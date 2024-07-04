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Новости Война
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У нас есть 14 неукомплектованных оружием бригад, помощь поступает медленно, - Зеленский. ВИДЕО

У нас один убитий українець на шістьох росіян, - Зеленський про співвідношення втрат на війні

Президент Владимир Зеленский заявил, что западная помощь поступает медленно, из-за чего у Украины 14 неукомплектованных бригад.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация на фронте не патовая.

"Это просто проблемная ситуация. Пат - это безысходность. А проблему можно решить, если есть желание и инструменты. У нас есть желание, а инструменты не пришли. У нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв, у нас стоит 14 бригад неукомплектованных. У которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили, пакеты должны приходить. Но они идут, к сожалению, медленно", - сказал президент.

Зеленский объяснил, что нельзя просто говорить о контрнаступательных действиях, поскольку сегодня нужно защитить то, что есть.

"Мы хотим ответные контрнаступательные действия тогда, когда мы готовы. Мы готовы тогда, когда поступает оружие. Его сегодня нет", - подытожил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20854) ВСУ (6692)


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Топ комментарии
+33
Тобто на фронті воюють неукомплектовані бригади,а в тилу сидять 14 бригад та чекають зброю?
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04.07.2024 13:07 Ответить
+29
14 бригад це десь 60-70 тисяч солдат.
За словами Зеленського, ці бригади просто стоять в тилу та незадіяні на фронті бо не має для них зброї.
Тоді виникає закономірне питання, а для чого тоді ТЦК хапає на вулицях людей тисячами, якщо вже навіть для діючих військових немає зброї?
Виходить, що ТЦКшники просто так, по власній ініціативі бусифікують людей, щоб показати свою важливість, хоча в цьому не має ніякої потреби.
Про що і підтвердив Зеленський.
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04.07.2024 13:09 Ответить
+28
Я теж не розумію якого хера не поповнювати вже існуючи та ще й ефективні бригади. Але тут є і відповідь - нові бригади це поле для корупції: начальство, штаби, майно, якісь жирні посади і т.д.
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04.07.2024 13:14 Ответить
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А «зайцев» на улицах зачем ловят? Чисто ради процесса «охоты»?
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04.07.2024 14:51 Ответить
Если правда что за каждого пойманного «зайца» дают 8000грн, то это неимоверное ****…во, торговля людьми, рабство и прочие ужасы!! Возможно «ловцов» берут из инвалидов и раненых, но «работа» их волшебно исцеляет. И сказал Господь инвалиду тцкашнику «встань и иди ловить людей!!» И встал тцкашник и пошел ловить людей. Чудо свершилось!! Тьфу бл…яяя, какое сказочное ****…вооо!!
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04.07.2024 17:42 Ответить
А ти не можеш прийти сам до ТЦК, оновити дані, пройти ВЛК, щоб тебе не ловили?
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04.07.2024 16:09 Ответить
Е-"верховный писарь" как всегда, сначала сморозит, в конце - "виноваты партнеры".
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04.07.2024 15:23 Ответить
В той же час будемо меморіал за 1,8 милліардів. Все логічно
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04.07.2024 15:33 Ответить
І головне - вчасно!
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04.07.2024 15:41 Ответить
Я вже декілька разів писав на Цензор, звертаючись напряму до Василя Малюка, про те , що потрібно розвивати підрозділи-винищувачі БПЛА. Вже були повідомлення що українські БПЛА атакували російські безпілотники. Питання до керівництва України і ЗСУ: чому в кожне велике місто не помістити підрозділ БПЛА, укомплектований винищувачами БПЛА? Адже будь-який удар Іскандерами по об'єктах великих міст, як це було в Дніпрі при наліт на Південномаш, починався з розвідувального польоту ворожого БПЛА-розвідника. Його спокійно можно було звити безпілотником винищувачем. Чому це не зроблено? Системи "Патріот" дуже дорогі, і коли вони прибудуть для всіх міст -невідомо. Дорогі також ракети до них. А БПЛА -винищувачі допоможуть захистити міста України, збиваючи ворожі розвідники БПЛА, таким чином осліплюючи ворога. Це елементарно! Невже до цього не можна було додуматись?
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04.07.2024 18:07 Ответить
Знайомий працює в тцк,каже що народу нагребли не мало,просто немає чим то все забезпечити,маразм якийсь і суцільний бардак зешапіто!
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04.07.2024 15:59 Ответить
