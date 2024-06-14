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ОП: Безпекова угода зі США містить механізм екстреного реагування

Володимир Зеленський та Джо Байден

Укладена на полях саміту G7 безпекова угода зі Сполученими Штатами містить механізм екстреного реагування, який передбачає, що після перемоги, у разі повторної агресії Росії, протягом 24 годин США реагуватимуть зовсім по-іншому, ніж реагували у 2022 році.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Механізм екстреного реагування передбачає, що після перемоги у разі повторної агресії Росії протягом 24 годин Сполучені Штати Америки будуть реагувати зовсім по-іншому, ніж реагували у 2022 році, коли ми такого документа не мали. За 24 години на якомога вищому рівні мають зібратися представники двох держав і визначити, які види додаткової допомоги Сполучені Штати можуть надати Україні. Підкреслю, саме додаткової. Бо на сьогодні чітко зафіксовано, що військова допомога Україні буде тривати протягом всього терміну дії цієї угоди, а це, нагадаю, десять років", – зазначив Жовква.

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Він підкреслив, що підписана угода передбачає, що військова допомога США Україні триватиме і під час війни, і під час миру. За словами Жовкви, в угоді конкретно перелічено, які саме види озброєнь будуть надавати.

"Системи Patriot будуть основою нашої протиповітряної оборони, Сполучені Штати Америки будуть продовжувати надавати ці системи. Бойові літаки F-16 – зазначено, що їх будуть ескадрильї. Тобто стільки, скільки Україні буде потрібно. Тут США працюватимуть разом із союзниками. Ми знаємо, що в коаліції літаків понад десять країн, чотири з них вже запропонували конкретні кількості літаків. Сполучені Штати теж, будучи активним учасником цієї коаліції, будуть разом із союзниками постачати нам F-16 та інші види озброєнь, зазначені в угоді, артилерія, відповідні снаряди тощо", – сказав заступник керівника Офісу Президента.

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Також Жовква додав, що важливо, що в угоді зафіксовано те, що США надаватимуть фінансову допомогу Україні.

Автор: 

угода (676) США (23043) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+6
Угода не має того і цю угоду може відмінити наступний президент США
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14.06.2024 17:33
+5
Зеленський думає, що люди не уміють читати? Кому не ліньки:

https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

США обіцяли зустрітися і потеревенити про потреби.
Цитата: Будь-яка майбутня агресія або загроза агресії проти суверенітету, незалежності й територіальної цілісності будь-якої зі Сторін буде предметом серйозного занепокоєння для іншої Сторони.
Занепокоєння, Карл! Таке враження, що США поглузували із Зеленського.
А цей дурник і не второпав.
А Статтю 4 Зеленський взагалі не читав.
Бо його Єрмачок з Татаровим у страшному сні усе те виконувати не збираються.
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14.06.2024 17:50
+4
Як екстренно реагувати будуть? по будапештськи?
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14.06.2024 17:32
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Як екстренно реагувати будуть? по будапештськи?
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14.06.2024 17:32 Відповісти
Поджопника кое кому надо экстренно дать!
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14.06.2024 18:34 Відповісти
Ні, ця « угода» не містить механізм «єкстенного реагування»!
Консультаціі не е механізмом.

