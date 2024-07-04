Зеленський про участь Путіна у другому Саміті миру: Він боїться виїжджати з РФ. Можливо, до цього моменту в Кремлі буде вже інша людина
Президент Володимир Зеленський вважає, що російського диктатора Путіна може і не бути на другому Саміті миру.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо наступний Саміт миру буде йти по тому плану, який ми передбачаємо. Другий саміт передбачає, що буде план з усіма пунктами, як ми бачимо закінчення війни. І на нашому боці буде світ, ми працюємо саме в такому напрямку. Цей план, якщо він буде готовий, ми організовуємо другий Саміт миру. І там повинні бути представники РФ. А хто це буде, ми подивимось", - сказав він.
Інтерв'юерка запитала президента, чи це буде Путін.
"А я не впевнений. Мені здається, що він боїться виїжджати з Росії. Він тільки їздить в ті країни...", - відповів глава держави.
"А є можливість, щоб хтось був замість Путіна? Розглядається такий варіант? Що замість Путіна хтось буде в Росії. Може до цього моменту вже в Кремлі буде інша людина. Що ж, значить буде інша", - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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до того часу не буде а ні хутіна, а ні ЗЄліна 😕
Єсть лі жизнь на марсє, нєт лі жизні на марсе, наукє нєізвєстно. А от що ти піздабол вже починає дойобувати і найадекватніші з країн!
про звернення Зеленського за військової допомогою до кожної з країн членів
Європейського союзу.
https://petition.president.gov.ua/petition/225680 https://petition.president.gov.ua/petition/225680
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Тобто, вони зараз до кінця року будуть *** муму з підготовкою мирного плану, а у самих у планах тільки, що куйло копита відкине або там комета на кремль епнется? Стратехи...
Этот основной вопрос в статье не раскрыт......
І що б воно там не плело своїм поцарським язиком - все зводиться до виконання умов оманської зради - здача України! І шоб воно зараз не казало чи робило - все приносить тільки шкоду Україні. А бидло продовжує чавкати і...вірити зраднику начолі України. Країна суіцидників.
А ще, вони ж ще вважають, що "вибори не на часі"! Чого? Ще не всіх вбили, вигнали, посадили?
Проблема дуже гостра... А ваша мастурбація під назвою "саміти миру" нах нікому не потрібна!
https://dl-news.defence-line.org/?p=34530 Нация прогрессивного суицида.
Кто хочет хороших новостей и информационного энергетика, дальше могут не читать. Дальше будет немножко и потом множко неприглядной реальности.
Вы, наверное, заметили, что меня лично очень интересует вопрос: «Граждане Украины выучили уроки своей новейшей истории? Граждане Украины поняли и осознали последствия своих действий с 2014 года и особенно с 2019 года?»
И это далеко не праздный вопрос. Потому как от ответа на него можно сделать вполне обоснованный вывод, что ждет Украину в будущем. Если граждане усвоили урок, то можно надеяться. Если нет - рекомендую не экспериментировать с жизнями детей и внуков.
Получить ответ на свой вопрос могу двумя путями. Первый - личное общение. Особенно не с давно знакомыми людьми, а с теми, с кем только что познакомился. Второй - изучая опросы общественного мнения.
Центр Разумкова опубликовал результаты опроса граждан Украины 25.06.2024. Полные подробности можно посмотреть на их сайте. Я же кратко озвучу результаты, которые привлекли мое внимание. Как в оригинале:
В цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
Правильному - 32.9; Неправильному - 47.4; Не знаю - 19.6.
Неужели граждане поняли ошибки и поумнели? Смотрим дальше.
Далее ответы «не знаю, трудно ответить» опускаю.
Якою мірою Ви довіряєте таким соціальним інститутам?
Президент України: Довіряю - 49.6; Не довіряю - 42.7.
Верховна Рада України: Довіряю - 19.3; Не довіряю - 76.2.
Уряд України: Довіряю - 21.6; Не довіряю - 72.8.
Державний апарат (чиновники): Довіряю - 15.7; Не довіряю - 78.5.
Оцените красоту ответов! Где-то я это уже выдел - царь прекрасный, бояре ну очень плохие! А мы точно не адиннарот с лаптями? А мы точно не мышебратья? А то ответы на простые вопросы очень настораживают.
И ведь в голове необучаемого народа никак не укладывается одна простая логическая цепочка: Зеленский родил зеленую Раду, Рада родила зеленый Уряд, уряд родил зеленых чиновников. Без Зеленского такого подавляющего множества клинических идиотов во власти никогда бы не было. Очень сложная логика для украинца, да… Идем дальше.
