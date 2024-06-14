УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11251 відвідувач онлайн
Новини
16 961 95

З’явився повний текст двосторонньої безпекової угоди між Україною та США

Безпекова угода України та США: з'явився повний текст

Після підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами 13 червня, було опубліковано її повний текст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

Угода складається з 11 статей та додатка.

Документ регулює, зокрема:

  • принципи співробітництва між державами;
  • співробітництво у сфері оборони та безпеки;
  • співробітництво у сфері економічного відновлення та реформ;
  • інституційні реформи для поглиблення євроатлантичного співробітництва;
  • спільне уявлення про справедливий мир.

Щодо останнього, в тексті зазначається: "Сторони визнають, що Україна не буде в безпеці доти, доки її суверенітет і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені шляхом встановлення справедливого миру, який поважатиме права України відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН.

Тому сторони співпрацюватимуть задля досягнення справедливого й тривалого миру, який матиме широку глобальну підтримку. Сполучені Штати вітають постійні зусилля України, зокрема через Українську формулу миру, спрямовані на залучення міжнародної спільноти до встановлення принципів справедливого та сталого миру".

Нагадаємо, 13 червня Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду між країнами.

Читайте: Затверджений Конгресом США пакет допомоги Україні дасть змогу укомплектувати резерви ЗСУ та провести ротацію на фронті, - Зеленський

Автор: 

безпека (936) угода (674) США (23043)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Поки йде війна, в НАТО не приймуть, це загальновідомо.
Жодну країну не приймали в НАТО в стані війни.
Спочатку треба перемогти, а тоді відразу і НАТО.
Ізраїль не в НАТО, але це не заважає йому бути першою армією на Близькому Сході і не в останню чергу завдяки військовій та фінансовій допомозі США, які мають договір з Ізраїлем.
показати весь коментар
14.06.2024 02:12
+13
Херня все це, тільки НАТО ...
показати весь коментар
14.06.2024 02:06
+6
Спочатку Туречинну прийняли в НАТО а вже потім почалося на Кіпрі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
показати весь коментар
14.06.2024 02:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Херня все це, тільки НАТО ...
показати весь коментар
14.06.2024 02:06 Відповісти
Поки йде війна, в НАТО не приймуть, це загальновідомо.
Жодну країну не приймали в НАТО в стані війни.
Спочатку треба перемогти, а тоді відразу і НАТО.
Ізраїль не в НАТО, але це не заважає йому бути першою армією на Близькому Сході і не в останню чергу завдяки військовій та фінансовій допомозі США, які мають договір з Ізраїлем.
показати весь коментар
14.06.2024 02:12 Відповісти
Зато Турцію прийняли, навіть після того, як вона половину Кіпру у греків хапнула
показати весь коментар
14.06.2024 02:16 Відповісти
Там раші не було як сторони конфлікту
нато не хоче зобов'язань долучатися до конфлікту з рашею
показати весь коментар
14.06.2024 02:36 Відповісти
Драсть, я ваша тетя , мол, параши не было, Парашный флот, который спешил к Кипру, опередил амер флот на 6 часов. весь военный южный округ ломонулся сквозь Болгарию вторгаться в Грецию. Так шо , опоздай амеры на несколько часов , парили бы вы кости на пляжах КССР( киприотская советская социалистическая республика).
показати весь коментар
14.06.2024 08:38 Відповісти
Спочатку Туречинну прийняли в НАТО а вже потім почалося на Кіпрі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
показати весь коментар
14.06.2024 02:58 Відповісти
Её приняли в НАТО в 1955 г . Причина реально одна --- Босфор.
показати весь коментар
14.06.2024 08:15 Відповісти
Так,але не тільки протоки,Туреччина *подбрушье*тоді Союза,коли США завезли атомку на свою базу,почалася карібська криза.
показати весь коментар
14.06.2024 10:42 Відповісти
Гляньте на карту, де знаходиться Туреччина. З таким географічним положенням її взяли б куди завгодно ,навіть якби вона весь Кіпр хапнула б і половину Греції в придачу)
показати весь коментар
14.06.2024 10:28 Відповісти
Ти переплутав - не після, а до того.
показати весь коментар
15.06.2024 10:11 Відповісти
Туреччина сильніша.І ви подивіться,скільки техніки має Єгипет ,в тому числі авіаціїю.Там є і F-16 і Міражі.
показати весь коментар
14.06.2024 02:20 Відповісти
Туреччіна може зараз і сильніша за Україну, але мова йде не про це. А про подвійні стандарти. Для України - одні, для Туреччині- други.
Або «Закон один для усіх», або подвійні стандарти…
показати весь коментар
14.06.2024 03:36 Відповісти
Туреччина сильніша за Ізраїль.
показати весь коментар
14.06.2024 03:57 Відповісти
До чого це порівняння?!

