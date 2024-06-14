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ОП: Соглашение по безопасности с США содержит механизм экстренного реагирования

Володимир Зеленський та Джо Байден

Заключенное на полях саммита G7 соглашение по безопасности с Соединенными Штатами содержит механизм экстренного реагирования, который предусматривает, что после победы, в случае повторной агрессии России, в течение 24 часов США будут реагировать совсем по-другому, чем реагировали в 2022 году.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Механизм экстренного реагирования предусматривает, что после победы в случае повторной агрессии России в течение 24 часов Соединенные Штаты Америки будут реагировать совсем по-другому, чем реагировали в 2022 году, когда мы такого документа не имели. За 24 часа на как можно более высоком уровне должны собраться представители двух государств и определить, какие виды дополнительной помощи Соединенные Штаты могут предоставить Украине. Подчеркну, именно дополнительной. Потому что на сегодня четко зафиксировано, что военная помощь Украине будет продолжаться в течение всего срока действия этого соглашения, а это, напомню, десять лет", - отметил Жовква.

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Он подчеркнул, что подписанное соглашение предусматривает, что военная помощь США Украине будет продолжаться и во время войны, и во время мира. По словам Жовквы, в соглашении конкретно перечислено, какие именно виды вооружений будут предоставлять.

"Системы Patriot будут основой нашей противовоздушной обороны, Соединенные Штаты Америки будут продолжать предоставлять эти системы. Боевые самолеты F-16 - указано, что их будут эскадрильи. То есть столько, сколько Украине будет нужно. Здесь США будут работать вместе с союзниками. Мы знаем, что в коалиции самолетов более десяти стран, четыре из них уже предложили конкретные количества самолетов. Соединенные Штаты тоже, будучи активным участником этой коалиции, будут вместе с союзниками поставлять нам F-16 и другие виды вооружений, указанные в соглашении, артиллерия, соответствующие снаряды и т.д.", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.

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Также Жовква добавил, что важно, что в соглашении зафиксировано то, что США будут оказывать финансовую помощь Украине.

Автор: 

соглашение (1342) США (26827) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+6
Угода не має того і цю угоду може відмінити наступний президент США
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14.06.2024 17:33
+5
Зеленський думає, що люди не уміють читати? Кому не ліньки:

https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

США обіцяли зустрітися і потеревенити про потреби.
Цитата: Будь-яка майбутня агресія або загроза агресії проти суверенітету, незалежності й територіальної цілісності будь-якої зі Сторін буде предметом серйозного занепокоєння для іншої Сторони.
Занепокоєння, Карл! Таке враження, що США поглузували із Зеленського.
А цей дурник і не второпав.
А Статтю 4 Зеленський взагалі не читав.
Бо його Єрмачок з Татаровим у страшному сні усе те виконувати не збираються.
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14.06.2024 17:50
+4
Як екстренно реагувати будуть? по будапештськи?
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14.06.2024 17:32
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Як екстренно реагувати будуть? по будапештськи?
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14.06.2024 17:32 Ответить
Поджопника кое кому надо экстренно дать!
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14.06.2024 18:34 Ответить
Ні, ця « угода» не містить механізм «єкстенного реагування»!
Консультаціі не е механізмом.

