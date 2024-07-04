Зеленский о "мирном плане" Орбана: Украина не может доверять Путину, для нас он убийца и агрессор. ВИДЕО

Украина и остальной мир уже много раз пытались договориться с Россией о прекращении огня, однако Москва всегда срывала подобные договоренности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается cease-fire (прекращения огня, - ред.). В войне мы не можем просто так говорить о cease-fire. Для меня нужен план и для наших людей. Мы не можем доверять Путину, потому что для нас он убийца и агрессор. Важно, что Венгрия признает, что Россия - агрессор, что признает территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметил он.

Глава государства напомнил, что украинская сторона имела "сотни встреч" еще со времен Минских соглашений с договоренностями о перемирии.

Договаривались стороны о cease-fire между Украиной и Россией, и РФ все это срывала постоянно и убивала наших людей. Поэтому только если это будет на международной понятной площадке в присутствии стран-лидеров, которым доверяют. Они могут иметь разные мнения, взгляды относительно этапов окончания этой войны, но мы все должны быть на одной стороне, доверять друг другу", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, нужно понимание, что Россия не будет использовать прекращение огня для накопления техники на оккупированной территории Украины, когда Украина, будучи связанной условиями перемирия, не будет останавливать ее своими ударами.

Зеленский добавил, что если вторжение РФ после прекращения огня будет такое же как в начале 2022 года, то это будут большие потери для Украины.

"То есть я не хочу неприятности для своего государства. Мы и так в войне. Дать преимущество России сегодня - это просто не возможно. Нам нужно быть умными. И важно снова: кто за это будет нести ответственность, кроме украинцев своей жизнью? Какая страна? Это очень просто договориться о cease-fire и очень сложно его удержать. Очень сложно потом найти будет тех, кто должен отвечать почему cease-fire сорвано", - резюмировал глава государства.

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Как сообщалось ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.

3 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский не поддержал его предложение о прекращении огня для переговоров с РФ.