Туреччина чи Ізраіль… хто сильнішій? А що це зараз дае для Перемоги України? Нічого.

Тримаемо фокус.
показати весь коментар
14.06.2024 05:11 Відповісти
Я відповів вище. написав,що Ізраїль перша армія на Близькому Сході, а я написав,що Туреччина.
показати весь коментар
14.06.2024 05:17 Відповісти
Для перемоги потрібно багато далекобійних ракет і авіації.І то це не буде розгром москалів.Але вони змушені будуть тоді забратися з України.
показати весь коментар
14.06.2024 05:18 Відповісти
Зрозуміло.

Що до того хто сильніший? Тут не усе так просто та однозначно бо Ізраіль мае ядерну зброю, а Туреччина ні…

Також фінансові можливості світового еврейського лоббі дуууже великі.
показати весь коментар
14.06.2024 05:33 Відповісти
В Туреччині стоять бомби B-61.А кілька бомб мало що зроблять В Ізраїля,то багато цієї зброї навряд чи є і вона навряд чи допоможе.
показати весь коментар
14.06.2024 06:07 Відповісти
Ізраїль дуже маленький ракета прилітає і одразу є жертви.Там є купол,але він не всю територію покриває.
показати весь коментар
14.06.2024 06:09 Відповісти
Минимум 700 ядерных боеголовок , которые кроют всю Европу.
показати весь коментар
14.06.2024 08:48 Відповісти
Це все допоможе зупинита ворога, але не перемогти!
показати весь коментар
14.06.2024 06:07 Відповісти
Так.А по іншому не буде на жаль.
показати весь коментар
14.06.2024 15:14 Відповісти
Ви не розумієте суті!
Туреччина це країна яка геополітично вигідна для США. По суті США вирішують кого брати в НАТО, а кого ні.
Україна ще не довела цього, але перед Україною поставили нереальну задачу!
показати весь коментар
14.06.2024 04:11 Відповісти
А де я вказував, щоб під час війни вступати?
показати весь коментар
14.06.2024 02:28 Відповісти
Так про після війни, всі і говорять. Звісно якщо Україна ще тоді буде
показати весь коментар
14.06.2024 03:45 Відповісти
шото мне подсказывает шо если ми преможемо то нато нам уже накуй не надо будет.
показати весь коментар
14.06.2024 16:30 Відповісти
Хрипатий поц і поцовий завгосп в пєчалі. Квиток на вступ є, а ось референдум буде проводитись без цих околдованних і опєчалєнних. Їх Стамбульські протоколи як і Глобальна формула миру для Вселенної проповідуються ті9льки яничарами х......
показати весь коментар
14.06.2024 03:20 Відповісти
Повний текст на українській мові є. Яке враження він дае?

1. Це дуже гарний документ, якій Україна отримала від США. Там е багато корисного.

Але е відсутність деякіі моментів також.
Реальність е реальність. Більшого Україна не змогла отримати в умовах сегодення.

