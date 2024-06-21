УКР
Україна та ЄС можуть підписати безпекову угоду до кінця червня, - DW

Текст безпекової угоди між Україною та ЄС уже узгоджений. Очікується, що президент України Володимир Зеленський підпише документ 26 червня.

Про це повідомляє DW з посиланням на високопоставленого посадовця ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив неназваний високопосадовець ЄС, текст договору уже погоджено - на це знадобилося декілька місяців. Очікується, що документ буде підписаний 26 червня президентом України Володимиром Зеленським.

У безпековій угоді між сторонами йтиметься не лише про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що найближчим часом Україна та Польща підпишуть двосторонню безпекову угоду.

