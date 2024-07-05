Зеленский анонсировал подписание соглашения о безопасности, которое "поддержит всю архитектуру" предварительных договоренностей

Владимир Зеленский заявил, что для Украины уже подготовлено новое соглашение по безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем обращении.

Глава государства отметил, что сегодня провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится уже на следующей неделе.

"Саммит должен стать сильным - сильным для Украины и всех наших партнеров. Состоится и заседание Совета Украина - НАТО. Работаем над деталями новых решений и новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в том числе по ПВО", - анонсировал Зеленский.

Также, по его словам, подготовлено и новое соглашение по безопасности для Украины, которое действительно поддержит "всю нашу архитектуру соглашений по безопасности".

"И это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО - решение, которое необратимо", - подчеркнул президент.

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