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Новости Война
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Зеленский о "мирном плане" Орбана: Украина не может доверять Путину, для нас он убийца и агрессор. ВИДЕО

Зеленський про заклики щодо припинення вогню

Украина и остальной мир уже много раз пытались договориться с Россией о прекращении огня, однако Москва всегда срывала подобные договоренности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается cease-fire (прекращения огня, - ред.). В войне мы не можем просто так говорить о cease-fire. Для меня нужен план и для наших людей. Мы не можем доверять Путину, потому что для нас он убийца и агрессор. Важно, что Венгрия признает, что Россия - агрессор, что признает территориальную целостность и суверенитет Украины", - отметил он.

Глава государства напомнил, что украинская сторона имела "сотни встреч" еще со времен Минских соглашений с договоренностями о перемирии.

Договаривались стороны о cease-fire между Украиной и Россией, и РФ все это срывала постоянно и убивала наших людей. Поэтому только если это будет на международной понятной площадке в присутствии стран-лидеров, которым доверяют. Они могут иметь разные мнения, взгляды относительно этапов окончания этой войны, но мы все должны быть на одной стороне, доверять друг другу", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, нужно понимание, что Россия не будет использовать прекращение огня для накопления техники на оккупированной территории Украины, когда Украина, будучи связанной условиями перемирия, не будет останавливать ее своими ударами.

Зеленский добавил, что если вторжение РФ после прекращения огня будет такое же как в начале 2022 года, то это будут большие потери для Украины.

"То есть я не хочу неприятности для своего государства. Мы и так в войне. Дать преимущество России сегодня - это просто не возможно. Нам нужно быть умными. И важно снова: кто за это будет нести ответственность, кроме украинцев своей жизнью? Какая страна? Это очень просто договориться о cease-fire и очень сложно его удержать. Очень сложно потом найти будет тех, кто должен отвечать почему cease-fire сорвано", - резюмировал глава государства.

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Как сообщалось ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.

3 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Владимир Зеленский не поддержал его предложение о прекращении огня для переговоров с РФ.

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) россия (96169) Виктор Орбан (478)


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Топ комментарии
+10
Намагається зазирнути в очко ***** через очко Орбана.
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04.07.2024 12:50 Ответить
+8
Але ж ми знаємо що ЗЄля говорить одне, а робить зовсім протилежне
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04.07.2024 12:50 Ответить
+8
А как же "Мы с Путиным выполнили все о чем договаривались"? Это что, в войне теперь виновато ***** а не Порошенко? Во даёт!
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04.07.2024 12:50 Ответить
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НЕ хоче мінськ 3,4 , 5 , :?
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04.07.2024 12:46 Ответить
Он теперь даже не хочет свое-же "Надо просто перестать стрелять" и "Прекратить войну и стереть границы в своей голове". Типа и не было такого.
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04.07.2024 12:53 Ответить
Він більше по Стамбулам...
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04.07.2024 12:53 Ответить
По Оману!
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04.07.2024 16:32 Ответить
Так Орбан может дать честное-благородное..
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04.07.2024 12:48 Ответить
орбан може тільки взяти..
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04.07.2024 12:50 Ответить
Це токсічний Ермак. Він ще знищить Зе і поїде жити в Уругвай - латинські банки усі працюють на россіян
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04.07.2024 13:19 Ответить
Але ж ми знаємо що ЗЄля говорить одне, а робить зовсім протилежне
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04.07.2024 12:50 Ответить
Намагається зазирнути в очко ***** через очко Орбана.
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04.07.2024 12:50 Ответить
Це Оскар...
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04.07.2024 12:53 Ответить
А как же "Мы с Путиным выполнили все о чем договаривались"? Это что, в войне теперь виновато ***** а не Порошенко? Во даёт!
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04.07.2024 12:50 Ответить
А як же "мир в його очах", "зійтись посередині" "перестати стріляти"??

Не виконується оманський план, доводиться робити вигляд, що воюєш??
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04.07.2024 12:56 Ответить
В нього сьогодні пронос? Забагато зєлєнскага!
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04.07.2024 12:58 Ответить
Орбан...

Мокриці...

Пінгвіни....

Ємбріони...

Зайняли позицію...

В позі лицаря...

Ніби не все так погано...

Ні би русія не сосе...