2. Як на мене дуже прикро що ніде у цему документі не згадуеться « Будапешський Меморандум» 1994, який е единим підписаним США забовязанням підтримувати Україну після добровільної відмови від ядерної зброї.

Було б зрозумілим навести референц на цей документ у тексту та привести його у Додатку.

3. Ніде у тексту нема повного тексту « Українського плану миру». Нема його і у Додатку.

4. Ніде у тексті не згадуеться слова «Перемога» (України). Е слово «мир», та інші, але не Перемога.

5. Останні пункт додатка визивае «сумніви та не додае оптимізму»:

B. Правовий статус та фінансування Додатка

Ніщо в цьому Додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом.

Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.

6. При всій повазі до українських дипломатів, які працювали з цим Документом, Складаеться враження що вони «не змогли» зробити усі свої правки. У тексті багато «загальних положень» без конкретики. Не було часу? (Чи друга сторона усі їх відхилила?).
Відсутність орігінального тексту на українській мові (е тільки два оріганала англійською) також свідчать про це.
показати весь коментар
14.06.2024 03:33 Відповісти
Хто хто, а США свою частину Б. Меморандуму, якщо й не з повна, але виконали!
показати весь коментар
14.06.2024 03:47 Відповісти
Про то і річ! « … не є повна». Та не « виконали», а виконуються..

І про це треба постійно нагадувати Салівану. В него памьять коротка. Він тоді хлопчиком був.

Якщо Будапешський Меморандум не онульован у зв'язку з виходом з него РФ та Кітаю - це одне діло.

Якщо « онульован» - це інше діло.
показати весь коментар
14.06.2024 05:06 Відповісти
Дякую за вашу особисту думку. «Ваш звонок дуже важливий для нас»

Але де я це вже це чув? « Украина сама виновата!»?

Ба! Так тож кацапская пропаганда !

Совпідіння?
показати весь коментар
14.06.2024 06:49 Відповісти
По-перше, в міжнародних відносинах НЕ ІСНУЄ абсолютних зобов`язань чи відповідальності. Всі ці відносини побудовані на двох речах:
1. Кожна країна, кожен народ сам визначає своє життя і стан речей в своїй державі. Для цього укладається суспільний договір - Конституція, для цього є правоохоронні органи, суди і т.д. Знову ж, як то все працює і виконується, залежить від нас, а не від когось. Тобто, саме українці самі собі визначили, що і як відбувається в нашій державі. І правові відносини, і рівень життя і, в тому числі, обороноздатність. Захотіли па-пріколу? Будь ласка, жеріть, не обляпайтесь.
2. Кожна країна всі відносини з іншими будує ВИКЛЮЧНО, виходячи з ВЛАСНИХ інтересів. В першу чергу, бо не існує ні планетарної конституції, як планетарного суспільного договору, ні планетарної поліції, ні прокуратури, а ні жандармерії... От коли до цього дійде, тоді, можливо, в людства появиться шанс не згинути...
показати весь коментар
14.06.2024 08:32 Відповісти
Меморандум є зобов'язанням? Після цього можна не читати цей аналІз
показати весь коментар
14.06.2024 06:47 Відповісти
d d
Меморандум в перекладі означає - Заява про наміри. Не більше.
показати весь коментар
14.06.2024 08:27 Відповісти
Цей договір не буде ратифікуватись Конгресом США. А це означа ,що наступний президент може його не дотримуватись. Оце головний недолік цього договору.
показати весь коментар
14.06.2024 10:31 Відповісти
2,3,4 - зауваження безпідставні
показати весь коментар
14.06.2024 16:47 Відповісти
Тим часом Морозовськ - ростовська область.

