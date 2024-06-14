ОП: Соглашение по безопасности с США содержит механизм экстренного реагирования
Заключенное на полях саммита G7 соглашение по безопасности с Соединенными Штатами содержит механизм экстренного реагирования, который предусматривает, что после победы, в случае повторной агрессии России, в течение 24 часов США будут реагировать совсем по-другому, чем реагировали в 2022 году.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Механизм экстренного реагирования предусматривает, что после победы в случае повторной агрессии России в течение 24 часов Соединенные Штаты Америки будут реагировать совсем по-другому, чем реагировали в 2022 году, когда мы такого документа не имели. За 24 часа на как можно более высоком уровне должны собраться представители двух государств и определить, какие виды дополнительной помощи Соединенные Штаты могут предоставить Украине. Подчеркну, именно дополнительной. Потому что на сегодня четко зафиксировано, что военная помощь Украине будет продолжаться в течение всего срока действия этого соглашения, а это, напомню, десять лет", - отметил Жовква.
Он подчеркнул, что подписанное соглашение предусматривает, что военная помощь США Украине будет продолжаться и во время войны, и во время мира. По словам Жовквы, в соглашении конкретно перечислено, какие именно виды вооружений будут предоставлять.
"Системы Patriot будут основой нашей противовоздушной обороны, Соединенные Штаты Америки будут продолжать предоставлять эти системы. Боевые самолеты F-16 - указано, что их будут эскадрильи. То есть столько, сколько Украине будет нужно. Здесь США будут работать вместе с союзниками. Мы знаем, что в коалиции самолетов более десяти стран, четыре из них уже предложили конкретные количества самолетов. Соединенные Штаты тоже, будучи активным участником этой коалиции, будут вместе с союзниками поставлять нам F-16 и другие виды вооружений, указанные в соглашении, артиллерия, соответствующие снаряды и т.д.", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.
Также Жовква добавил, что важно, что в соглашении зафиксировано то, что США будут оказывать финансовую помощь Украине.
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Консультаціі не е механізмом.
При новому напади потрібен бути готовій план єкстренного реагування
які військові що роблять, та куди пересуваються.
Цего у тексті нема від слова зовсім.
https://president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR27kLTVCcjtI-cM5CgGuxo84jjIHQZe47H04v1kRAKNiyXnNPZ552uqGJo_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
США обіцяли зустрітися і потеревенити про потреби.
Цитата: Будь-яка майбутня агресія або загроза агресії проти суверенітету, незалежності й територіальної цілісності будь-якої зі Сторін буде предметом серйозного занепокоєння для іншої Сторони.
Занепокоєння, Карл! Таке враження, що США поглузували із Зеленського.
А цей дурник і не второпав.
А Статтю 4 Зеленський взагалі не читав.
Бо його Єрмачок з Татаровим у страшному сні усе те виконувати не збираються.
"Україна та Сполучені Штати Америки мають намір виконувати зобов'язання за цим Додатком відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнованих коштів.
"...зобов'язуються підтримувати Україну..." ; "...зобов'язуються координувати з Україною..." ; "...зобов'язуються підтримувати вдосконалення спроможності України..."
Оце Ви називаєте "конкретикою" ? Поясніть хоч собі - що конкретного у фразі "зобов'язується підтримувати Україну"?
Якщо Ви маєте досвід укладання угод, то маєте знати, що конкретика це цифри, строки, відповідальність за невиконання.
Можна простіше. Скажіть, будь-ласка, можна з цього "договору" КОНКРЕТНО встановити обсяг і строки поставок озброєння від США до України ?
Ан ніт. Усілякі там маркарови і шабуніни зі всіх кутків писали і кричали, що "ніззя"! Бо це, начебто, буде перешкодою для вступу України в НАТО.
Зебіли-***.
умови: перемогти, росія повинна відновитись, та знову напасти - протягом десяти років
виконання всіх умов разом протягом 10 років - малоймовірно
наприклад достатньо буде почекати 10років+1 день, щоб угода закінчилась
передача військової допомоги Україні протягом 10 років - це добре
не зрозуміло тільки за чий рахунок?
до квітня 2024, поки не ухвалили новий пакет допомоги - було не комфортно передавати 4.2млрд PDA 2022-2023 років
після ухвалення допомоги, за 1.5місяці змогли передати тільки 1млрд, з застрягших 4.2млрд
Наприклад з Ізраїлем діє договір про передачу зброі приблизно на 4млрд шороку, впродовж 10 років
А тут є суми, чи тільки обіцянки?
После 24года - обязуются реагировать по телефону.
Потужный прогресс.
Лапша ЗЭ от моносброда_ОП
"У разі майбутнього збройного нападу або загрози збройного нападу на Україну Сторони, на прохання будь-якої зі Сторін та згідно з їхнім відповідним законодавством, негайно проводять зустрічі, по можливості протягом 24 годин, на найвищому рівні для визначення відповідних подальших кроків та додаткових потреб у сфері оборони."
...
Зустріч, КАРЛ! Просто ЗУСТРІЧ - пАговорить"!!!
ВСЕ!
Ось що обіцяє ця "безпекова" угода!
Бо паперами та занепокоєнням небо вже третій рік намагаються закрити, а Петріот пару місяців тому такий чудовий ******** влаштував
термін дії
(b) Закінчення Повноважень.-
(1) ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.- Розширені повноваження, описані в підрозділі (a), закінчуються в день, коли виконується кожна з наступних умов:
(A) Конфлікт, описаний у пункті (2)(A), припинився.
(B) Російська Федерація скоротила свою військову силу на східному кордоні України до рівнів, відповідних рівням, які підтримувалися до 1 березня 2021 року.
(2) ОПИСАНИЙ КОНФЛІКТ.-
(A) ЗАГАЛЬНО. -Конфлікт, описаний у цьому параграфі, - це конфлікт між Російською Федерацією та Україною, який почався в лютому 2014 року, коли Російська Федерація вторглася в Україну та анексувала український Крим.
ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПРЕДМЕТІВ ЗАХИСТУ .
Не пізніше, ніж через 90 днів після дати набрання чинності цим Законом, Президент встановлює прискорені процедури доставки будь-яких предметів оборонного призначення, позичених чи орендованих Уряду України згідно з угодою
"Співробітництво між Сторонами посилюється їхньою спільною відданістю демократії, верховенству права, правам людини, прозорості та підзвітності."
Тут механізм може працювати в ОБИДВІ сторони:
При знижені демократії та права - співробітництво ЗМЕНШУЄТЬСЯ!!!