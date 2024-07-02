УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11962 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 516 51

Україна хотіла б провести другий Саміт миру цьогоріч, підготовчу роботу плануємо провести в найближчі місяці, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про бажання України провести другий Глобальний саміт миру у 2024 році.

Про це глава держави сказав під час пресконференції із Віктором Орбаном, передає Цензор.НЕТ.

"Угорщина взяла участь в першому Саміті миру та підтримала комюніке Саміту. Це говорить про готовність Угорщини бути ефективно заради повернення реальної довготривалої безпеки. Ми предметно сьогодні обговорили те, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці вже другого Саміту.

Ми бачимо можливість організувати другий Саміт в цьому році. Дуже хотіли б цього. Всю підготовчу роботу для цього можемо зробити в найближчі місяці", - сказав він.

Читайте: Кулеба про "відкликання" підписів під комюніке Саміту миру: До першого списку включили деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Глобальний саміт миру (278)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Хочеш здати країну виродок.Надіюсь тебе або посадять або вбють - щоб всім іншим був приклад.
показати весь коментар
02.07.2024 14:40 Відповісти
+14
гадаєш, зелений ********, що твоє тупе неголене їбало хтось безкоштовно захоче побачити вдруге?!
показати весь коментар
02.07.2024 14:42 Відповісти
+13
Це той саміт, на який буде запрошена росія? Оце хлоп'ята поспішають!
показати весь коментар
02.07.2024 14:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хочеш здати країну виродок.Надіюсь тебе або посадять або вбють - щоб всім іншим був приклад.
показати весь коментар
02.07.2024 14:40 Відповісти
ВОНО тепер гратиме роль - на озброєння проситиме, а Козир МАДОННІ з БОНО на агітацію за саміт в кабовердах відстьогуватиме , щоб очко йухла сіло за стіл перемовин серед гостей наступного саміту й виклало ті домовленості команди -УМЄРОВ-АРАХАМІЯ ОЛКСАНДР ЧАЛИЙ у Турції.
показати весь коментар
02.07.2024 15:21 Відповісти
А Навіщо? ? ?

який другий?!

Яка ціль? Що ви хочете мати?!

Разклумач, Президенте!

Для Перемоги?
Для отримання зброї?
Для отримання грошей?

Не верти хвостом- відповідай!
показати весь коментар
02.07.2024 17:00 Відповісти
гадаєш, зелений ********, що твоє тупе неголене їбало хтось безкоштовно захоче побачити вдруге?!
показати весь коментар
02.07.2024 14:42 Відповісти
На другий і половина лідерів не приїде, навіть на перший дехто замів послав. Російською мовою кажуть "ОКСТИСЬ!", зе!виродок!
показати весь коментар
02.07.2024 14:46 Відповісти
https://gigi.click/picture******-iglesias-i-valentina-tolkunova-obedinilis-v-duet-*****-tolku-MTM0MzgzOA
показати весь коментар
02.07.2024 16:05 Відповісти
Більше реклами самітів Єрмака /Зєлєнского хороших і різних! До речі, за чий рахунок? 🤔
показати весь коментар
02.07.2024 14:48 Відповісти
слышишь ты гнида кремлевская - что твое ЗЕчмо хочет сделать на бесполезном"саммите миру"? сдать территории? нужны саммиты не миру а Перемоги або підсилення ЗСУ!
показати весь коментар
02.07.2024 15:04 Відповісти
ница робота - погано платять? Бо МАРОДЕРНІ жопу рвуть інспектори
показати весь коментар
02.07.2024 15:01 Відповісти
Це той саміт, на який буде запрошена росія? Оце хлоп'ята поспішають!
показати весь коментар
02.07.2024 14:50 Відповісти
казала ж -Орбан лічно передав темник від йухла
показати весь коментар
02.07.2024 15:22 Відповісти
Схоже на те.
показати весь коментар
02.07.2024 15:54 Відповісти
Це Орбан так надихнув? ну - ну
показати весь коментар
02.07.2024 14:51 Відповісти
Цьогоріч? Нашо чекати? Дайош самміт миру кожного тижня! По вівторках! Після обіду!
показати весь коментар
02.07.2024 14:53 Відповісти
Зеля, давай проведем международный саммит, что бы нам придумали, как бороться с БПЛА
показати весь коментар
02.07.2024 14:56 Відповісти
за-є-...в !!!!!!!!!!!!

в цьому борделі, у який ЗЄльоний перетворив Україну вже треба міняти бл..дєй немецкіх порноактріс !!!



