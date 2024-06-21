Україна та ЄС можуть підписати безпекову угоду до кінця червня, - DW
Текст безпекової угоди між Україною та ЄС уже узгоджений. Очікується, що президент України Володимир Зеленський підпише документ 26 червня.
Про це повідомляє DW з посиланням на високопоставленого посадовця ЄС, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначив неназваний високопосадовець ЄС, текст договору уже погоджено - на це знадобилося декілька місяців. Очікується, що документ буде підписаний 26 червня президентом України Володимиром Зеленським.
У безпековій угоді між сторонами йтиметься не лише про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що найближчим часом Україна та Польща підпишуть двосторонню безпекову угоду.