При новому напади потрібен бути готовій план єкстренного реагування
які військові що роблять, та куди пересуваються.
Цего у тексті нема від слова зовсім.
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14.06.2024 18:38 Відповісти
Угода не має того і цю угоду може відмінити наступний президент США
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14.06.2024 17:33 Відповісти
Що воно "зелену" куйню вішає українцям на вуха ???"Механізм екстреного реагування передбачає, (після перемоги у разі повторної агресії Росії протягом 24 годин Сполучені Штати Америки будуть реагувати зовсім по-іншому, ніж реагували у 2022 році, коли ми такого документа не мали. (а тепер.коли матимуть такий документ.США БУДУТЬ ПОСТУПАТИ НІЯК ІНАКШЕ ЯК І В 22РОЦІ)За 24 години на якомога вищому рівні мають зібратися представники двох держав і визначити, які види додаткової допомоги Сполучені Штати можуть надати Україні. Підкреслю, саме додаткової.
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14.06.2024 17:34 Відповісти
Цедулка войдет в историю как ЗЕленский меморандум
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14.06.2024 17:59 Відповісти
ЗЕср*ный
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14.06.2024 18:16 Відповісти
Наша пєстня хороша, начінай сначала!(с)
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14.06.2024 17:43 Відповісти
Ну от по цій угоді,нададуть ще кілька сотень ATACAMS і кілька сотень ракет AGM-158,без обмежень їх використовувати по москалям?
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14.06.2024 17:46 Відповісти
Ага. Уже видели как США и НАТО естренно реагируют. Сначала три года озабоченностей а потом по капле капать будут с помощью. Рашисты уже не только ракетами и ударными БПЛА по странам НАТО бьют а уже целыми ескадрильями залетают в воздушном пространстве стран НАТО. А НАТО только будетсобираться раследование проводить.
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14.06.2024 17:47 Відповісти
"Механізм екстреного реагування передбачає, що після перемоги у разі повторної агресії Росії протягом 24 годин Сполучені Штати Америки будуть реагувати зовсім по-іншому, ніж реагували у 2022 році, коли ми такого документа не мали. За 24 години на якомога вищому рівні мають зібратися представники двох держав і визначити, які види додаткової допомоги Сполучені Штати можуть надати Україні. Підкреслю, саме додаткової. Бо на сьогодні чітко зафіксовано, що військова допомога Україні буде тривати протягом всього терміну дії цієї угоди, а це, нагадаю, десять років", - зазначив Жовква. Джерело:
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14.06.2024 17:48 Відповісти
Зеленський думає, що люди не уміють читати? Кому не ліньки:

https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

США обіцяли зустрітися і потеревенити про потреби.
Цитата: Будь-яка майбутня агресія або загроза агресії проти суверенітету, незалежності й територіальної цілісності будь-якої зі Сторін буде предметом серйозного занепокоєння для іншої Сторони.
Занепокоєння, Карл! Таке враження, що США поглузували із Зеленського.
А цей дурник і не второпав.
А Статтю 4 Зеленський взагалі не читав.
Бо його Єрмачок з Татаровим у страшному сні усе те виконувати не збираються.
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14.06.2024 17:50 Відповісти
Дочитайте цю Угоду до кінця. Там далі є Додаток, в якому розписано відносно військової допомоги від США і зміцнення ЗСУ, включаючи і конкретику - поставки ЗРК Patriot та літаки F-16.
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14.06.2024 18:06 Відповісти
Умник, дочитай до самого конца!
"Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.
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14.06.2024 18:51 Відповісти
Ви думаєте я не дочитав до кінця?

"...зобов'язуються підтримувати Україну..." ; "...зобов'язуються координувати з Україною..." ; "...зобов'язуються підтримувати вдосконалення спроможності України..."

Оце Ви називаєте "конкретикою" ? Поясніть хоч собі - що конкретного у фразі "зобов'язується підтримувати Україну"?

Якщо Ви маєте досвід укладання угод, то маєте знати, що конкретика це цифри, строки, відповідальність за невиконання.

Можна простіше. Скажіть, будь-ласка, можна з цього "договору" КОНКРЕТНО встановити обсяг і строки поставок озброєння від США до України ?
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14.06.2024 18:51 Відповісти
Таку безпекову угоду між США та Україною президент Зеленський мав нагоду підписати ще у вересні 2021-го. І тоді ***** б поостереглось напасти в лютому 2022-го.
Ан ніт. Усілякі там маркарови і шабуніни зі всіх кутків писали і кричали, що "ніззя"! Бо це, начебто, буде перешкодою для вступу України в НАТО.
Зебіли-***.
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14.06.2024 17:53 Відповісти
"після перемоги у разі повторної агресії Росії", "військова допомога Україні буде тривати протягом всього терміну дії цієї угоди, а це, нагадаю, десять років"

умови: перемогти, росія повинна відновитись, та знову напасти - протягом десяти років
виконання всіх умов разом протягом 10 років - малоймовірно
наприклад достатньо буде почекати 10років+1 день, щоб угода закінчилась

передача військової допомоги Україні протягом 10 років - це добре
не зрозуміло тільки за чий рахунок?