.
показати весь коментар
02.07.2024 14:57 Відповісти
щомісяця треба мирні саміти проводити.
показати весь коментар
02.07.2024 14:58 Відповісти
коли вже те зелене фігаро почне займатись війною, та країною?
одні відосики, та очковтирання бурхливої діяльності
показати весь коментар
02.07.2024 15:01 Відповісти
не дай бог их надо остранять от власти тем более зе-Просроченный уже не легитимный его подпись ничего не стоит .
показати весь коментар
02.07.2024 15:05 Відповісти
Якби я не відносилась до зе, але є Конституція і закони України. І як би нам цього не хотілось, Зеленський досі є президентом України по закону.
Тому якщо ви українець, треба почекати, а якщо росіянин нах шукати легітимність х.ла.
показати весь коментар
02.07.2024 17:15 Відповісти
Як воно може займатись роботою в якій ніхрена не соображає .
показати весь коментар
02.07.2024 15:56 Відповісти
Щєлі сподобалось мандрувати світом за народний кошт, бо в Україні йому не цікаво, та й ракета може прилетіти
показати весь коментар
02.07.2024 15:04 Відповісти
"...Україна хотіла б провести другий Саміт миру цьогоріч..."

Це вже клініка і питання до психіатрів.
Бо тільки психіатри вже мають роз'яснити цьому гороховому шуту Зеленському, що він - не Україна.
показати весь коментар
02.07.2024 15:05 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2024 21:02 Відповісти
Пересидент Зеленскій - Верховний Головнокомандувач ...
показати весь коментар
02.07.2024 21:05 Відповісти
Самий старший палководець!
показати весь коментар
02.07.2024 21:10 Відповісти
показати весь коментар
02.07.2024 21:35 Відповісти
давай кожного тиждня по самиту миру
показати весь коментар
02.07.2024 15:12 Відповісти
А концерт 95-го кварталу в прямому ефірі на увесь глобальний світ не хочеш провести ?
показати весь коментар
02.07.2024 15:54 Відповісти
Перемог в першому замало? Хочеться ще одне велике ніщо?
показати весь коментар
02.07.2024 16:01 Відповісти
Міліон дронів вже зробив, с..а
показати весь коментар
02.07.2024 16:24 Відповісти
Украина хотела бы ,что бы "тивтік".
показати весь коментар
02.07.2024 16:25 Відповісти
100%
показати весь коментар
02.07.2024 17:16 Відповісти
Все д таки треба було слухати Порохоботів… Вони ж попереджали і про велику війну і про доллар по 40 і про хаос в країні. Все ж це вже відбулось…
показати весь коментар
02.07.2024 16:33 Відповісти
Треба було слухати
показати весь коментар
02.07.2024 17:18 Відповісти
Дайте йому таблетку, щоб заспокоївся. Стільки енергії і ресурсів в пустоту.
показати весь коментар
02.07.2024 17:01 Відповісти
оселедця!
показати весь коментар
02.07.2024 21:08 Відповісти
Зе, світ досі не почув хто такий єрмак і що він робить на заходах де збираються високопоставлені лідери.
То хто або що таке єрмак?
показати весь коментар
02.07.2024 17:06 Відповісти
Курррва мама! Їм що немає де грошей подіти? Хлопцям на фронті багато речей потрібно купити!!!
показати весь коментар
02.07.2024 17:14 Відповісти
Коли це зе думало про хлопців на фронті?
Рейтинги і слава - це головне в голові зеленського. На інше воно не думає
показати весь коментар
02.07.2024 17:22 Відповісти
Та шо ви панімаєтє! ЗЕ! -світовий лідер, круте світом на самітшоу, про проблеми України забув, але то таке.

ПС: А я вже мрію про третій самітшоу
показати весь коментар
02.07.2024 17:47 Відповісти
Від того що на кожній світлині буде стояти єрмак, тримаючись за руці - мир не настане.
Це шоу "поплескайте мене по плечах" бо я такий молодець.
показати весь коментар
02.07.2024 18:35 Відповісти
Тупорилий ішак ніяк не вгамується з своїм договорняком. Чмо працює не на перемогу, а на договорняк, щоб втриматись при владі.
показати весь коментар
02.07.2024 19:09 Відповісти
А з першим що??????
показати весь коментар
02.07.2024 21:07 Відповісти
Не Україна, а Zелені гниди. І взагалі чому б замість "самітумиру" не провести Саміт Перемоги?
показати весь коментар
03.07.2024 09:03 Відповісти
 
 