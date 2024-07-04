Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну в цьому році, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що всі країни разом можуть примусити Росію закінчити війну вже цьогоріч.
Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо люди в Сполучених Штатах Америки стоятимуть міцно на своїх принципах, підтримуючи Україну, наші цінності. І не давати можливість порушувати всі правила, закони, свободи, прав людей та демократії, не дадуть цю можливість Путіна, то будь-який президент майбутній США не зможе докорінно змінити ставлення до України. А значить не зможе зменшити допомогу.
Хоча, ще раз, ми говоримо, щодо того, що стосується майбутнього, наступного року тощо. Ми всі можемо продемонструвати, що ми сильні. Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну в цьому році. Ми всі спроможні на це, коли ми всі разом", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
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І як це гарантує завершення війни цього року?
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