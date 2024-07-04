Зеленский об участии Путина во втором Саммите мира: Он боится выезжать из РФ. Возможно, к этому моменту в Кремле будет уже другой человек.

Президент Владимир Зеленский считает, что российского диктатора Путина может и не быть на втором Саммите мира.

Об этом глава государства заявил в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Если следующий Саммит мира будет идти по тому плану, который мы предусматриваем. Второй саммит предусматривает, что будет план со всеми пунктами, как мы видим окончание войны. И на нашей стороне будет мир, мы работаем именно в таком направлении. Этот план, если он будет готов, мы организовываем второй Саммит мира. И там должны быть представители РФ. А кто это будет, мы посмотрим", - сказал он.

Интервьюер спросила президента, будет ли это Путин.

"А я не уверен. Мне кажется, что он боится выезжать из России. Он только ездит в те страны...", - ответил глава государства.

"А есть возможность, чтобы кто-то был вместо Путина? Рассматривается такой вариант? Что вместо Путина кто-то будет в России. Может к этому моменту уже в Кремле будет другой человек. Что ж, значит будет другой", - подытожил Зеленский.

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