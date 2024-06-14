ОП: Безпекова угода зі США містить механізм екстреного реагування
Укладена на полях саміту G7 безпекова угода зі Сполученими Штатами містить механізм екстреного реагування, який передбачає, що після перемоги, у разі повторної агресії Росії, протягом 24 годин США реагуватимуть зовсім по-іншому, ніж реагували у 2022 році.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Механізм екстреного реагування передбачає, що після перемоги у разі повторної агресії Росії протягом 24 годин Сполучені Штати Америки будуть реагувати зовсім по-іншому, ніж реагували у 2022 році, коли ми такого документа не мали. За 24 години на якомога вищому рівні мають зібратися представники двох держав і визначити, які види додаткової допомоги Сполучені Штати можуть надати Україні. Підкреслю, саме додаткової. Бо на сьогодні чітко зафіксовано, що військова допомога Україні буде тривати протягом всього терміну дії цієї угоди, а це, нагадаю, десять років", – зазначив Жовква.
Він підкреслив, що підписана угода передбачає, що військова допомога США Україні триватиме і під час війни, і під час миру. За словами Жовкви, в угоді конкретно перелічено, які саме види озброєнь будуть надавати.
"Системи Patriot будуть основою нашої протиповітряної оборони, Сполучені Штати Америки будуть продовжувати надавати ці системи. Бойові літаки F-16 – зазначено, що їх будуть ескадрильї. Тобто стільки, скільки Україні буде потрібно. Тут США працюватимуть разом із союзниками. Ми знаємо, що в коаліції літаків понад десять країн, чотири з них вже запропонували конкретні кількості літаків. Сполучені Штати теж, будучи активним учасником цієї коаліції, будуть разом із союзниками постачати нам F-16 та інші види озброєнь, зазначені в угоді, артилерія, відповідні снаряди тощо", – сказав заступник керівника Офісу Президента.
Також Жовква додав, що важливо, що в угоді зафіксовано те, що США надаватимуть фінансову допомогу Україні.
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Консультаціі не е механізмом.
При новому напади потрібен бути готовій план єкстренного реагування
які військові що роблять, та куди пересуваються.
Цего у тексті нема від слова зовсім.
https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
США обіцяли зустрітися і потеревенити про потреби.
Цитата: Будь-яка майбутня агресія або загроза агресії проти суверенітету, незалежності й територіальної цілісності будь-якої зі Сторін буде предметом серйозного занепокоєння для іншої Сторони.
Занепокоєння, Карл! Таке враження, що США поглузували із Зеленського.
А цей дурник і не второпав.
А Статтю 4 Зеленський взагалі не читав.
Бо його Єрмачок з Татаровим у страшному сні усе те виконувати не збираються.
"Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.
"...зобов'язуються підтримувати Україну..." ; "...зобов'язуються координувати з Україною..." ; "...зобов'язуються підтримувати вдосконалення спроможності України..."
Оце Ви називаєте "конкретикою" ? Поясніть хоч собі - що конкретного у фразі "зобов'язується підтримувати Україну"?
Якщо Ви маєте досвід укладання угод, то маєте знати, що конкретика це цифри, строки, відповідальність за невиконання.
Можна простіше. Скажіть, будь-ласка, можна з цього "договору" КОНКРЕТНО встановити обсяг і строки поставок озброєння від США до України ?
Ан ніт. Усілякі там маркарови і шабуніни зі всіх кутків писали і кричали, що "ніззя"! Бо це, начебто, буде перешкодою для вступу України в НАТО.
Зебіли-***.
умови: перемогти, росія повинна відновитись, та знову напасти - протягом десяти років
виконання всіх умов разом протягом 10 років - малоймовірно
наприклад достатньо буде почекати 10років+1 день, щоб угода закінчилась
передача військової допомоги Україні протягом 10 років - це добре
не зрозуміло тільки за чий рахунок?
до квітня 2024, поки не ухвалили новий пакет допомоги - було не комфортно передавати 4.2млрд PDA 2022-2023 років
після ухвалення допомоги, за 1.5місяці змогли передати тільки 1млрд, з застрягших 4.2млрд
Наприклад з Ізраїлем діє договір про передачу зброі приблизно на 4млрд шороку, впродовж 10 років
А тут є суми, чи тільки обіцянки?
После 24года - обязуются реагировать по телефону.
Потужный прогресс.
Лапша ЗЭ от моносброда_ОП
"У разі майбутнього збройного нападу або загрози збройного нападу на Україну Сторони, на прохання будь-якої зі Сторін та згідно з їхнім відповідним законодавством, негайно проводять зустрічі, по можливості протягом 24 годин, на найвищому рівні для визначення відповідних подальших кроків та додаткових потреб у сфері оборони."
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Зустріч, КАРЛ! Просто ЗУСТРІЧ - пАговорить"!!!
ВСЕ!
Ось що обіцяє ця "безпекова" угода!
Бо паперами та занепокоєнням небо вже третій рік намагаються закрити, а Петріот пару місяців тому такий чудовий ******** влаштував
термін дії
(b) Закінчення Повноважень.-
(1) ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.- Розширені повноваження, описані в підрозділі (a), закінчуються в день, коли виконується кожна з наступних умов:
(A) Конфлікт, описаний у пункті (2)(A), припинився.
(B) Російська Федерація скоротила свою військову силу на східному кордоні України до рівнів, відповідних рівням, які підтримувалися до 1 березня 2021 року.
(2) ОПИСАНИЙ КОНФЛІКТ.-
(A) ЗАГАЛЬНО. -Конфлікт, описаний у цьому параграфі, - це конфлікт між Російською Федерацією та Україною, який почався в лютому 2014 року, коли Російська Федерація вторглася в Україну та анексувала український Крим.
ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПРЕДМЕТІВ ЗАХИСТУ .
Не пізніше, ніж через 90 днів після дати набрання чинності цим Законом, Президент встановлює прискорені процедури доставки будь-яких предметів оборонного призначення, позичених чи орендованих Уряду України згідно з угодою
"Співробітництво між Сторонами посилюється їхньою спільною відданістю демократії, верховенству права, правам людини, прозорості та підзвітності."
Тут механізм може працювати в ОБИДВІ сторони:
При знижені демократії та права - співробітництво ЗМЕНШУЄТЬСЯ!!!