Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что все страны вместе могут заставить Россию закончить войну уже в этом году.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"Если люди в Соединенных Штатах Америки будут стоять крепко на своих принципах, поддерживая Украину, наши ценности. И не давать возможности нарушать все правила, законы, свободы, прав людей и демократии, не дадут этой возможности Путину, то любой будущий президент США не сможет в корне изменить отношение к Украине. А значит - не сможет уменьшить помощь.
Хотя, еще раз, мы говорим, относительно того, что касается будущего, следующего года и тому подобное. Мы все можем продемонстрировать, что мы сильны. Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году. Мы все способны на это, когда мы все вместе", - подчеркнул он.
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