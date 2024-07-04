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Новини Війна
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Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну в цьому році, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі країни разом можуть примусити Росію закінчити війну вже цьогоріч.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо люди в Сполучених Штатах Америки стоятимуть міцно на своїх принципах, підтримуючи Україну, наші цінності. І не давати можливість порушувати всі правила, закони, свободи, прав людей та демократії, не дадуть цю можливість Путіна, то будь-який президент майбутній США не зможе докорінно змінити ставлення до України. А значить не зможе зменшити допомогу. 

Хоча, ще раз, ми говоримо, щодо того, що стосується майбутнього, наступного року тощо. Ми всі можемо продемонструвати, що ми сильні. Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну в цьому році. Ми всі спроможні на це, коли ми всі разом", - наголосив він.

Читайте: США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо будуть діяти разом, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24318)


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Топ коментарі
+8
Сегодня в "найвеличнішого" беззупиний словісний пронос, мабуть проносного нюхнув.
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04.07.2024 12:45 Відповісти
+5
зробимо іх разом? Це ж вже було!
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04.07.2024 12:39 Відповісти
+5
це солі, це від них так штирить
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04.07.2024 12:44 Відповісти
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Чим? Врєзати по крємьлю?
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04.07.2024 12:39 Відповісти
Та ні.. Просто зробити те, що він може робити краще - сбацать **** на роялє. А це, в свою чергу, допоможе людЯм У США стояти на своєму і там далі по тексту.
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04.07.2024 12:57 Відповісти
Тре подивитись куйлу в очі

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04.07.2024 19:11 Відповісти
зробимо іх разом? Це ж вже було!
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04.07.2024 12:39 Відповісти
Ага, "готуйтеся до шашликів", "Україна вже перемогла".. десь я все це чув..
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04.07.2024 12:42 Відповісти
це солі, це від них так штирить
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04.07.2024 12:44 Відповісти
Сегодня в "найвеличнішого" беззупиний словісний пронос, мабуть проносного нюхнув.
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04.07.2024 12:45 Відповісти
Потужно примусити ...тіки так
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04.07.2024 12:45 Відповісти
Підписати, і виконати, що вона вимагає, і узгодила з Зельоними в 2022 в Стамбулі. А ще через рік вона візьме залишки України з мінімальним зусиллям.
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04.07.2024 12:45 Відповісти
Якщо люди в Сполучених Штатах Америки стоятимуть міцно на своїх принципах, підтримуючи Україну, наші цінност... не зможе докорінно змінити відношення до України... не зможе зменшити допомогу
=======

І як це гарантує завершення війни цього року?
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04.07.2024 12:50 Відповісти
Безумна вже склала план закінчення війни ? В студію , будь ласка !
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04.07.2024 12:58 Відповісти
Та пішов ти нах Зе ху*ло зі свома планами здачі України - вже ці чули кацапські пропозиції -

Крим без зброї під подвійним керуванням Києва і кремля

Кацапи виходять з Херсонської і Запорізької областей

Україна позаблокова і без НАТО

Донбас повністю кацапський в Конституції України

Демілітарізація України

350 тис вояків - максимальна кількість ЗСУ

руцкій - друга офіційна мова в Україні
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04.07.2024 13:00 Відповісти
А угорська? нам же все одно якою мовою розмовляти - будемо угорською.
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04.07.2024 13:08 Відповісти
Біда буде коли частина ватних гнойників в Україні підтримає цей план ....
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04.07.2024 13:23 Відповісти
11 угорських вимог і ніякого гвалту на Банковій...
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04.07.2024 13:40 Відповісти
То вони роблять фундамент для подальшого конфлікту з країною - членом НАТО, щоб Україну не взяли до НАТО.
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04.07.2024 13:47 Відповісти
Не можемо. Захід вибрав тактику не припинення війни а ослаблення росії. В цьому і полягає фундаментальна помилка Заходу, який ніколи не розумів, не розуміє і не зрозуміє росію. Ця тактика приведе до перемоги росії і за кілька років вся Європа опиниться в сфері впливу росії. Кому і де бути президентом буде вирішуватися не в Парижі чи Мадріді а в Москві. Власне це і було ціллю Москви і вона це не раз заявляла. росія вирізняється ще тим, що часто каже про свої наміри а Захід на це каже типу" Ну годі жартувать". А коли потім виявляється, що це були зовсім не жарти, то Захід дивується Ой як же це сталося!? А вас же, ідіоти, попереджували, що так буде.
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04.07.2024 13:10 Відповісти
Особливо твої з твого кварталу - https://www.rbc.ua/ukr/styler/ruslan-hanumak-viyihav-********-ssha-ki-guchni-1720033863.html https://www.rbc.ua/ukr/styler/ruslan-hanumak-viyihav-********-ssha-ki-guchni-1720033863.html

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04.07.2024 13:12 Відповісти
Цього ***** хоче також((Він озвучив же умови капітуляції(((
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04.07.2024 13:32 Відповісти
Я чогось не розумію. У 2019 році Боневтік кричав зі всіх помийок Бені і медведчука, що війну не хоче зкінчувати один Порошенко, бо він на ній наживається. Вже 6-й рік в нас президент Зеленський, то чому він не закінчує війну?
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04.07.2024 13:43 Відповісти
А какая разніца, нє на часі!
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04.07.2024 18:20 Відповісти
Ви "всі"- не можете Єрьоменку нормальну повію знайти, щоб без "табу"...
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04.07.2024 15:41 Відповісти
З тобою тільки втрачаємо!
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04.07.2024 18:18 Відповісти
 
 