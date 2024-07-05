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Зеленский анонсировал подписание соглашения о безопасности, которое "поддержит всю архитектуру" предварительных договоренностей

Звернення Володимира Зеленського 4 липня

Владимир Зеленский заявил, что для Украины уже подготовлено новое соглашение по безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем обращении.

Глава государства отметил, что сегодня провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится уже на следующей неделе.

"Саммит должен стать сильным - сильным для Украины и всех наших партнеров. Состоится и заседание Совета Украина - НАТО. Работаем над деталями новых решений и новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в том числе по ПВО", - анонсировал Зеленский.

Также, по его словам, подготовлено и новое соглашение по безопасности для Украины, которое действительно поддержит "всю нашу архитектуру соглашений по безопасности".

"И это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО - решение, которое необратимо", - подчеркнул президент.

Читайте: У нас есть 14 неукомплектованных оружием бригад, помощь поступает медленно, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

безопасность (1116) Зеленский Владимир (20854) соглашение (1351)


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Топ комментарии
+23
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05.07.2024 01:30 Ответить
+18
наголосив президент

Кому воно президент, той хай і слухає це падло.
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05.07.2024 01:46 Ответить
+17
Що це за архітектура? Замок на піску? Із гівна і палок?
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05.07.2024 05:08 Ответить
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05.07.2024 01:30 Ответить
Шо тут не так він сказав?
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05.07.2024 05:26 Ответить
Не дописав, а може ми не бачимо, що завдяки батькові син виросте достойною людиною, він виховає його.
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05.07.2024 07:38 Ответить
Якщо, звичайно, цей виродок може когось виховати.
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05.07.2024 08:20 Ответить
зате яке суворе лице у дядька
думаю і грізні татухи є
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05.07.2024 06:20 Ответить
Кацап, ну тільки малорос, бо в кагалі всі млророси і антимайданівці, жодного українця, написав на російській ворожій для України мові.Так він і виховує свого сина без українсько мови, без її культури і традицій.Такі вони всередині (їх нутро) ці кацапи, які сьогодні напялили на себе вишиванки і військову форму і дня не служивши у війську.
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05.07.2024 08:54 Ответить
Що це?!

Він сам себе переконує?
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05.07.2024 01:30 Ответить
хто йому таке "заворачівиваєт" про підтримання архітектури домовленостей" - щоб став здаватися розумним? перодгня штанці ..нетряпко
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05.07.2024 02:41 Ответить
НЕТРЯПКОСТЯНА - українці чекають на слово ПЕ -РЕ-МО-ГА не те що би вже, а хоч б план до неї- ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ПОЗБУТТЯ П"ЯТОЇ КОЛОНИ НА БАНКОВІЙ та у ВР !!! Полковниками- ментам витягнутим тобою в генерали не ПРикрииєш РЕГІОАНІЛІВ навколо себе!
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05.07.2024 02:47 Ответить
а оці спічі твої про архітектуру домовленостей ... Твоєму спічрайтеру вже пише ЧЕКАЛКІН? чи ПОЯРКОВ чи ЛУЦЕНКО - ти перевір ...
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05.07.2024 03:01 Ответить
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05.07.2024 06:01 Ответить
"Архітектори" проекту знали, кого використовувати. А от як виборці не побачили цю ницість.
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05.07.2024 07:48 Ответить
Та він же не про Перемогу, а про зупинення війни. Як хтось писав у коментарях - жертві агресії наказують перестати здійснювати супротив, бо агресор втомився, хоче відпочити.
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05.07.2024 07:44 Ответить
глобальним вундерсупербезпековим угодам нові безпекові милиці...
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05.07.2024 01:35 Ответить
Воно в курсі, що для цього потрібне не його бажання та балаканина, а згода сторони, що надає гарантії?

Тобто, супер-пупер гарантії може надати інша сторона, а не якась Зюзя сама собі придумати і відосик про це запиляти.
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05.07.2024 01:43 Ответить
наголосив президент

Кому воно президент, той хай і слухає це падло.
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05.07.2024 01:46 Ответить
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05.07.2024 06:02 Ответить
Вкотре потужно. Інакше у верховного світила не буває.
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05.07.2024 01:52 Ответить
Ви сплутали, потужно, це коли він каже про свій менеджмент, а сильно, це коли він каже про свої домовленості! А насправді, вже шостий рік, все це виглядає як " понты для приезжих" !
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05.07.2024 08:57 Ответить
а цих "приезжих" в Україні до хрена, станом на 2019 рік було 73%
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05.07.2024 12:29 Ответить
я звичайно за перемогу і за вихід України на кордони 1991 року.

але, як видно по діям америки, вони такого не підтримують, немає у них рішення, щоб україна вийшла на свої кордони.

