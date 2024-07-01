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Уже 10 стран присоединились к коммюнике Саммита мира, - Зеленский

Звернення Володимира Зеленського 30 червня

Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю к коммюнике Глобального саммита мира присоединилось 10 стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент рассказал в своем обращении.

"В эти недели - после первого Саммита мира - мы ни дня не прекращали коммуникацию с партнерами о поддержке нашего коммюнике Саммита. И уже есть плюс десять подписей после Саммита под коммюнике - от разных субъектов, из разных частей мира. Мир должен быть как можно шире представлен в работе ради мира", - отметил глава государства.

Также по его словам, сейчас есть "больше деталей и по работе в группах - по пунктам Формулы - над конкретными вопросами безопасности".

"Мир не имеет альтернативы, и как бы Россия не пыталась расширить войну, мы сделаем все, чтобы мир Украине вернуть. Справедливый мир", - заявил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20794) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+13
"Іще 10 африканських племен втикнули флажки в мою какулю 💩🪰"
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01.07.2024 02:38
+11
Гваделупа підписала? А Гондурас, Гондурас підписав?
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01.07.2024 05:38
+9
Тупий виродок. Здохни в страшних муках.
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01.07.2024 06:08
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Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, "Повітряні сили ЗСУ "Ворог атакував Кіровоградщину. Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби."

Аеродром Канатове був створений в Радянському Союзі як авіаційна база ВПС СРСР.
У 2004 році 44 гв. БАП ВПС України був розформований, а з 30 бомбардувальників Су-24М приблизно 10-12 літаків були включені до складу 7 БАП у Старокостянтинові, а решта передані на бази зберігання.

В травні 2015 року аеродром став запасною авіабазою українських повітряних сил.
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01.07.2024 01:53 Ответить
нах нам твоє комюніке??
Самовідстранився від державних справ
та займається зернею та відосіками
А державу грабують
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01.07.2024 02:11 Ответить
"Іще 10 африканських племен втикнули флажки в мою какулю 💩🪰"
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01.07.2024 02:38 Ответить
ГОРИТЕ В АДУ ЗЕ МРАЗИ .
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01.07.2024 02:54 Ответить
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01.07.2024 04:45 Ответить
Як був у косоворотці, так і залишився !
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01.07.2024 09:32 Ответить
Краще б Залужного повернув, щоб мир настав. Люди гинуть, а зешобла "бурною діяльністю" займається
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01.07.2024 04:50 Ответить
Гваделупа підписала? А Гондурас, Гондурас підписав?
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01.07.2024 05:38 Ответить
І все на букву Г))

Йому головне, щоб гроші заоманить й звалити до Аргентини, або Болівії))
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01.07.2024 06:15 Ответить
Схоже на справжню мету його діяльності. Знайти собі тихе місце десь в Гваделупі, або на Тонга.
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01.07.2024 10:23 Ответить
Тупий виродок. Здохни в страшних муках.
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01.07.2024 06:08 Ответить
Ну и что дал этот саммит?

Мое мнение - очередное шоу от квяртала.
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01.07.2024 07:16 Ответить
Легітимність. Саміт довів, що Зелю вважають президентом. Бюджету країни це влилось в великі гроші.
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01.07.2024 09:04 Ответить
95-ый квартал вышел на мировую арену !
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01.07.2024 09:30 Ответить
Ни о чем.
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01.07.2024 08:38 Ответить
Ерундой мается !
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01.07.2024 09:29 Ответить
Лять, вивчило нове слово і тепер усі відосики про це "досягнення".
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01.07.2024 09:31 Ответить
фотомодель 95
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01.07.2024 10:06 Ответить
Тішиться, як дурень цвяшком... Поясни, що це дає?
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01.07.2024 14:26 Ответить
 
 