до квітня 2024, поки не ухвалили новий пакет допомоги - було не комфортно передавати 4.2млрд PDA 2022-2023 років
після ухвалення допомоги, за 1.5місяці змогли передати тільки 1млрд, з застрягших 4.2млрд

Наприклад з Ізраїлем діє договір про передачу зброі приблизно на 4млрд шороку, впродовж 10 років

А тут є суми, чи тільки обіцянки?
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14.06.2024 17:56 Відповісти
До 22го - реагировали консультациями
После 24года - обязуются реагировать по телефону.
Потужный прогресс.
Лапша ЗЭ от моносброда_ОП
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14.06.2024 17:57 Відповісти
''що після перемоги, у разі повторної агресії Росії, протягом 24 годин США реагуватимуть зовсім по-іншому''-що ж то за така має бути ''перемога'' що *уйло зважиться знову напасти?
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14.06.2024 17:58 Відповісти
"Механізм екстреного реагування":
"У разі майбутнього збройного нападу або загрози збройного нападу на Україну Сторони, на прохання будь-якої зі Сторін та згідно з їхнім відповідним законодавством, негайно проводять зустрічі, по можливості протягом 24 годин, на найвищому рівні для визначення відповідних подальших кроків та додаткових потреб у сфері оборони."
...
Зустріч, КАРЛ! Просто ЗУСТРІЧ - пАговорить"!!!
ВСЕ!
Ось що обіцяє ця "безпекова" угода!
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14.06.2024 17:58 Відповісти
Це ж які? Розпочати консультації в радбезі ООН? Як було у будапештському меморандумі?
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14.06.2024 18:05 Відповісти
Міняю пАтужне екстренне реагування завтра на один комплекс Петріот сьогодні.
Бо паперами та занепокоєнням небо вже третій рік намагаються закрити, а Петріот пару місяців тому такий чудовий ******** влаштував
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14.06.2024 18:05 Відповісти
порівняйте https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 з лендлізом , котрий запропонували республіканці в січні 2022

термін дії
(b) Закінчення Повноважень.-
(1) ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.- Розширені повноваження, описані в підрозділі (a), закінчуються в день, коли виконується кожна з наступних умов:
(A) Конфлікт, описаний у пункті (2)(A), припинився.
(B) Російська Федерація скоротила свою військову силу на східному кордоні України до рівнів, відповідних рівням, які підтримувалися до 1 березня 2021 року.

(2) ОПИСАНИЙ КОНФЛІКТ.-
(A) ЗАГАЛЬНО. -Конфлікт, описаний у цьому параграфі, - це конфлікт між Російською Федерацією та Україною, який почався в лютому 2014 року, коли Російська Федерація вторглася в Україну та анексувала український Крим.

ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПРЕДМЕТІВ ЗАХИСТУ .
Не пізніше, ніж через 90 днів після дати набрання чинності цим Законом, Президент встановлює прискорені процедури доставки будь-яких предметів оборонного призначення, позичених чи орендованих Уряду України згідно з угодою
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14.06.2024 18:07 Відповісти
На справді більше цікавить ІНШИЙ пункт:
"Співробітництво між Сторонами посилюється їхньою спільною відданістю демократії, верховенству права, правам людини, прозорості та підзвітності."
Тут механізм може працювати в ОБИДВІ сторони:
При знижені демократії та права - співробітництво ЗМЕНШУЄТЬСЯ!!!
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14.06.2024 18:07 Відповісти
ОПа, ОПа, щось пи#донула жОПа (чи жОПва)
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14.06.2024 18:28 Відповісти
Соглашение по безопасности Украины с США вынесут в Конгресс, оно будет юридическим документом ! . А пока только намерение написаннына бумаге.
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14.06.2024 19:48 Відповісти
 
 