Аеродром - спиш?

https://t.me/pecherymordora356
показати весь коментар
14.06.2024 03:43 Відповісти
Твій канал на кацапському ресурсі в 140 чоловік?
показати весь коментар
14.06.2024 03:49 Відповісти
Читаю, намагаюсь перекласти з мови політичної на мову людську. Перша вподобайка тут: Будь-яка майбутня агресія або загроза агресії проти суверенітету, незалежності й територіальної цілісності будь-якої зі Сторін буде предметом серйозного занепокоєння для іншої Сторони." Який шанс що інша країна буде зазіхати на суверинитет США? Тобто мова про Україну. І тоді трапиться страшне: Інша сторона (США) буде цим серйозно занепокоєна. Сильно сказано.
показати весь коментар
14.06.2024 03:53 Відповісти
Політична на людську не перекладається. 🤣
показати весь коментар
14.06.2024 04:37 Відповісти
Знову якійсь загальні фрази, а по факту "з пустого в порожнє"
показати весь коментар
14.06.2024 03:57 Відповісти
А шо ви хотіли?
Що світ ввяжеться у велику війну заради корумпованої країни?
показати весь коментар
14.06.2024 04:14 Відповісти
Типовий російський наратив, на який розраховує путін. Згадайте Судети, тоді теж "заспокоювали" самі себе, що воно того не варте і все менеться.
показати весь коментар
14.06.2024 05:18 Відповісти
Блть, та ви палку з пальцем порівнюєте, вам самім не смішно?
Кали Порошенко ввів військовий стан, теж зі всих каналів розповідали про , типо россіський наратив! Вам самім не смішно зі свого допису?
показати весь коментар
14.06.2024 05:27 Відповісти
П.С. та не буде світ воювати за якусь там Україну, всім поуй скільки в Україні помре! Ви цього ше не поняли?))
показати весь коментар
14.06.2024 05:29 Відповісти
Ви хоча б Порошенка не згадували, за часи каденції якого взагалі ввели ембарго на постачання озброєння, а коронною фразою було "тільки не провокуйте путіна".
А коли зрозуміли, що путін не зупиниться, довелось його знімати. Тому я не путаю "палець з палицею".
https://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/4023752-volker-ssha-skasuvaly-zbroine-embarho-dlia-ukrainy
показати весь коментар
14.06.2024 05:48 Відповісти
Кореспондегт це дуже поважна газета, для зєбілоїдів!
Для них це як Біблія, майже.
показати весь коментар
14.06.2024 05:59 Відповісти
Справа не в "Кореспонденті" це лишеперше посилання від Гугла.
показати весь коментар
14.06.2024 06:06 Відповісти
Гугл не обирає посилання яке ви оберете🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.06.2024 06:08 Відповісти
Дискусію завершено, ви неадекват.
показати весь коментар
14.06.2024 06:18 Відповісти
Дискусію завершено, бо ти дегенерат. Який не бачить де кацп ньюз, а де справжні українські новини!
І проблема в тому, що вас таких дегенератів 73% .
показати весь коментар
14.06.2024 06:34 Відповісти
Доречі, я загуглив те що ти написав і в США це видало як топ новини провідних кацапських медіа, а тепер порівняй і подумай як тебе наї...ли!
показати весь коментар
14.06.2024 06:45 Відповісти
Вас навіть не турбує що так зване "ембарго", скасували за часів Порощегка, але... то ФсьО клятий Порошенко, бо так зказали по 1Г1.
Клепку "вмткати" не пробували?
показати весь коментар
14.06.2024 06:01 Відповісти
Так, еге ж, корупція. Але, коли ставиш питання - чому при "кращому за всі часи" президенті, коли не було корупції, коли в армії ніхто не крав, бо "відрубали руки", коли сонце світило яскравіше і трава була зеленішою, Україну не прийняли в НАТО, ніто не взмозі надати внятну відповідь. Починають щось видумувати, юлити, але відповісти не можуть
показати весь коментар
14.06.2024 07:51 Відповісти
Такі питання тільки телепні ставлять.
показати весь коментар
14.06.2024 16:04 Відповісти
Що і потрібно було довести - жодного аргументу і внятної відповіді, лише дебільні репликі
показати весь коментар
17.06.2024 20:43 Відповісти
Це моя стандартна схема діалогу з дебілами.
показати весь коментар
17.06.2024 23:13 Відповісти
Ви забуваєте про нарід, який не захотів змінитися з 2014 року і чекав лежачі на печі, коли його бажання почнуть збуватися. Ну а в 2019 все заграло своїми фарбами настав час правління люмпенів.
показати весь коментар
15.06.2024 11:28 Відповісти
Женя, припиняй цю маячню!