При новому напади потрібен бути готовій план єкстренного реагування
які військові що роблять, та куди пересуваються.
Цего у тексті нема від слова зовсім.
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14.06.2024 18:38 Ответить
Угода не має того і цю угоду може відмінити наступний президент США
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14.06.2024 17:33 Ответить
Що воно "зелену" куйню вішає українцям на вуха ???"Механізм екстреного реагування передбачає, (після перемоги у разі повторної агресії Росії протягом 24 годин Сполучені Штати Америки будуть реагувати зовсім по-іншому, ніж реагували у 2022 році, коли ми такого документа не мали. (а тепер.коли матимуть такий документ.США БУДУТЬ ПОСТУПАТИ НІЯК ІНАКШЕ ЯК І В 22РОЦІ)За 24 години на якомога вищому рівні мають зібратися представники двох держав і визначити, які види додаткової допомоги Сполучені Штати можуть надати Україні. Підкреслю, саме додаткової.
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14.06.2024 17:34 Ответить
Цедулка войдет в историю как ЗЕленский меморандум
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14.06.2024 17:59 Ответить
ЗЕср*ный
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14.06.2024 18:16 Ответить
Наша пєстня хороша, начінай сначала!(с)
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14.06.2024 17:43 Ответить
Ну от по цій угоді,нададуть ще кілька сотень ATACAMS і кілька сотень ракет AGM-158,без обмежень їх використовувати по москалям?
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14.06.2024 17:46 Ответить
Ага. Уже видели как США и НАТО естренно реагируют. Сначала три года озабоченностей а потом по капле капать будут с помощью. Рашисты уже не только ракетами и ударными БПЛА по странам НАТО бьют а уже целыми ескадрильями залетают в воздушном пространстве стран НАТО. А НАТО только будетсобираться раследование проводить.
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14.06.2024 17:47 Ответить
"Механізм екстреного реагування передбачає, що після перемоги у разі повторної агресії Росії протягом 24 годин Сполучені Штати Америки будуть реагувати зовсім по-іншому, ніж реагували у 2022 році, коли ми такого документа не мали. За 24 години на якомога вищому рівні мають зібратися представники двох держав і визначити, які види додаткової допомоги Сполучені Штати можуть надати Україні. Підкреслю, саме додаткової. Бо на сьогодні чітко зафіксовано, що військова допомога Україні буде тривати протягом всього терміну дії цієї угоди, а це, нагадаю, десять років", - зазначив Жовква. Джерело:
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14.06.2024 17:48 Ответить
Зеленський думає, що люди не уміють читати? Кому не ліньки:

https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw

США обіцяли зустрітися і потеревенити про потреби.
Цитата: Будь-яка майбутня агресія або загроза агресії проти суверенітету, незалежності й територіальної цілісності будь-якої зі Сторін буде предметом серйозного занепокоєння для іншої Сторони.
Занепокоєння, Карл! Таке враження, що США поглузували із Зеленського.
А цей дурник і не второпав.
А Статтю 4 Зеленський взагалі не читав.
Бо його Єрмачок з Татаровим у страшному сні усе те виконувати не збираються.
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14.06.2024 17:50 Ответить
Дочитайте цю Угоду до кінця. Там далі є Додаток, в якому розписано відносно військової допомоги від США і зміцнення ЗСУ, включаючи і конкретику - поставки ЗРК Patriot та літаки F-16.
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14.06.2024 18:06 Ответить
Умник, дочитай до самого конца!
"Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.
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14.06.2024 18:51 Ответить
Ви думаєте я не дочитав до кінця?

"...зобов'язуються підтримувати Україну..." ; "...зобов'язуються координувати з Україною..." ; "...зобов'язуються підтримувати вдосконалення спроможності України..."

Оце Ви називаєте "конкретикою" ? Поясніть хоч собі - що конкретного у фразі "зобов'язується підтримувати Україну"?

Якщо Ви маєте досвід укладання угод, то маєте знати, що конкретика це цифри, строки, відповідальність за невиконання.

Можна простіше. Скажіть, будь-ласка, можна з цього "договору" КОНКРЕТНО встановити обсяг і строки поставок озброєння від США до України ?
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14.06.2024 18:51 Ответить
Таку безпекову угоду між США та Україною президент Зеленський мав нагоду підписати ще у вересні 2021-го. І тоді ***** б поостереглось напасти в лютому 2022-го.
Ан ніт. Усілякі там маркарови і шабуніни зі всіх кутків писали і кричали, що "ніззя"! Бо це, начебто, буде перешкодою для вступу України в НАТО.
Зебіли-***.
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14.06.2024 17:53 Ответить
"після перемоги у разі повторної агресії Росії", "військова допомога Україні буде тривати протягом всього терміну дії цієї угоди, а це, нагадаю, десять років"

умови: перемогти, росія повинна відновитись, та знову напасти - протягом десяти років
виконання всіх умов разом протягом 10 років - малоймовірно
наприклад достатньо буде почекати 10років+1 день, щоб угода закінчилась

передача військової допомоги Україні протягом 10 років - це добре
не зрозуміло тільки за чий рахунок?

