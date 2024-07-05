Зеленский анонсировал подписание соглашения о безопасности, которое "поддержит всю архитектуру" предварительных договоренностей
Владимир Зеленский заявил, что для Украины уже подготовлено новое соглашение по безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в своем обращении.
Глава государства отметил, что сегодня провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится уже на следующей неделе.
"Саммит должен стать сильным - сильным для Украины и всех наших партнеров. Состоится и заседание Совета Украина - НАТО. Работаем над деталями новых решений и новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в том числе по ПВО", - анонсировал Зеленский.
Также, по его словам, подготовлено и новое соглашение по безопасности для Украины, которое действительно поддержит "всю нашу архитектуру соглашений по безопасности".
"И это то, что будет гарантировать нашу безопасность до вступления Украины в НАТО - решение, которое необратимо", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
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думаю і грізні татухи є
Він сам себе переконує?
Тобто, супер-пупер гарантії може надати інша сторона, а не якась Зюзя сама собі придумати і відосик про це запиляти.
Кому воно президент, той хай і слухає це падло.
але, як видно по діям америки, вони такого не підтримують, немає у них рішення, щоб україна вийшла на свої кордони.
америка дає тільки стільки зброї, щоб ми могли стримувати росію, але не дає зброї в такому об'ємі, щоб ми могли піти в наступ.
для них, якщо україна піде в наступ, то це ескалація, і путін може використати яо.
хоча на словах байден говорить, що підтримує український план.
то, якщо америка не бажає нам забезпечувати перемогу, то смисл тоді продовжувати таку війну? у нас щороку гине щонайменше 50 000 людей. і ще америка говорить про 10 років такої війни...
тоді краще вже йти на переговори.
зеленський має зібрати західних лідерів і спробувати вмовити їх прийняти рішення, що україна все таки має перемогти і відвоювати свої території. і щоб захід наконєц-то поставив нам зброю, необхудну для наступу.
якщо захід не прийме такого рішення, і позиция у них буде незмінна, що україна має просто стояти в обороні роками і не пускати далі росію, щоб росія не дійшла до кордонів нато - то смисл нам далі вести таку віну? тоді треба домовлятися. але не погоджуватися на неприйнятні для нас умови.
з ****** домовлятись неможитво, це клініка
тож маємо цугцванг
єдиний вихід ліквідація ***** та "розпад" срасії
https://www.youtube.com/watch?v=hwQ5_MNmY2o
захід теж частково купує російську нафту і газ.
економіка росії пухне.
а що заходу? заходу главне, щоб росія не дійшла до кордонів нато, до польщі, словакії, румунії, угорщини.
і це вони реалізовують за рахунок піпеточних поставок українцям зброї.
ескалації не допускають - зброї стільки не поставляють, щоб україна могла піти у наступ - тому не бояться ядерного удара.
хай дурні українці воюють і не пускають росію до наших кордонів.
а ми далі будемо купувати все, що нам треба у росії, росія ті гроші тратить на війну - нам все рівно.
ми прийняли 14 пакетів псевдо-санкцій, для галочки, щоб показати українцям, що ми щось робимо - російській економіці все рівно на ті санкції, росте на 4% в рік.
ми не забороняємо китаю купувати у росії нафту, пригрозивши тим, що ми перестанемо з ними торгувати. тому що відміна торгівлі з китаєм і нам не вигідна.
росія стримується за рахунок жертв українців. жертви українців - це ж саме дешевше.
нема того, щоб росію стримувати за рахунок повної відмови від покупок будь-яких росіських товарів зі сторони країн заходу. а також за рахунок заборони китаю купувати російські вуглеводні.
https://t.me/dmytrogordon_official/63162
окрім пунктів, що україна має скоротити чисельність армії, кількість зброї і відмовитись від виробництва ракет.
і ще мають бути якісь сильні гарантії від західних країн, що, у випадку, якщо росія нападе знову - вони введуть свої війська, щоб допомогти україні.
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Зеленський говорить про "кордони 1991 року". але Захід з цим не згоден. захід не згоден з цим планом, і що ти тут поробиш!
ЗЕ! - вирок Україні!
Аж гумова уточка перевертається.
Кудись зникли логіка і висновок. Все росхристано і відчуття повного бардаку
Тому стільки питань до нього сьогоднішнього, бо повністю зникла послідовність і зв'язок між ним колишнім і теперешнім. Наче дві кардинально різні людини.
Очевидно, що він гарний батько і справжній син своїх батьків, який про них піклується. Це все на тереза того, що він людина з душою і серцем.
Можливо, я так вважаю, він став заручником свого оточення, з якого вирватись без втрат особистих та доволі суттєвих і небезпечних для себе і сім'ї, яку любить понад усе, вже не може.
Інших логічних пояснень впертості аби змінити під нуль тих кому народ не довіряє, а значить внутрішнє протистоїть, що не на користь Україні, я не бачу. 😩😕
Справа в тому, що ви с висновком дуже помилились.
Слабкі люди у владі на верхівці влади які не в силах міняти своє оточення, це завжди руїна.
Колись Гай Юлій Цезар слабкість влади і майбутні поразки визначав аналізуючі залежність керівника держави від свого оточення. Чим більш залежний - тим слабкіше управління країною і тим більш пасивне населення. Розумний був і сильний дядько.
намародерити побільше бабла і уникнути відповідальності і постійно сцяти в очі зефілітикам щоб умивались "божою росою"
Чи чому було б логічним - тому що "бо не втік"?
Навіть коли воно є, його старанно приховують, бо це підкреслює залежність, слабкість, невпевненість, страх....і т.п.
Від таких новин десь там в Ізраїлі тече одна стара жидівка мама Саша!!!
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною та судовою системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та за сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком за поданням єрмака, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України, втік за кордон за сприянням просроченного найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ворог та корупціонер України кирило тимошенко, очолював найвеличніше крадівництво в країні, зараз очолює найвеличніше розкрадання армії за сприянням так званого президента та дєрмака;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Що треба знати про ефективність та незамінність менеджерів зеленського...
Так званий президннт брехав, бреше та буде брехати!