадувати Салівану. В него памьять коротка. Він тоді хлопчиком був.

Якщо Будапешський Меморандум не онульован у зв'язку з виходом з него РФ та Кітаю - це одне діло.

Якщо « онульован» - це інше діло.
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14.06.2024 05:06 Ответить
Дякую за вашу особисту думку. «Ваш звонок дуже важливий для нас»

Але де я це вже це чув? « Украина сама виновата!»?

Ба! Так тож кацапская пропаганда !

Совпідіння?
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14.06.2024 06:49 Ответить
По-перше, в міжнародних відносинах НЕ ІСНУЄ абсолютних зобов`язань чи відповідальності. Всі ці відносини побудовані на двох речах:
1. Кожна країна, кожен народ сам визначає своє життя і стан речей в своїй державі. Для цього укладається суспільний договір - Конституція, для цього є правоохоронні органи, суди і т.д. Знову ж, як то все працює і виконується, залежить від нас, а не від когось. Тобто, саме українці самі собі визначили, що і як відбувається в нашій державі. І правові відносини, і рівень життя і, в тому числі, обороноздатність. Захотіли па-пріколу? Будь ласка, жеріть, не обляпайтесь.
2. Кожна країна всі відносини з іншими будує ВИКЛЮЧНО, виходячи з ВЛАСНИХ інтересів. В першу чергу, бо не існує ні планетарної конституції, як планетарного суспільного договору, ні планетарної поліції, ні прокуратури, а ні жандармерії... От коли до цього дійде, тоді, можливо, в людства появиться шанс не згинути...
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14.06.2024 08:32 Ответить
Меморандум є зобов'язанням? Після цього можна не читати цей аналІз
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14.06.2024 06:47 Ответить
d d
Меморандум в перекладі означає - Заява про наміри. Не більше.
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14.06.2024 08:27 Ответить
Цей договір не буде ратифікуватись Конгресом США. А це означа ,що наступний президент може його не дотримуватись. Оце головний недолік цього договору.
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14.06.2024 10:31 Ответить
2,3,4 - зауваження безпідставні
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14.06.2024 16:47 Ответить
Тим часом Морозовськ - ростовська область.

Аеродром - спиш?

https://t.me/pecherymordora356
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14.06.2024 03:43 Ответить
Твій канал на кацапському ресурсі в 140 чоловік?
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14.06.2024 03:49 Ответить
Читаю, намагаюсь перекласти з мови політичної на мову людську. Перша вподобайка тут: Будь-яка майбутня агресія або загроза агресії проти суверенітету, незалежності й територіальної цілісності будь-якої зі Сторін буде предметом серйозного занепокоєння для іншої Сторони." Який шанс що інша країна буде зазіхати на суверинитет США? Тобто мова про Україну. І тоді трапиться страшне: Інша сторона (США) буде цим серйозно занепокоєна. Сильно сказано.
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14.06.2024 03:53 Ответить
Політична на людську не перекладається. 🤣
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14.06.2024 04:37 Ответить
Знову якійсь загальні фрази, а по факту "з пустого в порожнє"
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14.06.2024 03:57 Ответить
А шо ви хотіли?
Що світ ввяжеться у велику війну заради корумпованої країни?
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14.06.2024 04:14 Ответить
Типовий російський наратив, на який розраховує путін. Згадайте Судети, тоді теж "заспокоювали" самі себе, що воно того не варте і все менеться.
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14.06.2024 05:18 Ответить
Блть, та ви палку з пальцем порівнюєте, вам самім не смішно?
Кали Порошенко ввів військовий стан, теж зі всих каналів розповідали про , типо россіський наратив! Вам самім не смішно зі свого допису?
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14.06.2024 05:27 Ответить
П.С. та не буде світ воювати за якусь там Україну, всім поуй скільки в Україні помре! Ви цього ше не поняли?))
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14.06.2024 05:29 Ответить
Ви хоча б Порошенка не згадували, за часи каденції якого взагалі ввели ембарго на постачання озброєння, а коронною фразою було "тільки не провокуйте путіна".
А коли зрозуміли, що путін не зупиниться, довелось його знімати. Тому я не путаю "палець з палицею".
https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4023752-volker-ssha-skasuvaly-zbroine-embarho-dlia-ukrainy
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14.06.2024 05:48 Ответить
Кореспондегт це дуже поважна газета, для зєбілоїдів!
Для них це як Біблія, майже.
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14.06.2024 05:59 Ответить
Справа не в "Кореспонденті" це лишеперше посилання від Гугла.
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14.06.2024 06:06 Ответить
Гугл не обирає посилання яке ви оберете🤣🤣🤣
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14.06.2024 06:08 Ответить
Дискусію завершено, ви неадекват.
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14.06.2024 06:18 Ответить
Дискусію завершено, бо ти дегенерат. Який не бачить де кацп ньюз, а де справжні українські новини!
І проблема в тому, що вас таких дегенератів 73% .
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14.06.2024 06:34 Ответить
Доречі, я загуглив те що ти написав і в США це видало як топ новини провідних кацапських медіа, а тепер порівняй і подумай як тебе наї...ли!
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14.06.2024 06:45 Ответить
Вас навіть не турбує що так зване "ембарго", скасували за часів Порощегка, але... то ФсьО клятий Порошенко, бо так зказали по 1Г1.
Клепку "вмткати" не пробували?
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14.06.2024 06:01 Ответить
Так, еге ж, корупція. Але, коли ставиш питання - чому при "кращому за всі часи" президенті, коли не було корупції, коли в армії ніхто не крав, бо "відрубали руки", коли сонце світило яскравіше і трава була зеленішою, Україну не прийняли в НАТО, ніто не взмозі надати внятну відповідь. Починають щось видумувати, юлити, але відповісти не можуть
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14.06.2024 07:51 Ответить
Такі питання тільки телепні ставлять.
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14.06.2024 16:04 Ответить
Що і потрібно було довести - жодного аргументу і внятної відповіді, лише дебільні репликі
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17.06.2024 20:43 Ответить
Це моя стандартна схема діалогу з дебілами.
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17.06.2024 23:13 Ответить
Ви забуваєте про нарід, який не захотів змінитися з 2014 року і чекав лежачі на печі, коли його бажання почнуть збуватися. Ну а в 2019 все заграло своїми фарбами настав час правління люмпенів.
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15.06.2024 11:28 Ответить
Женя, припиняй цю маячню!

