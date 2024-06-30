Patriot не є ефективними у боротьбі з КАБами. Допомогти можуть ATACMS, - Зеленський

Системи ППО, зокрема Patriot, не є дієвими для захисту від російських керованих авіаційних бомб (КАБів). Допомогти може далекобійна зброя для ударів по аеродромах, де стоять ворожі літаки, які потім скидають авіабомби.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю колумністці Philadelphia Inquirer Труді Рубін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, системи протиповітряної оборони можуть допомогти в боротьбі з ворожими КАБами. Однак це не дієво з двох причин: недостатні обсяги виробництва систем ППО та ракет до них, а такої їхня вартість. Зокрема, вартість ракети до системи Patriot сягає близько 3 млн доларів.

"Яка може бути боротьба з КАБами? Протиповітряна оборона. Так, це факт. Системи ППО. Але якщо ми з вами візьмемо вартість і кількість ракет, наприклад, Patriot і візьмемо КАБи, то тисячі (ракет ППО проти КАБів - ред.) на місяць у нас не буде. Та й сотні ракет у нас не буде, бо кожна ракета (коштує - ред.) біля $3 млн. І тут питання не лише в грошах. Ви знаєте, що їх стільки не виробляють. Тому Patriot не може боротись проти КАБа", - заявив глава держави.

Президент зазначив, що потрібно шукати "далекобійні рішення" проти російських аеродромів, де базуються військові літаки, які потім атакують КАБами Україну. Зеленський додав, що йдеться не лише про територію РФ, але і про тимчасово окупований Крим, тобто про відстані понад 300 кілометрів.

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За словами Зеленського, Україні могли б допомогти далекобійні ракети ATACMS.

"ATACMS, які можуть бити на 300 км, напевно, нам би допомогли. Сьогодні. Я хочу підкреслити - сьогодні. Коли є аеродроми, де вони використовують свої КАБи. І КАБи летять поки що на велику дистанцію. І, значить, ми можемо бити по цих аеродромах... Тобто сьогодні нам треба дозволити використовувати ATACMS вглиб Російської Федерації", - заявив Зеленський.

Він також подякував президентові США Джо Байдену за дозвіл ЗСУ бити американськими ракетами по прикордонню РФ. Однак наголосив на необхідності ураження російських аеродромів вглибині території країни-агресорки.

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