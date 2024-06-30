Patriot не є ефективними у боротьбі з КАБами. Допомогти можуть ATACMS, - Зеленський
Системи ППО, зокрема Patriot, не є дієвими для захисту від російських керованих авіаційних бомб (КАБів). Допомогти може далекобійна зброя для ударів по аеродромах, де стоять ворожі літаки, які потім скидають авіабомби.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю колумністці Philadelphia Inquirer Труді Рубін, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, системи протиповітряної оборони можуть допомогти в боротьбі з ворожими КАБами. Однак це не дієво з двох причин: недостатні обсяги виробництва систем ППО та ракет до них, а такої їхня вартість. Зокрема, вартість ракети до системи Patriot сягає близько 3 млн доларів.
"Яка може бути боротьба з КАБами? Протиповітряна оборона. Так, це факт. Системи ППО. Але якщо ми з вами візьмемо вартість і кількість ракет, наприклад, Patriot і візьмемо КАБи, то тисячі (ракет ППО проти КАБів - ред.) на місяць у нас не буде. Та й сотні ракет у нас не буде, бо кожна ракета (коштує - ред.) біля $3 млн. І тут питання не лише в грошах. Ви знаєте, що їх стільки не виробляють. Тому Patriot не може боротись проти КАБа", - заявив глава держави.
Президент зазначив, що потрібно шукати "далекобійні рішення" проти російських аеродромів, де базуються військові літаки, які потім атакують КАБами Україну. Зеленський додав, що йдеться не лише про територію РФ, але і про тимчасово окупований Крим, тобто про відстані понад 300 кілометрів.
За словами Зеленського, Україні могли б допомогти далекобійні ракети ATACMS.
"ATACMS, які можуть бити на 300 км, напевно, нам би допомогли. Сьогодні. Я хочу підкреслити - сьогодні. Коли є аеродроми, де вони використовують свої КАБи. І КАБи летять поки що на велику дистанцію. І, значить, ми можемо бити по цих аеродромах... Тобто сьогодні нам треба дозволити використовувати ATACMS вглиб Російської Федерації", - заявив Зеленський.
Він також подякував президентові США Джо Байдену за дозвіл ЗСУ бити американськими ракетами по прикордонню РФ. Однак наголосив на необхідності ураження російських аеродромів вглибині території країни-агресорки.
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новіші радари 83 серія разом з ракетами АІМ120D може на 180 км
У Женеві Байден і хуьло домовилися про те, що РФ запроваджують за 6 місяців кліматичний податок, а Байден за цей час умовить Київ про здачу Криму і Донбасу. 30 грудня хуьло відзвітував про те, що держдура ухвалила закон про кліматичний податок. Байден теж дуже старався, надсилав Блінкена, главу ЦРУ Бернса тощо, лякали за відмову військами рашки біля кордону. Але в грудні в цей процес втрутився Борис Джонсон, який заявив "Нічого про Україну без України!" і поставив першу партію зброї. На цьому тлі у Байдена не було вибору - довелося також поставити Джавеліни і заявити про підтримку. Але!!! У перші ж години після вторгнення Байден наполегливо пропонував Зеленському втекти з країни і фінансування уряду у вигнанні!!!
За 2,5 роки війни Байден жодного разу не сказав, що рашка має отримати поразку, а Україна має перемогти. Замість цього йшлося про те, що допомога надається для того, щоб Україна здобула сильніші позиції на майбутніх переговорах із рашкою. Тобто у Байдена ніколи не говорять про кордони 1991 р.! За цим формулюванням легко читається допущення про те, що рашка залишить за собою як мінімум Крим!
Так це ж факт - хуьло за Трампа не нападав. А тепер так, обидва, і Байден і Трамп мають фактично однакову позицію в тому, що доведеться хуьлу поступитися. Питання лише в тому скільки поступитися і як швидко.
Зрозуміло, що Трамп не запропонує участь США у виході на кордони 1991 р., у звільненні Криму. Трамп не буде " виправити помилку Обами і змусити кацапів відновити Міжнародне право і стабільність у світі, тобто повернути анексовані території Україні."
Бо це була б участь у Третій світовій війні, для якої необхідна и згода Конгресу. Але в цьому напрямку буде правильною його жорстка пропозиція хуьлу забрати собі мінімум і забратися на болота. Просто тому що хуьло на мінімум не погодиться (його публіка не зрозуміє і може лінчувати). І ось після відмови хуьла Трампу доведеться включати свої жорсткі умови - буде цікаво. Нічого подібного з боку Байдена очікувати не доводиться. Позиція демократів - вичікування, поки Україна видихнеться і здасть території хуьлу. Вони зітхнуть із полегшенням і скажуть - "це вибір України, ми тут ні до чого". На відміну від вичікувальної позиції демократів у республіканців позиція активного натиску і виставлення умов.
