РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12515 посетителей онлайн
Новости Война
4 168 24

Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что все страны вместе могут заставить Россию закончить войну уже в этом году.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Если люди в Соединенных Штатах Америки будут стоять крепко на своих принципах, поддерживая Украину, наши ценности. И не давать возможности нарушать все правила, законы, свободы, прав людей и демократии, не дадут этой возможности Путину, то любой будущий президент США не сможет в корне изменить отношение к Украине. А значит - не сможет уменьшить помощь.

Хотя, еще раз, мы говорим, относительно того, что касается будущего, следующего года и тому подобное. Мы все можем продемонстрировать, что мы сильны. Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году. Мы все способны на это, когда мы все вместе", - подчеркнул он.

Читайте также: США и Китай могут остановить войну в Украине, если будут действовать вместе, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20854)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Сегодня в "найвеличнішого" беззупиний словісний пронос, мабуть проносного нюхнув.
показать весь комментарий
04.07.2024 12:45 Ответить
+5
зробимо іх разом? Це ж вже було!
показать весь комментарий
04.07.2024 12:39 Ответить
+5
це солі, це від них так штирить
показать весь комментарий
04.07.2024 12:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чим? Врєзати по крємьлю?
показать весь комментарий
04.07.2024 12:39 Ответить
Та ні.. Просто зробити те, що він може робити краще - сбацать **** на роялє. А це, в свою чергу, допоможе людЯм У США стояти на своєму і там далі по тексту.
показать весь комментарий
04.07.2024 12:57 Ответить
Тре подивитись куйлу в очі

показать весь комментарий
04.07.2024 19:11 Ответить
зробимо іх разом? Це ж вже було!
показать весь комментарий
04.07.2024 12:39 Ответить
Ага, "готуйтеся до шашликів", "Україна вже перемогла".. десь я все це чув..
показать весь комментарий
04.07.2024 12:42 Ответить
це солі, це від них так штирить
показать весь комментарий
04.07.2024 12:44 Ответить
Сегодня в "найвеличнішого" беззупиний словісний пронос, мабуть проносного нюхнув.
показать весь комментарий
04.07.2024 12:45 Ответить
Потужно примусити ...тіки так
показать весь комментарий
04.07.2024 12:45 Ответить
Підписати, і виконати, що вона вимагає, і узгодила з Зельоними в 2022 в Стамбулі. А ще через рік вона візьме залишки України з мінімальним зусиллям.
показать весь комментарий
04.07.2024 12:45 Ответить
Якщо люди в Сполучених Штатах Америки стоятимуть міцно на своїх принципах, підтримуючи Україну, наші цінност... не зможе докорінно змінити відношення до України... не зможе зменшити допомогу
=======

І як це гарантує завершення війни цього року?
показать весь комментарий
04.07.2024 12:50 Ответить
Безумна вже склала план закінчення війни ? В студію , будь ласка !
показать весь комментарий
04.07.2024 12:58 Ответить
Та пішов ти нах Зе ху*ло зі свома планами здачі України - вже ці чули кацапські пропозиції -

Крим без зброї під подвійним керуванням Києва і кремля

Кацапи виходять з Херсонської і Запорізької областей

Україна позаблокова і без НАТО

Донбас повністю кацапський в Конституції України

Демілітарізація України

350 тис вояків - максимальна кількість ЗСУ

руцкій - друга офіційна мова в Україні
показать весь комментарий
04.07.2024 13:00 Ответить
А угорська? нам же все одно якою мовою розмовляти - будемо угорською.
показать весь комментарий
04.07.2024 13:08 Ответить
Біда буде коли частина ватних гнойників в Україні підтримає цей план ....
показать весь комментарий
04.07.2024 13:23 Ответить
11 угорських вимог і ніякого гвалту на Банковій...
показать весь комментарий
04.07.2024 13:40 Ответить
То вони роблять фундамент для подальшого конфлікту з країною - членом НАТО, щоб Україну не взяли до НАТО.
показать весь комментарий
04.07.2024 13:47 Ответить
Не можемо. Захід вибрав тактику не припинення війни а ослаблення росії. В цьому і полягає фундаментальна помилка Заходу, який ніколи не розумів, не розуміє і не зрозуміє росію. Ця тактика приведе до перемоги росії і за кілька років вся Європа опиниться в сфері впливу росії. Кому і де бути президентом буде вирішуватися не в Парижі чи Мадріді а в Москві. Власне це і було ціллю Москви і вона це не раз заявляла. росія вирізняється ще тим, що часто каже про свої наміри а Захід на це каже типу" Ну годі жартувать". А коли потім виявляється, що це були зовсім не жарти, то Захід дивується Ой як же це сталося!? А вас же, ідіоти, попереджували, що так буде.
показать весь комментарий
04.07.2024 13:10 Ответить
Особливо твої з твого кварталу - https://www.rbc.ua/ukr/styler/ruslan-hanumak-viyihav-********-ssha-ki-guchni-1720033863.html https://www.rbc.ua/ukr/styler/ruslan-hanumak-viyihav-********-ssha-ki-guchni-1720033863.html

показать весь комментарий
04.07.2024 13:12 Ответить
Цього ***** хоче також((Він озвучив же умови капітуляції(((
показать весь комментарий
04.07.2024 13:32 Ответить
Я чогось не розумію. У 2019 році Боневтік кричав зі всіх помийок Бені і медведчука, що війну не хоче зкінчувати один Порошенко, бо він на ній наживається. Вже 6-й рік в нас президент Зеленський, то чому він не закінчує війну?
показать весь комментарий
04.07.2024 13:43 Ответить
А какая разніца, нє на часі!
показать весь комментарий
04.07.2024 18:20 Ответить
Ви "всі"- не можете Єрьоменку нормальну повію знайти, щоб без "табу"...
показать весь комментарий
04.07.2024 15:41 Ответить
З тобою тільки втрачаємо!
показать весь комментарий
04.07.2024 18:18 Ответить
 
 