Украіна не е самою корумпованою країною у світі. Так, вона е в Україні. А де її нема. Назви хоч одну країну.

Запитай на вулиці любого міста у світі у місцевого мешканця: « Чи е у вас корупція?». І ви будете здівовани відповіддю: « Звичайно, е!».

Розмови про « корупцію в украіні» це привід. А справжня причина - не готовність деяких країн чинити відпір ху&лу!

P.S. Ніхто не е адвокатами Ермака/Зеленського. Кожний відповість за свое. Війна усе не спише. Усі ходи записані.
показати весь коментар
14.06.2024 05:03 Відповісти
Це якому Жені відповідь?
Пригожину чи шо?
показати весь коментар
14.06.2024 06:05 Відповісти
Смішно, як

Коли нічого відповісти по темі, тоді тролі переходять на другорядне.
показати весь коментар
14.06.2024 06:54 Відповісти
Смішно, коли телепень з двух кнопок не може обрати правильну!
показати весь коментар
14.06.2024 16:06 Відповісти
спільне уявлення про справедливий мир.......хвора уява.
показати весь коментар
14.06.2024 05:28 Відповісти
Бла бла бла. Загальні фрази
показати весь коментар
14.06.2024 07:55 Відповісти
колись був один будапештський меморандум а тепер ціла жменя таких самих папірців

слава найвеличнівшивому пів-шостому лідору
показати весь коментар
14.06.2024 08:09 Відповісти
Документ ні про що...
показати весь коментар
14.06.2024 08:22 Відповісти
Эта очередная бумажка, великолепный образец декларативности! Набор громких и красивых слов. Уже было и не только Будапешт 94 г. Скорее всего вот уже днями залипуха по кличке ,,саммит мира,, будет совсем дежурным очередным. Мы подписали себе приговор ещё одной дурью дикой, тогда, в 94 г. Кроме Будапешта, объявили о внеблоковости! И сразу стали никому не нужны и не интересны. И сразу вся оборона, техника и остальное стало распродаваться по дешёвке вплоть до весны 14 г. Вот же ржали в кремле от души!
показати весь коментар
14.06.2024 08:34 Відповісти
З'явився? Это народу кинули кость ? ПРИШЛО ВРЕМЯ З'ЯВИТИСЬ !???
показати весь коментар
14.06.2024 09:19 Відповісти
Ничего о безпеке там не написано и быть не может если Украина не в НАТО. Так если не хотят нас принимать в НАТО , то нужно создать Ядерное оружие и самим себя защищать? В Украине будет хоть 1 президент который будет усиливать страну, а не розоружать для Путина?
показати весь коментар
14.06.2024 09:21 Відповісти
Обсуждать нечего....
показати весь коментар
14.06.2024 09:38 Відповісти
Відповідно, серед інших реформ, Україна повинна докласти зусиль, щоб:
* посилити реформу українського сектору правосуддя з метою сприяння незалежності та доброчесності судової влади;
* впроваджувати рішучі антикорупційні заходи, включно зі зміцненням усіх незалежних державних антикорупційних інституцій, таких як Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України;
* реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи з метою розв'язання юрисдикційних питань, а також підвищити прозорість та підзвітність і зміцнити верховенство права;
* посилити корпоративне управління відповідно до принципів ОЕСР на державних та оборонних підприємствах, що сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів і залученню інвестицій; і
* прийняти стандарти НАТО щодо прозорості, підзвітності та конкуренції в управлінні й нагляді за політикою і практикою безпеки та закупівель;
* трансформувати системи оборонного планування та управління ресурсами з метою підвищення прозорості, покращення ефективності та посилення оперативної сумісності з НАТО;
* реорганізувати структури командування й управління відповідно до принципів НАТО з метою підвищення оперативної сумісності та забезпечення ефективного цивільного нагляду; і
* модернізувати системи управління людськими ресурсами в оборонному секторі та військовій освіті для узгодження їх із принципами та стандартами НАТО.
----
Тобто Україна зобовʼязується зробити те, що повністю просерала останні пʼять років з приходом шапіто. А тут опа і зроблять...
показати весь коментар
14.06.2024 10:23 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 14.‎06.‎2024
839 доба війни 74 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Двостороння безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw Вся суть документу - в останньому параграфі.
 B. Правовий статус та фінансування Додатка
Ніщо в цьому Додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом. Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.
показати весь коментар
14.06.2024 10:48 Відповісти
шкода, що більшість читачів новин не знає:
1. що міжнародна безпекова угода без ратифікації Верховною Радою не породжує правових наслідків.
2. без реєстрації в ООН будь яка міжнародна безпекова угода не створює правових наслідків для міжнародної спільноти.
3. відсутність прямих обов'язків кожної зі сторонои-підписанта у відповідь на ті чи інші події, в тексті самої угоди, нівелює сенс угоди і переводить її в статус "меморандума".