саме так! Але колективний розум зріє повільно
" і зовсім не проканає заява, що це вибір України."
Я точно знаю, що в Берліні та Вашингтоні (демократи) розраховують саме на такий сценарій.
"замрозка війни може бути, але без визнання територіальних реалій і без зняття санкцій."
в Берліні та Вашингтоні (демократи) розраховують і на такий сценарій теж, але Київ ніколи на це не піде. Це означатиме втрату територій назавжди - як у Кореї.
"бо дивлячись на подібну дичину, узаконену слабкість світового поліцейського, то тут вже не тільки ху йло, але й і інші диктатори полізуть качати права силою."
Саме так! Хуьло не зупиниться і шантажуватиме Європу ядеркою, вимагатиме території. Китай нападе на Тайвань, Північна Корея+рашка диктуватимуть з позиції сили, тому "заяви Трампа, що можу бахнути по мацкві - єдино правильні.
Хуьло змінив правила, точніше скасував правила, тому з ним треба грати за його ж правилами, але на один крок жорсткіше. І плювати, що це когось у світі лякає
Але якщо так то всерівно судячи по ударах ракет дуже мало... і ППО Криму мабуть сильно насичене вже знищено 2 комплекс с400....
по території раші не думаю що так само.... якщо беспілотники долітають так далеко...
Потрібно просто спочатку пускати масово беспілотники в різні точки щоб ППО пішло на перезарядку а тоді вже Атакамс
купувалиобирали у 2019 роц?
Тільки прифронтова ПВО середньої дальності може протидіяти - той же Пєтріот запросто може збивати російський літак, який коштує 25-35 млн. баксів, а його радар може завчасно побачити ціль і попередити інших. Та й шведи дали літачки для цього.
Але то за межами розумової діяльності хриплого піаніста - він знає тільки одну пісню, тай то тільки приспів "Дайте, дайте, дайте мені..."
Найефективніше то удари по аеродромах та Ф16 мінімум 20 щоб могли чергувати ....
І злітають су34 не з 500-600 км тому що 4 ФАБ 250 все таки вага і це ресурс літака...
Але в Нато немає балістики на 300-500 км тому що вони типу дотримувались договору.... Атакамс вроді до 300 то наш Грім2 міг вражати дальше
1 Патріот це 3-6 ярдів... нам їх багато не дадуть, ризикувати ними нерозумно ....
Може накінець Байден родить і дозволить передачу Ф16 хоча б 20 шт... трохи щось вони зможуть вирішити на якомусь напрямку
навіть не гуглив
Фільм жахів - Україна воює під проводом блазня!
Може тоді Вован і дізнається, що КАБи не збивають з допомогою Patriot, ним збивають літаки, що їх запускають. І після десятого збитого такого літака, Путлєр запихне ці КАБи собі в ****, а не запускатиме по Україні. Схоже йому не пояснили, що КАБ, це не ракета на 1000+ км., для його запуску потрібно зайти в зону дії ППО. І чим краще ППО (а Patriot об'єктивно непоганий), то запускати потрібно все далі і далі. І ракети PAC-2 з дальністю 160км., проти КАБа з дальністю 60-70км., дозволяють збивати ці літаки, на відносно безпечній для ППО дальності.
А не з гармати по горобцях стріляти, зрозуміло, що навіть економіка США "ляже", якщо кожен КАБ збивати ракетою за декілька мільйонів доларів.
Амери лиш почали розробляти комплекс до 1000 км... от можуть у нас і випробувати
Тут питання в іншому чи можуть швидко вдосконалити Атакамс на 500-600 км.... орки свій Іскандер ніби на 300км розробляли і наш Грім2 типу також був спочатку на 300 але в реальності можуть летіти дальше... це ж балістика головне підняти на висоту...
Жаль що Грім2 злили в урну зараз б питань таких не виникало
Так що ракетні удари по аеродромах навіть по нас ефективні на 2 році війни
по друге я колись давно був на нашому аеродромі там повно капонірів.... не так як у орків.... мабуть совок не будував їх вглиб території
that is technical,,,,
end of the game - you are alive after mission.
there is the question - how you could in one comment left to rihgt?
на трамваї бесплатно...
Кiлька СУшок забаранити на певному напрямку i все.
Чим можна дicтати аеродрому, яки можуть бути за 1000 км ?
Треба валити лiтаки в небi.
Якщо одночасно по кожному аєродрому запустити 100+ дронів
то мабуть в результаті все буде знищено
В чому проблема виділити хочаб 10тис на аеродроми?
Решти 990тис, вистачить щоб знищити всю армію, котру росія оцінила в 700тис
Математично, навіть з запасом - такої кількості дронів вистачає
знайдуться дебіли які в ці казки повірять ніби півтонні бомби можутьпланувати на
50 - 60 км.