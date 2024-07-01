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Новини
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Вже 10 країн приєднались до комюніке Саміту миру, - Зеленський

Звернення Володимира Зеленського 30 червня

Володимир Зеленський заявив, що за минулий тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналось 10 країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент розповів у своєму зверненні.

"Цими тижнями – після першого Саміту миру – ми жодного дня не припиняли комунікацію з партнерами про підтримку нашого комюніке Саміту. І вже є плюс десять підписів після Саміту під комюніке – від різних суб’єктів, з різних частин світу. Світ має бути якнайширше представлений у роботі заради миру", - зазначив глава держави.

Також за його словами, наразі є "більше деталей і щодо роботи в групах – за пунктами Формули – над конкретними безпековими питаннями".

"Мир не має альтернативи, і як би Росія не намагалась розширити війну, ми зробимо все, щоб мир Україні повернути. Справедливий мир", - заявив Зеленський.

Читайте: Patriot не є ефективними у боротьбі з КАБами. Допомогти можуть ATACMS, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+13
"Іще 10 африканських племен втикнули флажки в мою какулю 💩🪰"
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01.07.2024 02:38
+11
Гваделупа підписала? А Гондурас, Гондурас підписав?
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01.07.2024 05:38
+9
Тупий виродок. Здохни в страшних муках.
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01.07.2024 06:08
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Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, "Повітряні сили ЗСУ "Ворог атакував Кіровоградщину. Після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби."

Аеродром Канатове був створений в Радянському Союзі як авіаційна база ВПС СРСР.
У 2004 році 44 гв. БАП ВПС України був розформований, а з 30 бомбардувальників Су-24М приблизно 10-12 літаків були включені до складу 7 БАП у Старокостянтинові, а решта передані на бази зберігання.

В травні 2015 року аеродром став запасною авіабазою українських повітряних сил.
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01.07.2024 01:53 Відповісти
нах нам твоє комюніке??
Самовідстранився від державних справ
та займається зернею та відосіками
А державу грабують
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01.07.2024 02:11 Відповісти
"Іще 10 африканських племен втикнули флажки в мою какулю 💩🪰"
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01.07.2024 02:38 Відповісти
ГОРИТЕ В АДУ ЗЕ МРАЗИ .
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01.07.2024 02:54 Відповісти
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01.07.2024 04:45 Відповісти
Як був у косоворотці, так і залишився !
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01.07.2024 09:32 Відповісти
Краще б Залужного повернув, щоб мир настав. Люди гинуть, а зешобла "бурною діяльністю" займається
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01.07.2024 04:50 Відповісти
Гваделупа підписала? А Гондурас, Гондурас підписав?
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01.07.2024 05:38 Відповісти
І все на букву Г))

Йому головне, щоб гроші заоманить й звалити до Аргентини, або Болівії))
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01.07.2024 06:15 Відповісти
Схоже на справжню мету його діяльності. Знайти собі тихе місце десь в Гваделупі, або на Тонга.
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01.07.2024 10:23 Відповісти
Тупий виродок. Здохни в страшних муках.
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01.07.2024 06:08 Відповісти
Ну и что дал этот саммит?

Мое мнение - очередное шоу от квяртала.
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01.07.2024 07:16 Відповісти
Легітимність. Саміт довів, що Зелю вважають президентом. Бюджету країни це влилось в великі гроші.
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01.07.2024 09:04 Відповісти
95-ый квартал вышел на мировую арену !
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01.07.2024 09:30 Відповісти
Ни о чем.
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01.07.2024 08:38 Відповісти
Ерундой мается !
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01.07.2024 09:29 Відповісти
Лять, вивчило нове слово і тепер усі відосики про це "досягнення".
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01.07.2024 09:31 Відповісти
фотомодель 95
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01.07.2024 10:06 Відповісти
Тішиться, як дурень цвяшком... Поясни, що це дає?
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01.07.2024 14:26 Відповісти
 
 