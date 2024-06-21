Відбувся фінальний раунд переговорів щодо підписання безпекової угоди із Польщею, - ОП

Україна та Польща підпишуть двосторонню безпекову угоду вже найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

До складу української делегації увійшли заступники глави ОП Ігор Жовква та Роман Машовець, а також перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга

Польську делегацію очолив заступник міністра закордонних справ Роберт Купецький.

"Наші переговорні команди провели складну роботу, і тепер ми впритул наблизилися до укладення двосторонньої безпекової угоди. Роль Польщі у наданні допомоги Україні та наближенні нашої перемоги важко переоцінити. Це буде по-справжньому амбітна угода, де відображено більшість наших здобутків і спільних планів на майбутнє", - сказав Жовква.

Також на зустрічі було узгоджено графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди та її підписання вже найближчим часом

Україна та Польща укладуть угоду на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, яку ухвалили торік 12 липня. Загалом Україна уклала вже 17 двосторонніх безпекових угод.

