ОП: Соглашение по безопасности с США содержит механизм экстренного реагирования

Заключенное на полях саммита G7 соглашение по безопасности с Соединенными Штатами содержит механизм экстренного реагирования, который предусматривает, что после победы, в случае повторной агрессии России, в течение 24 часов США будут реагировать совсем по-другому, чем реагировали в 2022 году.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Механизм экстренного реагирования предусматривает, что после победы в случае повторной агрессии России в течение 24 часов Соединенные Штаты Америки будут реагировать совсем по-другому, чем реагировали в 2022 году, когда мы такого документа не имели. За 24 часа на как можно более высоком уровне должны собраться представители двух государств и определить, какие виды дополнительной помощи Соединенные Штаты могут предоставить Украине. Подчеркну, именно дополнительной. Потому что на сегодня четко зафиксировано, что военная помощь Украине будет продолжаться в течение всего срока действия этого соглашения, а это, напомню, десять лет", - отметил Жовква.

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Он подчеркнул, что подписанное соглашение предусматривает, что военная помощь США Украине будет продолжаться и во время войны, и во время мира. По словам Жовквы, в соглашении конкретно перечислено, какие именно виды вооружений будут предоставлять.

"Системы Patriot будут основой нашей противовоздушной обороны, Соединенные Штаты Америки будут продолжать предоставлять эти системы. Боевые самолеты F-16 - указано, что их будут эскадрильи. То есть столько, сколько Украине будет нужно. Здесь США будут работать вместе с союзниками. Мы знаем, что в коалиции самолетов более десяти стран, четыре из них уже предложили конкретные количества самолетов. Соединенные Штаты тоже, будучи активным участником этой коалиции, будут вместе с союзниками поставлять нам F-16 и другие виды вооружений, указанные в соглашении, артиллерия, соответствующие снаряды и т.д.", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.

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Также Жовква добавил, что важно, что в соглашении зафиксировано то, что США будут оказывать финансовую помощь Украине.