В Ердогана...
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04.07.2024 13:01 Ответить
"Довіряти не можна, бо він вбивця і агресор. Тому я постійно говорю, що настав час з ним сідати за перемовини."
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04.07.2024 13:01 Ответить
Ой, а хто буде ''оман'' виконувати?
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04.07.2024 13:03 Ответить
У судді Тандира, який збив нацгвардійця, взяли аналізи примусово.
Треба було так зробити в 2019 на стадіоні.
Уявіть, скільки б життів врятували!
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04.07.2024 13:03 Ответить
Ви думаєте шоб їх результат якось вплинув на дупоголових у 19 році. Велике питання - якшо зараз, після стількох смертів та крові вони йьому довіряють, але кожного дня тікають за кордон.
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04.07.2024 13:07 Ответить
Коли він бреше - зараз чи коли бачив мир в очах вбивці? І для чого він бреше, чи брехав. І чи можна йоьму вірити і коли?
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04.07.2024 13:05 Ответить
немає і не буде йому віри! Це не та людина!!!
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04.07.2024 18:08 Ответить
в 2019 і до 24.02.2024 року, коли підписував оманські договорняки, клав асфальт будуючи дороги для кацапських танків на "великому крадівництві", зливав спецоперацію. по варнеру, призначав на ключові посади в країні відвертих зрадників, колоборантів, агентів фсб, українофобів і тд.тп. ти про це вофка не знав чи "єто другоє" ???

"Слуга народу" Дубінський діяв за завданнями ГРУ ЗС РФ спільно із Деркачем та Сівковичем, - свідок у справі. Екснардеп Андрій Деркач та "слуга народу" Олександр Дубінський підтримували зв'язок із ГРУ РФ, готуючи пресконференції з метою дискредитації влади України. Про це свідчить протокол допиту, який є у розпорядженні Цензор.НЕТ. Свідок відбуває покарання за ст. 111 (держзрада). За його словами, він був посередником між екснардепом Андрієм Деркачем та ГРУ РФ. Чоловік виїздив до РФ для підготовки зустрічей Деркача та керівництва ГРУ РФ. 20 листопада 2019 року Деркач та нардеп Олександр Дубінський провели пресконференцію "Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства". За декілька тижнів до цього, розповів свідок, Дубінський відвідав Санкт-Петербург, де зустрівся з кураторами від ГУ ГШ ЗС РФ. Деркач сам йому повідомив, що позивний Дубінського - "Буратіно". Пресконференції, які проводили Деркач, Дубінський та колишній прокурор Костянтин Кулик, сказав він, проводилися з метою дискредитації влади України та Джо Байдена, як кандидата у президенти США. Також свідок розповів, що в період з 2019 по 2022 роки передав Деркачу від 10 до 15 млн доларів за співпрацю з ГРУ РФ. На його думку, ці кошти Деркач також передавав Дубінському та Кулику.



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04.07.2024 13:13 Ответить
Воєнний злочинець, прутін, прислав, якогось листа з Орбаном…??
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04.07.2024 13:15 Ответить
Ви називаєте орбана шісткою *****? А він зараз головує у ЕС. Уявляете що вони наголовують ???
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04.07.2024 13:22 Ответить
Точно одне він наголовує те , що його люди не будуть гинути на війнах
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04.07.2024 13:59 Ответить
Як грає роль, як грає майстерно патріота України 😁
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04.07.2024 13:44 Ответить
Україна також не може довіряти зраднику
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04.07.2024 13:57 Ответить
Зате сонцесяцний цілковито довіряє своєму народові. Тому й закрив кордони. Хоча, його народ насправді проживає десь між Сектором Газа та Йорданією...
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04.07.2024 14:22 Ответить
В общем, пока нас всех не перелупят, кина не будет
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04.07.2024 14:29 Ответить
А перелупить нас, наша рідна "какаяразніца"
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04.07.2024 14:50 Ответить
згоден,поки вас,ріпоїдів,не перелуплять-не буде показів "кіна"
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04.07.2024 16:33 Ответить
а "пасматрєтьвглаза"?
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04.07.2024 14:46 Ответить
У Зеленського осталость только 2 друга Орбан и Лукашенко.
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04.07.2024 15:07 Ответить
А син генерала фсб?
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04.07.2024 17:01 Ответить
А якже "домовимось по середінке",заглянути в очі путіну.Чи таки дошло.
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04.07.2024 16:36 Ответить
Та ну, агресор? Не пускай людям пил в очі, немає тобі віри!!!
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04.07.2024 18:05 Ответить
 
 