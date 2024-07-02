Украина хотела бы провести второй Саммит мира в этом году, подготовительную работу планируем провести в ближайшие месяцы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о желании Украины провести второй Глобальный саммит мира в 2024 году.
Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с Виктором Орбаном, передает Цензор.НЕТ.
"Венгрия приняла участие в первом Саммите мира и поддержала коммюнике Саммита. Это говорит о готовности Венгрии быть эффективно ради возвращения реальной долговременной безопасности. Мы предметно сегодня обсудили то, как в дальнейшем Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке уже второго Саммита.
Мы видим возможность организовать второй Саммит в этом году. Очень хотели бы этого. Всю подготовительную работу для этого можем сделать в ближайшие месяцы", - сказал он.
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+19 Михайло Иляш
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який другий?!
Яка ціль? Що ви хочете мати?!
Разклумач, Президенте!
Для Перемоги?
Для отримання зброї?
Для отримання грошей?
Не верти хвостом- відповідай!
рекламисамітів Єрмака /Зєлєнского хороших і різних! До речі, за чий рахунок? 🤔
в цьому борделі, у який ЗЄльоний перетворив Україну вже треба міняти
бл..дєйнемецкіх порноактріс !!!
.
одні відосики, та очковтирання бурхливої діяльності
Тому якщо ви українець, треба почекати, а якщо росіянин нах шукати легітимність х.ла.
Це вже клініка і питання до психіатрів.
Бо тільки психіатри вже мають роз'яснити цьому гороховому шуту Зеленському, що він - не Україна.
То хто або що таке єрмак?
Рейтинги і слава - це головне в голові зеленського. На інше воно не думає
ПС: А я вже мрію про третій самітшоу
Це шоу "поплескайте мене по плечах" бо я такий молодець.