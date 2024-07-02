Україна хотіла б провести другий Саміт миру цьогоріч, підготовчу роботу плануємо провести в найближчі місяці, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про бажання України провести другий Глобальний саміт миру у 2024 році.

Про це глава держави сказав під час пресконференції із Віктором Орбаном, передає Цензор.НЕТ.

"Угорщина взяла участь в першому Саміті миру та підтримала комюніке Саміту. Це говорить про готовність Угорщини бути ефективно заради повернення реальної довготривалої безпеки. Ми предметно сьогодні обговорили те, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці вже другого Саміту.

Ми бачимо можливість організувати другий Саміт в цьому році. Дуже хотіли б цього. Всю підготовчу роботу для цього можемо зробити в найближчі місяці", - сказав він.

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