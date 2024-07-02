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Новости Война
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Украина хотела бы провести второй Саммит мира в этом году, подготовительную работу планируем провести в ближайшие месяцы, - Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил о желании Украины провести второй Глобальный саммит мира в 2024 году.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с Виктором Орбаном, передает Цензор.НЕТ.

"Венгрия приняла участие в первом Саммите мира и поддержала коммюнике Саммита. Это говорит о готовности Венгрии быть эффективно ради возвращения реальной долговременной безопасности. Мы предметно сегодня обсудили то, как в дальнейшем Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке уже второго Саммита.

Мы видим возможность организовать второй Саммит в этом году. Очень хотели бы этого. Всю подготовительную работу для этого можем сделать в ближайшие месяцы", - сказал он.

Также читайте: Уже 10 стран присоединились к коммюнике Саммита мира, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+19
Хочеш здати країну виродок.Надіюсь тебе або посадять або вбють - щоб всім іншим був приклад.
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02.07.2024 14:40
+14
гадаєш, зелений ********, що твоє тупе неголене їбало хтось безкоштовно захоче побачити вдруге?!
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02.07.2024 14:42
+13
Це той саміт, на який буде запрошена росія? Оце хлоп'ята поспішають!
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02.07.2024 14:50
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Хочеш здати країну виродок.Надіюсь тебе або посадять або вбють - щоб всім іншим був приклад.
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02.07.2024 14:40 Ответить
ВОНО тепер гратиме роль - на озброєння проситиме, а Козир МАДОННІ з БОНО на агітацію за саміт в кабовердах відстьогуватиме , щоб очко йухла сіло за стіл перемовин серед гостей наступного саміту й виклало ті домовленості команди -УМЄРОВ-АРАХАМІЯ ОЛКСАНДР ЧАЛИЙ у Турції.
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02.07.2024 15:21 Ответить
А Навіщо? ? ?

який другий?!

Яка ціль? Що ви хочете мати?!

Разклумач, Президенте!

Для Перемоги?
Для отримання зброї?
Для отримання грошей?

Не верти хвостом- відповідай!
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02.07.2024 17:00 Ответить
гадаєш, зелений ********, що твоє тупе неголене їбало хтось безкоштовно захоче побачити вдруге?!
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02.07.2024 14:42 Ответить
На другий і половина лідерів не приїде, навіть на перший дехто замів послав. Російською мовою кажуть "ОКСТИСЬ!", зе!виродок!
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02.07.2024 14:46 Ответить
https://gigi.click/picture******-iglesias-i-valentina-tolkunova-obedinilis-v-duet-*****-tolku-MTM0MzgzOA
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02.07.2024 16:05 Ответить
Більше реклами самітів Єрмака /Зєлєнского хороших і різних! До речі, за чий рахунок? 🤔
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02.07.2024 14:48 Ответить
слышишь ты гнида кремлевская - что твое ЗЕчмо хочет сделать на бесполезном"саммите миру"? сдать территории? нужны саммиты не миру а Перемоги або підсилення ЗСУ!
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02.07.2024 15:04 Ответить
ница робота - погано платять? Бо МАРОДЕРНІ жопу рвуть інспектори
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02.07.2024 15:01 Ответить
Це той саміт, на який буде запрошена росія? Оце хлоп'ята поспішають!
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02.07.2024 14:50 Ответить
казала ж -Орбан лічно передав темник від йухла
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02.07.2024 15:22 Ответить
Схоже на те.
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02.07.2024 15:54 Ответить
Це Орбан так надихнув? ну - ну
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02.07.2024 14:51 Ответить
Цьогоріч? Нашо чекати? Дайош самміт миру кожного тижня! По вівторках! Після обіду!
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02.07.2024 14:53 Ответить
Зеля, давай проведем международный саммит, что бы нам придумали, как бороться с БПЛА
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02.07.2024 14:56 Ответить
за-є-...в !!!!!!!!!!!!

в цьому борделі, у який ЗЄльоний перетворив Україну вже треба міняти бл..дєй немецкіх порноактріс !!!