америка дає тільки стільки зброї, щоб ми могли стримувати росію, але не дає зброї в такому об'ємі, щоб ми могли піти в наступ.

для них, якщо україна піде в наступ, то це ескалація, і путін може використати яо.

хоча на словах байден говорить, що підтримує український план.

то, якщо америка не бажає нам забезпечувати перемогу, то смисл тоді продовжувати таку війну? у нас щороку гине щонайменше 50 000 людей. і ще америка говорить про 10 років такої війни...

тоді краще вже йти на переговори.

зеленський має зібрати західних лідерів і спробувати вмовити їх прийняти рішення, що україна все таки має перемогти і відвоювати свої території. і щоб захід наконєц-то поставив нам зброю, необхудну для наступу.

якщо захід не прийме такого рішення, і позиция у них буде незмінна, що україна має просто стояти в обороні роками і не пускати далі росію, щоб росія не дійшла до кордонів нато - то смисл нам далі вести таку віну? тоді треба домовлятися. але не погоджуватися на неприйнятні для нас умови.
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05.07.2024 02:40 Ответить
ви праві! АЛЕ!
з ****** домовлятись неможитво, це клініка
тож маємо цугцванг
єдиний вихід ліквідація ***** та "розпад" срасії
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05.07.2024 06:24 Ответить
Утопія - при нинішній владі зібрати, вмовити, нам повинні дати. У Зєрмака мета була - прийти до влади і знищити Україну. Ви думаєте, що Захід цього не розуміє? Але народ підтримав. А зброю дають, але за розподіл і використання відповідає безпосередньо ермак, найпотужніший менеджер.
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05.07.2024 08:00 Ответить
Бо у Байдена є негатив у вигляді афганського Уряду і народу, які не чинили опір талібану на повну силу. Українці кожен день по 200 чоловік штурмують не кацапів, а західний кордон, Уряд краде в два горла. Ось і негатив для Байдена.
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05.07.2024 09:48 Ответить
ГЕТЬ ЛАМАЙ АРХІТЕКТУРУ ПАРТІЇ РИГІВ У ВЛАДІ ! ДАВАЙ НОВУ КОАЛІЦІЮ ТА КАБМІН !
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05.07.2024 02:51 Ответить
вовкині бабки - ПАНАМА ПЕЙПЕРС. + квартирка у вовки на БЕЙКЕР СТРІТ - воно їде в Лондон порішати це - посол Залужний -то так попутно
https://www.youtube.com/watch?v=hwQ5_MNmY2o
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05.07.2024 03:12 Ответить
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05.07.2024 03:20 Ответить
росія, як продавала до війни нафти в рік на 300 млрд, так і продає.
захід теж частково купує російську нафту і газ.
економіка росії пухне.
а що заходу? заходу главне, щоб росія не дійшла до кордонів нато, до польщі, словакії, румунії, угорщини.
і це вони реалізовують за рахунок піпеточних поставок українцям зброї.
ескалації не допускають - зброї стільки не поставляють, щоб україна могла піти у наступ - тому не бояться ядерного удара.

хай дурні українці воюють і не пускають росію до наших кордонів.
а ми далі будемо купувати все, що нам треба у росії, росія ті гроші тратить на війну - нам все рівно.
ми прийняли 14 пакетів псевдо-санкцій, для галочки, щоб показати українцям, що ми щось робимо - російській економіці все рівно на ті санкції, росте на 4% в рік.
ми не забороняємо китаю купувати у росії нафту, пригрозивши тим, що ми перестанемо з ними торгувати. тому що відміна торгівлі з китаєм і нам не вигідна.

росія стримується за рахунок жертв українців. жертви українців - це ж саме дешевше.

нема того, щоб росію стримувати за рахунок повної відмови від покупок будь-яких росіських товарів зі сторони країн заходу. а також за рахунок заборони китаю купувати російські вуглеводні.
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05.07.2024 03:18 Ответить
Рашка вже біля НАТО, біля Польщі через Білорусь, біля Фінляндії, біля країн Балтії. Так що твоя подоляківська методичка невдала. Ти писав вище, що ти за перемогу. Не бреши - тобі потрібні тільки подоляківські ********. І про зброю брешеш, а от про Зєрмака мовчиш. Будьте ви всі прокляті з усім вашим родом, якщо не отямитесь. Не відповідай - подоляківців не годую.
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05.07.2024 08:15 Ответить
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05.07.2024 03:32 Ответить
Ссанич, ти вже навіть як клоун став ніяким. Йди вже собі на пенсію, скумбрію ловить
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05.07.2024 03:53 Ответить
треба погоджуватись з тією пропозицією мирного договору, яку привіз колокольцев.

https://t.me/dmytrogordon_official/63162

окрім пунктів, що україна має скоротити чисельність армії, кількість зброї і відмовитись від виробництва ракет.

