Зеленський про участь Путіна у другому Саміті миру: Він боїться виїжджати з РФ. Можливо, до цього моменту в Кремлі буде вже інша людина

Президент Володимир Зеленський вважає, що російського диктатора Путіна може і не бути на другому Саміті миру.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо наступний Саміт миру буде йти по тому плану, який ми передбачаємо. Другий саміт передбачає, що буде план з усіма пунктами, як ми бачимо закінчення війни. І на нашому боці буде світ, ми працюємо саме в такому напрямку. Цей план, якщо він буде готовий, ми організовуємо другий Саміт миру. І там повинні бути представники РФ. А хто це буде, ми подивимось", - сказав він.

Інтерв'юерка запитала президента, чи це буде Путін.

"А я не впевнений. Мені здається, що він боїться виїжджати з Росії. Він тільки їздить в ті країни...", - відповів глава держави.

"А є можливість, щоб хтось був замість Путіна? Розглядається такий варіант? Що замість Путіна хтось буде в Росії. Може до цього моменту вже в Кремлі буде інша людина. Що ж, значить буде інша", - підсумував Зеленський.

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