.
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02.07.2024 14:57 Ответить
щомісяця треба мирні саміти проводити.
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02.07.2024 14:58 Ответить
коли вже те зелене фігаро почне займатись війною, та країною?
одні відосики, та очковтирання бурхливої діяльності
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02.07.2024 15:01 Ответить
не дай бог их надо остранять от власти тем более зе-Просроченный уже не легитимный его подпись ничего не стоит .
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02.07.2024 15:05 Ответить
Якби я не відносилась до зе, але є Конституція і закони України. І як би нам цього не хотілось, Зеленський досі є президентом України по закону.
Тому якщо ви українець, треба почекати, а якщо росіянин нах шукати легітимність х.ла.
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02.07.2024 17:15 Ответить
Як воно може займатись роботою в якій ніхрена не соображає .
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02.07.2024 15:56 Ответить
Щєлі сподобалось мандрувати світом за народний кошт, бо в Україні йому не цікаво, та й ракета може прилетіти
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02.07.2024 15:04 Ответить
"...Україна хотіла б провести другий Саміт миру цьогоріч..."

Це вже клініка і питання до психіатрів.
Бо тільки психіатри вже мають роз'яснити цьому гороховому шуту Зеленському, що він - не Україна.
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02.07.2024 15:05 Ответить
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02.07.2024 21:02 Ответить
Пересидент Зеленскій - Верховний Головнокомандувач ...
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02.07.2024 21:05 Ответить
Самий старший палководець!
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02.07.2024 21:10 Ответить
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02.07.2024 21:35 Ответить
давай кожного тиждня по самиту миру
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02.07.2024 15:12 Ответить
А концерт 95-го кварталу в прямому ефірі на увесь глобальний світ не хочеш провести ?
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02.07.2024 15:54 Ответить
Перемог в першому замало? Хочеться ще одне велике ніщо?
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02.07.2024 16:01 Ответить
Міліон дронів вже зробив, с..а
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02.07.2024 16:24 Ответить
Украина хотела бы ,что бы "тивтік".
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02.07.2024 16:25 Ответить
100%
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02.07.2024 17:16 Ответить
Все д таки треба було слухати Порохоботів… Вони ж попереджали і про велику війну і про доллар по 40 і про хаос в країні. Все ж це вже відбулось…
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02.07.2024 16:33 Ответить
Треба було слухати
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02.07.2024 17:18 Ответить
Дайте йому таблетку, щоб заспокоївся. Стільки енергії і ресурсів в пустоту.
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02.07.2024 17:01 Ответить
оселедця!
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02.07.2024 21:08 Ответить
Зе, світ досі не почув хто такий єрмак і що він робить на заходах де збираються високопоставлені лідери.
То хто або що таке єрмак?
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02.07.2024 17:06 Ответить
Курррва мама! Їм що немає де грошей подіти? Хлопцям на фронті багато речей потрібно купити!!!
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02.07.2024 17:14 Ответить
Коли це зе думало про хлопців на фронті?
Рейтинги і слава - це головне в голові зеленського. На інше воно не думає
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02.07.2024 17:22 Ответить
Та шо ви панімаєтє! ЗЕ! -світовий лідер, круте світом на самітшоу, про проблеми України забув, але то таке.

ПС: А я вже мрію про третій самітшоу
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02.07.2024 17:47 Ответить
Від того що на кожній світлині буде стояти єрмак, тримаючись за руці - мир не настане.
Це шоу "поплескайте мене по плечах" бо я такий молодець.
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02.07.2024 18:35 Ответить
Тупорилий ішак ніяк не вгамується з своїм договорняком. Чмо працює не на перемогу, а на договорняк, щоб втриматись при владі.
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02.07.2024 19:09 Ответить
А з першим що??????
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02.07.2024 21:07 Ответить
Не Україна, а Zелені гниди. І взагалі чому б замість "самітумиру" не провести Саміт Перемоги?
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03.07.2024 09:03 Ответить
 
 