і ще мають бути якісь сильні гарантії від західних країн, що, у випадку, якщо росія нападе знову - вони введуть свої війська, щоб допомогти україні.

--------------------------------------------

Зеленський говорить про "кордони 1991 року". але Захід з цим не згоден. захід не згоден з цим планом, і що ти тут поробиш!
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05.07.2024 04:13 Ответить
зефілітік, здохни
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05.07.2024 06:41 Ответить
зе за кордони 91 року.
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05.07.2024 10:05 Ответить
зезрадник нищить Україну і мародерить бабло. Зараз пропихує елітну кватриру в Лондоні - навіть Залужного туди випустив для цього...
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05.07.2024 10:24 Ответить
Ти - виродок. І що тут поробиш!
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05.07.2024 08:17 Ответить
Погоджуватися, чи ні, охлос уже ніхто питати не буде. Загнали в стійло, як в паРаші та Бєларуссії. Рішення прийме Єрмак і його шобла. А стадо попередить гнівно в соцмережах і заглохне. Нація фсьо.

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05.07.2024 09:33 Ответить
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05.07.2024 10:21 Ответить
Що це за архітектура? Замок на піску? Із гівна і палок?
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05.07.2024 05:08 Ответить
Хтось притомний вірить словам цього *********?
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05.07.2024 05:10 Ответить
Буде потужно обсиратися з 5-6 ефективними менеджерами на саміті
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05.07.2024 05:40 Ответить
Агент Буратіна відкрито заявляє,що підпише омансько-стамбульську капітуляцію.
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05.07.2024 07:23 Ответить
Гарантії безпеки України - армія і зброя!
ЗЕ! - вирок Україні!
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05.07.2024 08:03 Ответить
ПОТУЖНО... ПЕРДИТЬ у ванну!
Аж гумова уточка перевертається.
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05.07.2024 08:15 Ответить
В КАВЫЧКАХ )))
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05.07.2024 08:26 Ответить
Клоун все ще грає роль, хоча глядачів все менше
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05.07.2024 08:44 Ответить
ЗЕзрадник займається всім чим завгодно, тільки не війною і не перемогою.
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05.07.2024 08:45 Ответить
Зеленський анонсував підписання безпекової угоди, яка "підтримає всю архітектуру" попередніх домовленостей. Тобись перепідпишимо все те, що було зроблено раніше нормальними дипломатами? Чи прямо після підписання уголи в Україні наступить мир і на її територію зайдуть американські війська? Кому оце все потрібно, крім піара Нетряпковиача? Де наші ракети, снаряди, міни, РЕБи, та мільйон дронів? Чому набрали склад нових бригад, а немає чим їх озброїти? Чому не прцює підприємства оборонпрому?
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05.07.2024 09:01 Ответить
Підтверджуються інсайди, що зеленський вже просто ібанувся. Не витримала і так не стійка психіка
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05.07.2024 09:08 Ответить
нюхач обдовбаний
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05.07.2024 09:19 Ответить
Слухай, архітектор ти бісів-шуруй козляра у відставку! І кодло своє продажно-грабіжнецьке забери!!!
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05.07.2024 09:26 Ответить
Замість того що б доносити до світу про злочини рашиських варварів ,про щоденний геноцид і етноцид проти українського народу ,влада граєтся в якісь безпекові угоди які не мають жодної юридичної сили, ну а далі що підписувати так звані безпекові мугоди з африканськими країнами ,єдина країна яка може зупинити кривавого терориста путіна це Китай.
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05.07.2024 09:28 Ответить
Недієздатний імбецил, який поклав в труну цілу країну. До сраки вже усі твої угоди, гундоса тварюка.
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05.07.2024 09:31 Ответить
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05.07.2024 09:33 Ответить
Щаслива та країна де до влади йдуть відповідальні люди, які здатні вчасно аналізувати свої дії, визнавати своєчасно свої помилки і негайно, не дивлячись ні на що їх виправляти, а не котити кулю проблем з гімна і палок з гори аби вона нищила все на своєму шляху і далі.
Кудись зникли логіка і висновок. Все росхристано і відчуття повного бардаку
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05.07.2024 09:32 Ответить
Володимир Зеленський заявив, що для України вже підготовна нова безпекова угода. "зебуїн" ще не виконав першого пункту "старої небезпечної для України і її народу куйні(угоди).як вже вішає лапшу "мудрому зазеленому і зазомбованому наріду" про "нову зелену куйню" .яка буде мати такий самий результат.для України .як і стара куйня....Коли Бог роздава розум перед голосуванням у 2019 році "мудрий нарід" хер ложив на Боже і пішов дивитися "квартал"
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05.07.2024 09:35 Ответить
Якщо єрмак далі випускає цього скомороха в ефір, отже на це є попит. Тобто, зебіли не порозумнішали, шансів в України немає
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05.07.2024 09:37 Ответить
Наврядчі ВАЗ не відчуває фальшу. Він успішна людина, і цього в нього не відібрати. Успішною людиною не може стати бовдур або нероба.