А если их отправить самих добывать «хаймарсы», автоматы и прочую технику? Ну такой природный отбор - кто сильнее, того и оружие. Дичайший маразм!
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04.07.2024 17:46 Ответить
Знову не доведення всіє інформації. Є 14 бригад. Ок. Але при цьому особового складу в бойових бригадах не вистачає. Є багато озброєння, яке не відремонтоване ще з 22 року. Чому не ремонтується? А якщо і ремонтується, то чому не в тому темпі що потрібно. Тобто якщо задача стоїть щоб довести інформацію, то її треба доводити якось повністю. Ніби десь хтось на стороні щось не постачає. А самі ж можете відремонтувати те що є зараз і тут? Про це незручно говорити? Ха ха ха.
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04.07.2024 16:20 Ответить
Мастерские, оборудование, материалы, мастера и желание ремонтировать есть? Может не лень, а просто некем и нечем??
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04.07.2024 17:49 Ответить
Та ні шановні. По паперах одна частина здає на ремонт іншій частині. А та інша частина подає папери на запчастини у Київ. А в Києві здебільшого немає коштів проплатити або інші вигадки. Багато артсистем просто тупо стоять. Здебільшого ще радянських. І зацікавленості в тому щоб реанімувати те що є хоч і радянське в очах боневтіків не спостерігається. Є лише оте совкове дайте мені хтось щось дядьку. А як і все ж таки дадуть то можна губу надути що невчасно. Короче аби триндіти а не робити. Ха ха ха.
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04.07.2024 18:40 Ответить
Ну видимо паршиво закупают запчасти для старых артсистем. То ли их нет, то ли саботаж. То есть не покупают специально. Рррастрэлять гадов!! Но их даже премий не лишат. ********..
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04.07.2024 19:22 Ответить
Картина така що не тільки озброєння повільно надходить ззовні, але і не задіяні внутрішні ресурси. Або задіяні на неналежному рівні. Отак би об'єктивніше виглядали би обставини. Але акцент повідомлення від самі знаємо кого поставлений саме на зовнішні поставки. Таке собі не до кінця говоріння. Ха ха ха.
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04.07.2024 20:16 Ответить
Понимаю, эзопов язык. Нельзя прямо говорить.
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04.07.2024 21:18 Ответить
Більше м'яса, вова, більше м'яса! Навіщо паритися про якісне забезпечення та підготовку? У тебе ж інша задача, правда? А ухилянти з ТЦК допоможуть знищити кращих українців!
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04.07.2024 16:26 Ответить
І такі генерали та полковники як Содоль, шось про нього позамолкали
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05.07.2024 16:39 Ответить
ты хрипатое недоразумение. Договаривайся о прекращении огня и начинай выборы. ***** ужемудак
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04.07.2024 16:27 Ответить
цензор, ти сьогодні вирішив познущатись з цього тіла - у нього такий потужний менеджер як дерьмак і стіки бригад без зброї. А ще шикса дуже пишається результатом роботи найкращого. От добре шо серед цих двох шлімазелів нема Порошенко.
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04.07.2024 16:32 Ответить
Як нема коли є? Велику Ширку хто підписував, дід мороз?
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04.07.2024 19:34 Ответить
..скажите спасибо завхозу!!!
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04.07.2024 16:40 Ответить
У нас є 14 неукомплектованих зброєю бригад, допомога надходить повільно - а мы строим дороги..
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04.07.2024 17:12 Ответить
Есть такая странная и стремная теория, что массу военных и полиции держат в тылах, потому как война скоро завершится. Вот, и военные с фронта вернутся. И спросят «а какого собственно ху….я мы там делали и почему все так ***…во случилось? И у них будет огроменное желание найти стрелочников. Ненене, я не подстрекаю. Просто мне одна такую версию изложила. А я так подумал - это объясняет че бригады в тылу. Я конечно в это не верю. Но то что военные вернутся злыми верю. Ось така *****, маляткы…
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04.07.2024 17:54 Ответить
Виникає одне закономірне питання---що робив президент три роки до широкомаштабного наступу рашки7 давав команду--не стрілять,закрив всі ракетні програми, зменшував військо і ціли підрозділи,дивився в очко путіна,не робили зброї, розмініровали вже існуючі рубежі і багато, багато іншого вели пропаганду проти всупу в НАТО,на посади призначали російських шпигунів--тобто все робили щоб ослабити ЗСУ і готували до здачі наших територій. То в чому винні наші партнери,чому ми не признаємось про нашу бездіяльність і зраду в висших ешалонах влади?
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04.07.2024 18:04 Ответить
