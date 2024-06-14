З’явився повний текст двосторонньої безпекової угоди між Україною та США

Після підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами 13 червня, було опубліковано її повний текст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента України.

Угода складається з 11 статей та додатка.

Документ регулює, зокрема:

принципи співробітництва між державами;

співробітництво у сфері оборони та безпеки;

співробітництво у сфері економічного відновлення та реформ;

інституційні реформи для поглиблення євроатлантичного співробітництва;

спільне уявлення про справедливий мир.

Щодо останнього, в тексті зазначається: "Сторони визнають, що Україна не буде в безпеці доти, доки її суверенітет і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені шляхом встановлення справедливого миру, який поважатиме права України відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН.

Тому сторони співпрацюватимуть задля досягнення справедливого й тривалого миру, який матиме широку глобальну підтримку. Сполучені Штати вітають постійні зусилля України, зокрема через Українську формулу миру, спрямовані на залучення міжнародної спільноти до встановлення принципів справедливого та сталого миру".

Нагадаємо, 13 червня Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду між країнами.

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