Тому стільки питань до нього сьогоднішнього, бо повністю зникла послідовність і зв'язок між ним колишнім і теперешнім. Наче дві кардинально різні людини.

Очевидно, що він гарний батько і справжній син своїх батьків, який про них піклується. Це все на тереза того, що він людина з душою і серцем.

Можливо, я так вважаю, він став заручником свого оточення, з якого вирватись без втрат особистих та доволі суттєвих і небезпечних для себе і сім'ї, яку любить понад усе, вже не може.

Інших логічних пояснень впертості аби змінити під нуль тих кому народ не довіряє, а значить внутрішнє протистоїть, що не на користь Україні, я не бачу. 😩😕
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05.07.2024 09:48 Ответить
Будь яка образа в тексті робить вас слабкішим як і ваші нікчемні висновки.
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05.07.2024 12:08 Ответить
Навчить писати без образ і робити нікчемні висновки, які не мають жодного зв'язку з реальністю, бо ваша позиція стає слабкою.
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05.07.2024 12:11 Ответить
з поваги тільки до Вашої стриманості я видалив образливий коментар...
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05.07.2024 13:07 Ответить
Дякую.
Справа в тому, що ви с висновком дуже помилились.
Слабкі люди у владі на верхівці влади які не в силах міняти своє оточення, це завжди руїна.
Колись Гай Юлій Цезар слабкість влади і майбутні поразки визначав аналізуючі залежність керівника держави від свого оточення. Чим більш залежний - тим слабкіше управління країною і тим більш пасивне населення. Розумний був і сильний дядько.
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05.07.2024 13:20 Ответить
головне процес. як його від самого себе не нудить...
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05.07.2024 09:49 Ответить
...можливо і нудить, але не вистачає сміливості з цього вирватись. Хто зна, що на особистому кону😕
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05.07.2024 10:08 Ответить
звідки ти взяла що він намагається вирватись?..

намародерити побільше бабла і уникнути відповідальності і постійно сцяти в очі зефілітикам щоб умивались "божою росою"
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05.07.2024 11:40 Ответить
Ні звідки. Просто в його випадку це було б логічно тим більше можливостей для цього більше ніж достатньо
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05.07.2024 12:07 Ответить
саме в його випадку буде крайнє нелогічним робити хоча б щось на користь України.

Чи чому було б логічним - тому що "бо не втік"?
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05.07.2024 13:10 Ответить
Ну, не логічно для будь якого керівника держави підкреслювпти свою 100% залежність від вузького кола свого оточення.
Навіть коли воно є, його старанно приховують, бо це підкреслює залежність, слабкість, невпевненість, страх....і т.п.
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05.07.2024 13:24 Ответить
Така собі рекурсія, але у випадку з зебілами це просто ссанина в очі
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05.07.2024 10:08 Ответить
Цей зеленський несе Україні і Українцям велику біду. Від нього нам треба здихатись поки не пізно. Останнє слово буде за Армією (навіть без Залужного...)
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05.07.2024 10:31 Ответить
Дурень з писаною торбою!
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05.07.2024 11:22 Ответить
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05.07.2024 11:23 Ответить
ПОТУЖНА новина!!!!
Від таких новин десь там в Ізраїлі тече одна стара жидівка мама Саша!!!
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05.07.2024 11:44 Ответить
меморандум про наміри підписати меморандум
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05.07.2024 12:07 Ответить
уйобку зелений, тупе бидло, яке тебе обрало, не знає значення слова "архітектура"...
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05.07.2024 12:21 Ответить
Придурку, нам уже ясно заказали В1д НАТО, до наш шлях до НАТО Маэ зворотн1й напрямок, 1 це все тому, що Ви все крадете, все, до бл..ть шевелиться, уцй..бки
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05.07.2024 13:05 Ответить
Часи бздунів і ******** настали.....у 2019 році.
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05.07.2024 13:23 Ответить
Зрадники та колаборанти кремля, яких й досі покриває та кришує особисто президент:
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною та судовою системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та за сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком за поданням єрмака, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України, втік за кордон за сприянням просроченного найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ворог та корупціонер України кирило тимошенко, очолював найвеличніше крадівництво в країні, зараз очолює найвеличніше розкрадання армії за сприянням так званого президента та дєрмака;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Що треба знати про ефективність та незамінність менеджерів зеленського...
Так званий президннт брехав, бреше та буде брехати!
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05.07.2024 13:55 Ответить
 
 