Бусифікують не для фронту, а для деморалізації і облому українчиків. І для стимуляції відкупних схем, підвищення ціни виїзду. Це бізнес на кілька млрд доларів в рік, навіть на розкраданні західної допомоги зараз стільки вже немає.
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04.07.2024 18:08 Ответить
Вот ублюдків 73 дебіли ,не могут міни організувати ,чи калаши на 3 рік війни ,може пішов нахер зі усіма ефективними менеджерами ублюдок
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04.07.2024 18:25 Ответить
Ермак знает где достать
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04.07.2024 18:43 Ответить
Ти ж па* ло зелене , говнокомадуючий ...як це ти до такого стану довів ЗСУ ?!
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04.07.2024 18:46 Ответить
Потому мобилизуют новых,неизвестно что впереди,а солдат учат не один день,а второе если война и закончится она не последняя люди все должны иметь военную специальность как в Израиле.
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04.07.2024 19:57 Ответить
а разве такая информация не является государственной тайной ?
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04.07.2024 20:33 Ответить
Резнікова каструйте, всіх в мін обороні закрийте в окремій будівлі. І не позбавляти волі поки не з'ясують звідки у Козлова, Глиняної та інших статки. Поверніть наглядову раду до тендерів оборонки. Не кажіть що там були ухилянти. Просто, дайте можливість громадського контролю.
Не купуйте танків, одиниці від прибутку курва. Гаубиці, міномети трястя вашеї мати перековинько.
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04.07.2024 20:47 Ответить
********* зелёная мразь!!!
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04.07.2024 23:24 Ответить
В Силах Обороны Украины уже 160 бригад.
Это без учета авиации, пво и тыла...
Из них 30 бригад Терробороны, 12 легких бригад Наступу, 12 легких бригад Нацгвардии, 10 новонабранных пехотных бригад, 5 новых мехбригад недоформированных, 3 новые легкие бригады из полиции формируемые, несколько егерских бригад тоже по факту легких... Вообщем около 80 бригад имеют минимум техники и вооружения...
А еще есть сотня отдельных полков, батальонов и групп... все они тоже по факту легкие, без тяжелого вооружения...
Зачем была сформирована такая громадная армия, если вооружить её особо нечем - вопрос...
И зачем постоянно создавать новые и новые части? Тоже неизвестно...
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05.07.2024 00:12 Ответить
Чтобы понимать масштаб, одна бригада это около 150-200 единиц бронетехники.
Т.е. если считать всё, что мы наформировали, то нам требуется... примерно 30 тысяч единиц бронетехники...
Союзники за два года поставок дали 10 тысяч и обещают еще 3-4 тысячи. Пару тысяч мы затрофеили у рашистов. Около 8000 было перед войной... Но потери составили 5000 единиц... Итого у нас половина техники которая нужна по штату... Взять еще столько же просто негде и можно сколько угодно упрекать союзников, но... толку мало.
Что делать? Ответ простой. Расформировать 30-40 бригад и людей отправить на пополнение оставшихся 120ти.
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05.07.2024 00:25 Ответить
Більше частин-більше командирів. А командиру треба підлеглі, шоб розводити їх на гррші.
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05.07.2024 00:30 Ответить
Пасажир , завжди пасажир.
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05.07.2024 06:53 Ответить
Чистий п#дорас
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05.07.2024 09:41 Ответить
Ми готуємось атакувати? Чи не краще перейти в глуху оборону(з тактичними контратаками на окремих ділянках фронту) і виснажувати сили підарів? Літаки ми так і не отримали, куда ми зібрались атакувати?
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05.07.2024 12:36 Ответить
Якби ми знали що це?...... , а так ми не знаєм що це!От коли ми взнаємо що це і ось тоді ми і будемо знати...А так маємо те ,чого нема...Ну, звісно всім, нема та і нема..О..якби ми знали...
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05.07.2024 18:36 Ответить
Бреше завжди, коли відкриває рота, винні всі окрім нього та його покидьків, що деребанять бюджет
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05.07.2024 20:59 Ответить
"новий закон про мобілізацію створив реальну загрозу для ВПК - втрати кваліфікованих кадрів. Попри дозвіл уряду бронювати 100 % працівників оборонних підприємств, які виконують державні замовлення, у реальності підприємства фактично позбавлені такої можливості. Адже щоб забронювати інженера чи конструктора, той спочатку має оновити дані, а похід до ТЦК - практично гарантована мобілізаційна повістка. Втрата ключових співробітників для галузі, яка і так потерпає від нестачі кадрів, це, як мінімум, загроза зриву державних контрактів та зменшення поставок продукції." - Джерело:

