Україна хотіла б провести другий Саміт миру цьогоріч, підготовчу роботу плануємо провести в найближчі місяці, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про бажання України провести другий Глобальний саміт миру у 2024 році.
Про це глава держави сказав під час пресконференції із Віктором Орбаном, передає Цензор.НЕТ.
"Угорщина взяла участь в першому Саміті миру та підтримала комюніке Саміту. Це говорить про готовність Угорщини бути ефективно заради повернення реальної довготривалої безпеки. Ми предметно сьогодні обговорили те, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці вже другого Саміту.
Ми бачимо можливість організувати другий Саміт в цьому році. Дуже хотіли б цього. Всю підготовчу роботу для цього можемо зробити в найближчі місяці", - сказав він.
Топ коментарі
+19 Михайло Иляш
показати весь коментар02.07.2024 14:40 Відповісти Посилання
+14 Андрій Богатир
показати весь коментар02.07.2024 14:42 Відповісти Посилання
+13 Helenn
показати весь коментар02.07.2024 14:50 Відповісти Посилання
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який другий?!
Яка ціль? Що ви хочете мати?!
Разклумач, Президенте!
Для Перемоги?
Для отримання зброї?
Для отримання грошей?
Не верти хвостом- відповідай!
рекламисамітів Єрмака /Зєлєнского хороших і різних! До речі, за чий рахунок? 🤔
в цьому борделі, у який ЗЄльоний перетворив Україну вже треба міняти
бл..дєйнемецкіх порноактріс !!!
.
одні відосики, та очковтирання бурхливої діяльності
Тому якщо ви українець, треба почекати, а якщо росіянин нах шукати легітимність х.ла.
Це вже клініка і питання до психіатрів.
Бо тільки психіатри вже мають роз'яснити цьому гороховому шуту Зеленському, що він - не Україна.
То хто або що таке єрмак?
Рейтинги і слава - це головне в голові зеленського. На інше воно не думає
ПС: А я вже мрію про третій самітшоу
Це шоу "поплескайте мене по плечах" бо я такий молодець.