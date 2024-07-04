У нас есть 14 неукомплектованных оружием бригад, помощь поступает медленно, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что западная помощь поступает медленно, из-за чего у Украины 14 неукомплектованных бригад.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ситуация на фронте не патовая.
"Это просто проблемная ситуация. Пат - это безысходность. А проблему можно решить, если есть желание и инструменты. У нас есть желание, а инструменты не пришли. У нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв, у нас стоит 14 бригад неукомплектованных. У которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили, пакеты должны приходить. Но они идут, к сожалению, медленно", - сказал президент.
Зеленский объяснил, что нельзя просто говорить о контрнаступательных действиях, поскольку сегодня нужно защитить то, что есть.
"Мы хотим ответные контрнаступательные действия тогда, когда мы готовы. Мы готовы тогда, когда поступает оружие. Его сегодня нет", - подытожил глава государства.
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Не купуйте танків, одиниці від прибутку курва. Гаубиці, міномети трястя вашеї мати перековинько.
Это без учета авиации, пво и тыла...
Из них 30 бригад Терробороны, 12 легких бригад Наступу, 12 легких бригад Нацгвардии, 10 новонабранных пехотных бригад, 5 новых мехбригад недоформированных, 3 новые легкие бригады из полиции формируемые, несколько егерских бригад тоже по факту легких... Вообщем около 80 бригад имеют минимум техники и вооружения...
А еще есть сотня отдельных полков, батальонов и групп... все они тоже по факту легкие, без тяжелого вооружения...
Зачем была сформирована такая громадная армия, если вооружить её особо нечем - вопрос...
И зачем постоянно создавать новые и новые части? Тоже неизвестно...
Т.е. если считать всё, что мы наформировали, то нам требуется... примерно 30 тысяч единиц бронетехники...
Союзники за два года поставок дали 10 тысяч и обещают еще 3-4 тысячи. Пару тысяч мы затрофеили у рашистов. Около 8000 было перед войной... Но потери составили 5000 единиц... Итого у нас половина техники которая нужна по штату... Взять еще столько же просто негде и можно сколько угодно упрекать союзников, но... толку мало.
Что делать? Ответ простой. Расформировать 30-40 бригад и людей отправить на пополнение оставшихся 120ти.
"Адже щоб забронювати інженера чи конструктора, той СПОЧАТКУ має оновити дані, а похід до ТЦК - практично гарантована мобілізаційна повістка." - Джерело:
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Треба ІГНОРУВАТИ ШКІДЛИВІ НОРМИ, тобто СПОЧАТКУ БРОНЮВАТИ співробітника, А тільки ПОТІМ "оновлювати" його дані в ТЦК.
Бажано було би ще знайти І ЗВІЛЬНИТИ З ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ШКІДНИКІВ, ЯКІ прописали зворотний порядок (який є зараз), адже ОЧЕВИДНО, ДО ЧОГО ПРИЗВОДИТЬ ТАКИЙ ПОРЯДОК - ВІН ЗНИЩУЄ ЦІЛЬ, для досягнення якої встановлена норма про бронювання 100% ПРАЦІВНИКІВ ОБОРОНИ.
однак замість цього вони написали правила нової гри, в якій суперниками є з одної сторони
1. ТЦК і ворог (який отримує вигоду від дій ТЦК, коли вони мобілізують працівників оборонних підприємств),
... а з другої сторони - всі інші люди:
2. Оборонні підприємства (які втрачають кваліфіковані кадри і здатність виробляти зброю), захисники України (які не отримують зброї, яку підприємства не можуть виробити внаслідок цього),
люди в Україні (яких не можуть захистити захисники України через відсутність чи дефіцит зброї).
У сторони 1 (ТЦК) є переваги у цій грі, тому вони часто виграють.
І коли вони виграють, то мобілізують і відправляють у війська +1 військовослужбовця,
але при цьому у Президента України чекають і не можуть діяти -14 нових бригад, оскільки вони неукомплектовані зброєю, не мають, чим воювати і тому не воюють. І ще хтозна скільки старих бригад, які теж витрачають ********** і втрачають техніку і озброєння в процесі оборони і не мають достатнього поповнення цих ресурсів.
Навіть якщо працівника оборони (підприємства, яке має оборонне держзамовлення і тому має право бронювати 100% співробітників) в процесі "оновлення даних в ЦТК" той ТЦК "мобілізував", то підприємству треба все одно бронювати того працівника (якщо це дійсно потрібно підприємству), після чого вимагати у держави повернути того працівника на підприємство незалежно від того, куди держава вже встигла його відправити.
Причому цього працівника треба теж задіяти в цьому процесі повернення, тобто, повідомити йому про його бронювання, щоб на цій підставі він міг відмовитися виконувати злочинні накази, які саботують виконання державних оборонних замовлень і таким чином завдають надзвичайно важких ударів по обороноздатності України.
Для того, щоб здійнити таку можливість - довгострокові контракти на 2-3 роки,
можна було би:
1. Встановити пріоритети: які види продукції більш важливі (критично важливі), а які - менш важливі (не критичні).
2. Захищеними статтями бюджету фінансувати найбільш важливі пріоритети навіть якщо бюджет нових років виявиться меншим ніж планувалося. Щоби профінансувати на 100% закупівлю (у виробників) найбільш важливих видів продукції.
3. В разі зменшення бюджету наступних років (відносно запланованого раніше) призупиняти фінансування менш важливих контрактів, тобто, закупівлю менш важливої (не критичної) продукції.