Украіна не е самою корумпованою країною у світі. Так, вона е в Україні. А де її нема. Назви хоч одну країну.

Запитай на вулиці любого міста у світі у місцевого мешканця: « Чи е у вас корупція?». І ви будете здівовани відповіддю: « Звичайно, е!».

Розмови про « корупцію в украіні» це привід. А справжня причина - не готовність деяких країн чинити відпір ху&лу!

P.S. Ніхто не е адвокатами Ермака/Зеленського. Кожний відповість за свое. Війна усе не спише. Усі ходи записані.
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14.06.2024 05:03 Ответить
Це якому Жені відповідь?
Пригожину чи шо?
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14.06.2024 06:05 Ответить
Смішно, як

Коли нічого відповісти по темі, тоді тролі переходять на другорядне.
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14.06.2024 06:54 Ответить
Смішно, коли телепень з двух кнопок не може обрати правильну!
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14.06.2024 16:06 Ответить
спільне уявлення про справедливий мир.......хвора уява.
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14.06.2024 05:28 Ответить
Бла бла бла. Загальні фрази
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14.06.2024 07:55 Ответить
колись був один будапештський меморандум а тепер ціла жменя таких самих папірців

слава найвеличнівшивому пів-шостому лідору
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14.06.2024 08:09 Ответить
Документ ні про що...
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14.06.2024 08:22 Ответить
Эта очередная бумажка, великолепный образец декларативности! Набор громких и красивых слов. Уже было и не только Будапешт 94 г. Скорее всего вот уже днями залипуха по кличке ,,саммит мира,, будет совсем дежурным очередным. Мы подписали себе приговор ещё одной дурью дикой, тогда, в 94 г. Кроме Будапешта, объявили о внеблоковости! И сразу стали никому не нужны и не интересны. И сразу вся оборона, техника и остальное стало распродаваться по дешёвке вплоть до весны 14 г. Вот же ржали в кремле от души!
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14.06.2024 08:34 Ответить
З'явився? Это народу кинули кость ? ПРИШЛО ВРЕМЯ З'ЯВИТИСЬ !???
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14.06.2024 09:19 Ответить
Ничего о безпеке там не написано и быть не может если Украина не в НАТО. Так если не хотят нас принимать в НАТО , то нужно создать Ядерное оружие и самим себя защищать? В Украине будет хоть 1 президент который будет усиливать страну, а не розоружать для Путина?
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14.06.2024 09:21 Ответить
Обсуждать нечего....
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14.06.2024 09:38 Ответить
Відповідно, серед інших реформ, Україна повинна докласти зусиль, щоб:
* посилити реформу українського сектору правосуддя з метою сприяння незалежності та доброчесності судової влади;
* впроваджувати рішучі антикорупційні заходи, включно зі зміцненням усіх незалежних державних антикорупційних інституцій, таких як Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України;
* реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи з метою розв'язання юрисдикційних питань, а також підвищити прозорість та підзвітність і зміцнити верховенство права;
* посилити корпоративне управління відповідно до принципів ОЕСР на державних та оборонних підприємствах, що сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів і залученню інвестицій; і
* прийняти стандарти НАТО щодо прозорості, підзвітності та конкуренції в управлінні й нагляді за політикою і практикою безпеки та закупівель;
* трансформувати системи оборонного планування та управління ресурсами з метою підвищення прозорості, покращення ефективності та посилення оперативної сумісності з НАТО;
* реорганізувати структури командування й управління відповідно до принципів НАТО з метою підвищення оперативної сумісності та забезпечення ефективного цивільного нагляду; і
