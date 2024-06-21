Состоялся финальный раунд переговоров относительно подписания соглашения о безопасности с Польшей, - ОП

Украина и Польша подпишут двустороннее соглашение о безопасности уже в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В состав украинской делегации вошли заместители главы ОП Игорь Жовква и Роман Машовец, а также первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига

Польскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Роберт Купецкий.

"Наши переговорные команды провели сложную работу, и теперь мы вплотную приблизились к заключению двустороннего соглашения о безопасности. Роль Польши в оказании помощи Украине и приближении нашей победы трудно переоценить. Это будет по-настоящему амбициозное соглашение, где отражено большинство наших достижений и совместных планов на будущее", - сказал Жовква.

Также на встрече был согласован график дальнейших действий по финализации двустороннего соглашения и его подписания уже в ближайшее время

Украина и Польша заключат соглашение во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, которую приняли в прошлом году 12 июля. В целом Украина заключила уже 17 двусторонних соглашений о безопасности.

