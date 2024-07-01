Вже 10 країн приєднались до комюніке Саміту миру, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що за минулий тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналось 10 країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент розповів у своєму зверненні.
"Цими тижнями – після першого Саміту миру – ми жодного дня не припиняли комунікацію з партнерами про підтримку нашого комюніке Саміту. І вже є плюс десять підписів після Саміту під комюніке – від різних суб’єктів, з різних частин світу. Світ має бути якнайширше представлений у роботі заради миру", - зазначив глава держави.
Також за його словами, наразі є "більше деталей і щодо роботи в групах – за пунктами Формули – над конкретними безпековими питаннями".
"Мир не має альтернативи, і як би Росія не намагалась розширити війну, ми зробимо все, щоб мир Україні повернути. Справедливий мир", - заявив Зеленський.
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Аеродром Канатове був створений в Радянському Союзі як авіаційна база ВПС СРСР.
У 2004 році 44 гв. БАП ВПС України був розформований, а з 30 бомбардувальників Су-24М приблизно 10-12 літаків були включені до складу 7 БАП у Старокостянтинові, а решта передані на бази зберігання.
В травні 2015 року аеродром став запасною авіабазою українських повітряних сил.
Самовідстранився від державних справ
та займається зернею та відосіками
А державу грабують
Йому головне, щоб гроші заоманить й звалити до Аргентини, або Болівії))
Мое мнение - очередное шоу от квяртала.