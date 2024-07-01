Вже 10 країн приєднались до комюніке Саміту миру, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що за минулий тиждень до комюніке Глобального саміту миру приєдналось 10 країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент розповів у своєму зверненні.

"Цими тижнями – після першого Саміту миру – ми жодного дня не припиняли комунікацію з партнерами про підтримку нашого комюніке Саміту. І вже є плюс десять підписів після Саміту під комюніке – від різних суб’єктів, з різних частин світу. Світ має бути якнайширше представлений у роботі заради миру", - зазначив глава держави.

Також за його словами, наразі є "більше деталей і щодо роботи в групах – за пунктами Формули – над конкретними безпековими питаннями".

"Мир не має альтернативи, і як би Росія не намагалась розширити війну, ми зробимо все, щоб мир Україні повернути. Справедливий мир", - заявив Зеленський.

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