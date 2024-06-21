Украина и ЕС могут подписать соглашение о безопасности до конца июня, - DW

Текст соглашения по безопасности между Украиной и ЕС уже согласован. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет документ 26 июня.

Об этом сообщает DW со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил неназванный высокопоставленный чиновник ЕС, текст договора уже согласован - на это понадобилось несколько месяцев. Ожидается, что документ будет подписан 26 июня президентом Украины Владимиром Зеленским.

В соглашении по безопасности между сторонами речь пойдет не только о военной помощи Киеву, но и о финансовой поддержке, евроинтеграции и других сферах сотрудничества.

Напомним, что ранее сообщалось, что в ближайшее время Украина и Польша подпишут двустороннее соглашение по безопасности.

Читайте также: Готовим к подписанию соглашения по безопасности с еще 10 странами, - Зеленский