А так, погоджуюся, Вова підписав! Папірець.
показати весь коментар
14.06.2024 11:32 Відповісти
что мешало подписать подобное со странами-гарантами по Будапештскому меморандуму??? если уже на членство в НАТО не могли обменять сдачу ЯО???
показати весь коментар
14.06.2024 10:53 Відповісти
та ладно.. содержать 4 атомных станции смогли... а подорвать тактическую мину над куполом златоглавой не смогли бы???))))
показати весь коментар
14.06.2024 13:04 Відповісти
может советы сидели на подсосе??? нас заставили думать головой... и хер вам теперь, а не Украина...
показати весь коментар
14.06.2024 13:16 Відповісти
Всі ці домовленості чергова "фількіна грамота", чергові занепокоєння та переживання з обіцянками. Як виконуються ці обіцянки українці знають. Нам обіцяли і Ленд-ліз та мільйони снарядів та інше...Нажаль.
показати весь коментар
14.06.2024 11:39 Відповісти
Очередная пустая бумажка.. Сгодится разве что ненадолго порадовать умственно-отсталых телемарафонных овечек
показати весь коментар
14.06.2024 12:14 Відповісти
Я там не бачив про ескадрільї літаків і про затвердження Конгресом, хтось мені скине посилання, чи зелені ******** ,як завжди?
показати весь коментар
14.06.2024 12:56 Відповісти
А що там на рахунок юридичних гарантій і фінансування?
Там чітко окреслено:
"B. Правовий статус та фінансування Додатка
Ніщо в цьому Додатку не має на меті створення прав чи зобов'язань за внутрішнім або міжнародним правом.
Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів".
показати весь коментар
14.06.2024 21:55 Відповісти
В подписанном соглашении о безопасности есть такой пункт мелким шрифтом: "Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам. По данным газеты The New York Times, это очень беспокоит Киев.
показати весь коментар
14.06.2024 23:31 Відповісти
Просто - БУДАПЕШСТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ 2.
показати весь коментар
15.06.2024 00:33 Відповісти
От цікаво, людина, яка нещадно критикувала будапештський меморандум, тепер їздить світом із апломбом підписує незначущі гарантії
показати весь коментар
15.06.2024 09:04 Відповісти
потужно (ніт)
показати весь коментар
15.06.2024 09:07 Відповісти
 
 