Наскільки Ви довіряєте таким політикам, посадовцям та громадським діячам?
Володимир Зеленський: Довіряю - 53.8; Не довіряю - 37.8.
Андрій Єрмак: Довіряю - 19.5; Не довіряю - 63.9.
Руслан Стефанчук: Довіряю - 17.5; Не довіряю - 63.8.
Денис Шмигаль: Довіряю - 27.1; Не довіряю - 57.3.
Давид Арахамія: Довіряю - 14.6; Не довіряю - 61.9.
Михайло Подоляк: Довіряю - 35.8; Не довіряю - 42.1.
И снова видим картину яркой шизофрении украинских граждан. Доверие к Зеленскому и недоверие ко всем ключевым фигурам, которых назначил Зеленский. А может это Порох подкинул Зе всех этих мощщщных менеджеров? Тогда все становится на место. Про рейтинг Пороха вы догадались, да?
Ну и финал, на коня, как говорится.
Останні кілька місяців широко обговорюється можливість проведення виборів в Україні ще до завершення війни. А як Ви ставитися до ідеї проведення загальнонаціональних виборів (президентських чи парламентських) у 2024 році?
Позитивно - 21.7; Негативно - 58.8.
Ну что тут сказать? Нация прогрессивного суицида. Полное недоверие ко всем ключевым ветвям власти, кроме президента, полное недоверие ко всем основным представителям власти, кроме президента, негативное восприятие курса, по которому движется страна. Но выборов не надо. Овцы выбирают мясокомбинат.
Электроэнергия лежит. Не знаю как у кого, но у меня в доме нет тока приблизительно 16-18 часов в сутки. Это сейчас, середина лета. А зима близко.
Московиты положили маневровую генерацию и продолжают бить по распределительным сетям. И не остановятся.
Что дальше? А дальше москали начнут бить по насосным станциям и водозабору больших городов, по очистным сооружениям больших городов и по инфраструктуре газа. Готельер опять чернуху гонит? Ну так есть доказательства у мине.
Воскресенье, 30 июня, приблизительно в 19:30. Пролет сверхзвуковой крылатой ракеты над моим домом. Я был на улице, но не успел увидеть ракету. Сосед говорит, что видел, летела на высоте ~ 100 м и промелькнула за доли секунды. Но звук был подавляюще громким. Потом два взрыва.
А в 20:07 мне прислали фото:
По фото - так выглядит попадание ракеты или подрыв очень близко от земли. Слева - водозабор гидроаккумулятора Киевской ГЭС. Может быть, ракета была нацелена туда. А может и по ГЭС. Что-то сверхзвуковое, типа Х-22. Далее - информация с места событий.
Наша ракета ПВО перехватила орковскую ракету. Я не знаю точно, как это произошло, но или произошла детонация возле приюта животных в Межигорье, или обломки ракет упали на приют. Погибли животные. Много контуженных животных. Про гибель людей точно не знаю. Наша противоракета просто не успела. Если бы секундой раньше, то все бы произошло над водой.
Я все эти подробности знаю и описываю, потому что через час после удара мне написали друзья из США, которые живут и работают в Украине. Они сейчас в США. Но в тот приют на время поездки они отдал своего пса Акселя. Пес погиб от осколков. Моих друзей сразу оповестили о гибели пса. А потом родственники друзей забирали тело пса и слушали все подробности удара. И вот еще что интересно.
Перед поездкой, когда отдали пса, директор приюта предупредил их, что они имеют информацию о возможной атаке на дамбу Киевской ГЭС, и что может быть громко для собак…
Я с понедельника мониторил информпространство. Тишина. По телемарафету естественно про это не скажут. Но и другие каналы - тишина. Позитивные блогеры - тишина.
Пыня Кабаев и его нукеры четко и последовательно выполняют свой план - сделать города Украины непригодными для жизни. Ну это же азы войны - разрушение и уничтожение инфраструктуры! Вспомните, что московиты уничтожали в Сирии! Электро, вода, очистные канализации, газ, узлы связи. И разработка мер и способов защиты элементов инфраструктуры городов даже не задача ВСУ и ГК ВСУ. А задача СНБО! А кто там у нас главный в СНБО? Сюрприииз, необучаемые!
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
Но украинский народ так не думает. Украинский народ доверяет Зеленскому. Потому и умрет за своего, родного украинского царя. Назло плохим боярам.
Животных жаль. Чистые души. А вот дальше моя жалость заканчивается. Надо работать и не опускать руки. Давайте будем стараться сохранить жизни тех, кто в ВСУ, и кто бьется с ордой.
https://dl-news.defence-line.org/?p=34530