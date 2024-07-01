Уже 10 стран присоединились к коммюнике Саммита мира, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединилось 10 стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент рассказал в своем обращении.

"В эти недели - после первого Саммита мира - мы ни дня не прекращали коммуникацию с партнерами о поддержке нашего коммюнике Саммита. И уже есть плюс десять подписей после Саммита под коммюнике - от разных субъектов, из разных частей мира. Мир должен быть как можно шире представлен в работе ради мира", - отметил глава государства.

Также по его словам, сейчас есть "больше деталей и по работе в группах - по пунктам Формулы - над конкретными вопросами безопасности".

"Мир не имеет альтернативы, и как бы Россия не пыталась расширить войну, мы сделаем все, чтобы мир Украине вернуть. Справедливый мир", - заявил Зеленский.

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