"Адже щоб забронювати інженера чи конструктора, той СПОЧАТКУ має оновити дані, а похід до ТЦК - практично гарантована мобілізаційна повістка." - Джерело:
---
Треба ІГНОРУВАТИ ШКІДЛИВІ НОРМИ, тобто СПОЧАТКУ БРОНЮВАТИ співробітника, А тільки ПОТІМ "оновлювати" його дані в ТЦК.

Бажано було би ще знайти І ЗВІЛЬНИТИ З ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ШКІДНИКІВ, ЯКІ прописали зворотний порядок (який є зараз), адже ОЧЕВИДНО, ДО ЧОГО ПРИЗВОДИТЬ ТАКИЙ ПОРЯДОК - ВІН ЗНИЩУЄ ЦІЛЬ, для досягнення якої встановлена норма про бронювання 100% ПРАЦІВНИКІВ ОБОРОНИ.
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06.07.2024 01:51 Ответить
Чиновники писали процедуру бронювання 100% працівників підприємств, які працюють на оборону України (доказом чого є виконання ними державних оборонних замовлень),

однак замість цього вони написали правила нової гри, в якій суперниками є з одної сторони
1. ТЦК і ворог (який отримує вигоду від дій ТЦК, коли вони мобілізують працівників оборонних підприємств),
... а з другої сторони - всі інші люди:
2. Оборонні підприємства (які втрачають кваліфіковані кадри і здатність виробляти зброю), захисники України (які не отримують зброї, яку підприємства не можуть виробити внаслідок цього),
люди в Україні (яких не можуть захистити захисники України через відсутність чи дефіцит зброї).

У сторони 1 (ТЦК) є переваги у цій грі, тому вони часто виграють.

І коли вони виграють, то мобілізують і відправляють у війська +1 військовослужбовця,
але при цьому у Президента України чекають і не можуть діяти -14 нових бригад, оскільки вони неукомплектовані зброєю, не мають, чим воювати і тому не воюють. І ще хтозна скільки старих бригад, які теж витрачають ********** і втрачають техніку і озброєння в процесі оборони і не мають достатнього поповнення цих ресурсів.
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06.07.2024 01:53 Ответить
НЕОБХІДНО ЗАКОНОМ ВСТАНОВИТИ ПРОЦЕДУРУ НЕ ТІЛЬКИ "БРОНЮВАННЯ" 100% працівників оборони (підприємств, які виробляють зброю і ********** для оборони на держзамовлення), АЛЕ І "ВІДКЛИКАННЯ" такого працівника з будь-яких інших функцій чи обов'язків, куди б його не "мобілізувала" держава. Таке "відкликання", тобто, повернення навіть вже мобілізованого працівника, дозволить виправляти "помилки", яких наробили ТЦК, мобілізувавши цінних працівників.

Навіть якщо працівника оборони (підприємства, яке має оборонне держзамовлення і тому має право бронювати 100% співробітників) в процесі "оновлення даних в ЦТК" той ТЦК "мобілізував", то підприємству треба все одно бронювати того працівника (якщо це дійсно потрібно підприємству), після чого вимагати у держави повернути того працівника на підприємство незалежно від того, куди держава вже встигла його відправити.

Причому цього працівника треба теж задіяти в цьому процесі повернення, тобто, повідомити йому про його бронювання, щоб на цій підставі він міг відмовитися виконувати злочинні накази, які саботують виконання державних оборонних замовлень і таким чином завдають надзвичайно важких ударів по обороноздатності України.
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06.07.2024 01:56 Ответить
"Друге, і не менш важливе - довготермінове планування та замовлення. Це питання критично важливе для будь-якого приватного виробника, якщо ми говоримо про розвиток та масштабування виробництва. До прикладу, нам, як компанії, не потрібні ніякі додаткові кошти від держави для розширення виробництва. Нам потрібні контракти на два-три роки. Тоді ми з власних обігових коштів зможемо збільшити виробництво в рази, не залучаючи жодних державних коштів для організації виробництва, для переїзду, для розширення виробничих спроможностей." - Джерело:

Для того, щоб здійнити таку можливість - довгострокові контракти на 2-3 роки,
можна було би:
1. Встановити пріоритети: які види продукції більш важливі (критично важливі), а які - менш важливі (не критичні).
2. Захищеними статтями бюджету фінансувати найбільш важливі пріоритети навіть якщо бюджет нових років виявиться меншим ніж планувалося. Щоби профінансувати на 100% закупівлю (у виробників) найбільш важливих видів продукції.
3. В разі зменшення бюджету наступних років (відносно запланованого раніше) призупиняти фінансування менш важливих контрактів, тобто, закупівлю менш важливої (не критичної) продукції.
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06.07.2024 01:58 Ответить
- це дуже великий ризик того, що вороги зможуть отримати доступ до тих технологій, які є у цій зброї.
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06.07.2024 02:25 Ответить
по шматку асфальта роздати, нє?
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06.07.2024 11:13 Ответить
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