* модернізувати системи управління людськими ресурсами в оборонному секторі та військовій освіті для узгодження їх із принципами та стандартами НАТО.
----
Тобто Україна зобовʼязується зробити те, що повністю просерала останні пʼять років з приходом шапіто. А тут опа і зроблять...
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14.06.2024 10:23 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 14.‎06.‎2024
839 доба війни 74 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Двостороння безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw Вся суть документу - в останньому параграфі.
 B. Правовий статус та фінансування Додатка
Ніщо в цьому Додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом. Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.
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14.06.2024 10:48 Ответить
шкода, що більшість читачів новин не знає:
1. що міжнародна безпекова угода без ратифікації Верховною Радою не породжує правових наслідків.
2. без реєстрації в ООН будь яка міжнародна безпекова угода не створює правових наслідків для міжнародної спільноти.
3. відсутність прямих обов'язків кожної зі сторонои-підписанта у відповідь на ті чи інші події, в тексті самої угоди, нівелює сенс угоди і переводить її в статус "меморандума".

А так, погоджуюся, Вова підписав! Папірець.
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14.06.2024 11:32 Ответить
что мешало подписать подобное со странами-гарантами по Будапештскому меморандуму??? если уже на членство в НАТО не могли обменять сдачу ЯО???
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14.06.2024 10:53 Ответить
та ладно.. содержать 4 атомных станции смогли... а подорвать тактическую мину над куполом златоглавой не смогли бы???))))
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14.06.2024 13:04 Ответить
может советы сидели на подсосе??? нас заставили думать головой... и хер вам теперь, а не Украина...
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14.06.2024 13:16 Ответить
Всі ці домовленості чергова "фількіна грамота", чергові занепокоєння та переживання з обіцянками. Як виконуються ці обіцянки українці знають. Нам обіцяли і Ленд-ліз та мільйони снарядів та інше...Нажаль.
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14.06.2024 11:39 Ответить
Очередная пустая бумажка.. Сгодится разве что ненадолго порадовать умственно-отсталых телемарафонных овечек
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14.06.2024 12:14 Ответить
Я там не бачив про ескадрільї літаків і про затвердження Конгресом, хтось мені скине посилання, чи зелені ******** ,як завжди?
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14.06.2024 12:56 Ответить
А що там на рахунок юридичних гарантій і фінансування?
Там чітко окреслено:
"B. Правовий статус та фінансування Додатка
Ніщо в цьому Додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом.
Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів".
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14.06.2024 21:55 Ответить
В подписанном соглашении о безопасности есть такой пункт мелким шрифтом: "Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам. По данным газеты The New York Times, это очень беспокоит Киев.
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14.06.2024 23:31 Ответить
Просто - БУДАПЕШСТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ 2.
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15.06.2024 00:33 Ответить
От цікаво, людина, яка нещадно критикувала будапештський меморандум, тепер їздить світом із апломбом підписує незначущі гарантії
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15.06.2024 09:04 Ответить
потужно (ніт)
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15.06.2024 09:07 Ответить
 
 