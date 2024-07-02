Украина хотела бы провести второй Саммит мира в этом году, подготовительную работу планируем провести в ближайшие месяцы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о желании Украины провести второй Глобальный саммит мира в 2024 году.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с Виктором Орбаном, передает Цензор.НЕТ.

"Венгрия приняла участие в первом Саммите мира и поддержала коммюнике Саммита. Это говорит о готовности Венгрии быть эффективно ради возвращения реальной долговременной безопасности. Мы предметно сегодня обсудили то, как в дальнейшем Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке уже второго Саммита.

Мы видим возможность организовать второй Саммит в этом году. Очень хотели бы этого. Всю подготовительную работу для этого можем сделать в ближайшие месяцы", - сказал он.

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