до квітня 2024, поки не ухвалили новий пакет допомоги - було не комфортно передавати 4.2млрд PDA 2022-2023 років
після ухвалення допомоги, за 1.5місяці змогли передати тільки 1млрд, з застрягших 4.2млрд

Наприклад з Ізраїлем діє договір про передачу зброі приблизно на 4млрд шороку, впродовж 10 років

А тут є суми, чи тільки обіцянки?
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14.06.2024 17:56 Ответить
До 22го - реагировали консультациями
После 24года - обязуются реагировать по телефону.
Потужный прогресс.
Лапша ЗЭ от моносброда_ОП
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14.06.2024 17:57 Ответить
''що після перемоги, у разі повторної агресії Росії, протягом 24 годин США реагуватимуть зовсім по-іншому''-що ж то за така має бути ''перемога'' що *уйло зважиться знову напасти?
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14.06.2024 17:58 Ответить
"Механізм екстреного реагування":
"У разі майбутнього збройного нападу або загрози збройного нападу на Україну Сторони, на прохання будь-якої зі Сторін та згідно з їхнім відповідним законодавством, негайно проводять зустрічі, по можливості протягом 24 годин, на найвищому рівні для визначення відповідних подальших кроків та додаткових потреб у сфері оборони."
...
Зустріч, КАРЛ! Просто ЗУСТРІЧ - пАговорить"!!!
ВСЕ!
Ось що обіцяє ця "безпекова" угода!
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14.06.2024 17:58 Ответить
Це ж які? Розпочати консультації в радбезі ООН? Як було у будапештському меморандумі?
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14.06.2024 18:05 Ответить
Міняю пАтужне екстренне реагування завтра на один комплекс Петріот сьогодні.
Бо паперами та занепокоєнням небо вже третій рік намагаються закрити, а Петріот пару місяців тому такий чудовий ******** влаштував
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14.06.2024 18:05 Ответить
порівняйте https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 з лендлізом , котрий запропонували республіканці в січні 2022

термін дії
(b) Закінчення Повноважень.-
(1) ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.- Розширені повноваження, описані в підрозділі (a), закінчуються в день, коли виконується кожна з наступних умов:
(A) Конфлікт, описаний у пункті (2)(A), припинився.
(B) Російська Федерація скоротила свою військову силу на східному кордоні України до рівнів, відповідних рівням, які підтримувалися до 1 березня 2021 року.

(2) ОПИСАНИЙ КОНФЛІКТ.-
(A) ЗАГАЛЬНО. -Конфлікт, описаний у цьому параграфі, - це конфлікт між Російською Федерацією та Україною, який почався в лютому 2014 року, коли Російська Федерація вторглася в Україну та анексувала український Крим.

ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПРЕДМЕТІВ ЗАХИСТУ .
Не пізніше, ніж через 90 днів після дати набрання чинності цим Законом, Президент встановлює прискорені процедури доставки будь-яких предметів оборонного призначення, позичених чи орендованих Уряду України згідно з угодою
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14.06.2024 18:07 Ответить
На справді більше цікавить ІНШИЙ пункт:
"Співробітництво між Сторонами посилюється їхньою спільною відданістю демократії, верховенству права, правам людини, прозорості та підзвітності."
Тут механізм може працювати в ОБИДВІ сторони:
При знижені демократії та права - співробітництво ЗМЕНШУЄТЬСЯ!!!
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14.06.2024 18:07 Ответить
ОПа, ОПа, щось пи#донула жОПа (чи жОПва)
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14.06.2024 18:28 Ответить
Соглашение по безопасности Украины с США вынесут в Конгресс, оно будет юридическим документом ! . А пока только намерение написаннына бумаге.
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14.06.2024 19:48 Ответить
 
 