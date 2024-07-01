Уже 10 стран присоединились к коммюнике Саммита мира, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединилось 10 стран.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент рассказал в своем обращении.
"В эти недели - после первого Саммита мира - мы ни дня не прекращали коммуникацию с партнерами о поддержке нашего коммюнике Саммита. И уже есть плюс десять подписей после Саммита под коммюнике - от разных субъектов, из разных частей мира. Мир должен быть как можно шире представлен в работе ради мира", - отметил глава государства.
Также по его словам, сейчас есть "больше деталей и по работе в группах - по пунктам Формулы - над конкретными вопросами безопасности".
"Мир не имеет альтернативы, и как бы Россия не пыталась расширить войну, мы сделаем все, чтобы мир Украине вернуть. Справедливый мир", - заявил Зеленский.
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Аеродром Канатове був створений в Радянському Союзі як авіаційна база ВПС СРСР.
У 2004 році 44 гв. БАП ВПС України був розформований, а з 30 бомбардувальників Су-24М приблизно 10-12 літаків були включені до складу 7 БАП у Старокостянтинові, а решта передані на бази зберігання.
В травні 2015 року аеродром став запасною авіабазою українських повітряних сил.
Самовідстранився від державних справ
та займається зернею та відосіками
А державу грабують
Йому головне, щоб гроші заоманить й звалити до Аргентини, або Болівії))
Мое мнение - очередное шоу от квяртала.