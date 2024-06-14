ОП: Безпекова угода зі США містить механізм екстреного реагування

Укладена на полях саміту G7 безпекова угода зі Сполученими Штатами містить механізм екстреного реагування, який передбачає, що після перемоги, у разі повторної агресії Росії, протягом 24 годин США реагуватимуть зовсім по-іншому, ніж реагували у 2022 році.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Механізм екстреного реагування передбачає, що після перемоги у разі повторної агресії Росії протягом 24 годин Сполучені Штати Америки будуть реагувати зовсім по-іншому, ніж реагували у 2022 році, коли ми такого документа не мали. За 24 години на якомога вищому рівні мають зібратися представники двох держав і визначити, які види додаткової допомоги Сполучені Штати можуть надати Україні. Підкреслю, саме додаткової. Бо на сьогодні чітко зафіксовано, що військова допомога Україні буде тривати протягом всього терміну дії цієї угоди, а це, нагадаю, десять років", – зазначив Жовква.

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Він підкреслив, що підписана угода передбачає, що військова допомога США Україні триватиме і під час війни, і під час миру. За словами Жовкви, в угоді конкретно перелічено, які саме види озброєнь будуть надавати.

"Системи Patriot будуть основою нашої протиповітряної оборони, Сполучені Штати Америки будуть продовжувати надавати ці системи. Бойові літаки F-16 – зазначено, що їх будуть ескадрильї. Тобто стільки, скільки Україні буде потрібно. Тут США працюватимуть разом із союзниками. Ми знаємо, що в коаліції літаків понад десять країн, чотири з них вже запропонували конкретні кількості літаків. Сполучені Штати теж, будучи активним учасником цієї коаліції, будуть разом із союзниками постачати нам F-16 та інші види озброєнь, зазначені в угоді, артилерія, відповідні снаряди тощо", – сказав заступник керівника Офісу Президента.

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Також Жовква додав, що важливо, що в угоді зафіксовано те, що США надаватимуть фінансову допомогу Україні.