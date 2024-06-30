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Patriot не є ефективними у боротьбі з КАБами. Допомогти можуть ATACMS, - Зеленський

Patriot не є ефективними у боротьбі з КАБами. Допомогти можуть ATACMS, - Зеленський

Системи ППО, зокрема Patriot, не є дієвими для захисту від російських керованих авіаційних бомб (КАБів). Допомогти може далекобійна зброя для ударів по аеродромах, де стоять ворожі літаки, які потім скидають авіабомби.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю колумністці Philadelphia Inquirer Труді Рубін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, системи протиповітряної оборони можуть допомогти в боротьбі з ворожими КАБами. Однак це не дієво з двох причин: недостатні обсяги виробництва систем ППО та ракет до них, а такої їхня вартість. Зокрема, вартість ракети до системи Patriot сягає близько 3 млн доларів.

"Яка може бути боротьба з КАБами? Протиповітряна оборона. Так, це факт. Системи ППО. Але якщо ми з вами візьмемо вартість і кількість ракет, наприклад, Patriot і візьмемо КАБи, то тисячі (ракет ППО проти КАБів - ред.) на місяць у нас не буде. Та й сотні ракет у нас не буде, бо кожна ракета (коштує - ред.) біля $3 млн. І тут питання не лише в грошах. Ви знаєте, що їх стільки не виробляють. Тому Patriot не може боротись проти КАБа", - заявив глава держави.

Президент зазначив, що потрібно шукати "далекобійні рішення" проти російських аеродромів, де базуються військові літаки, які потім атакують КАБами Україну. Зеленський додав, що йдеться не лише про територію РФ, але і про тимчасово окупований Крим, тобто про відстані понад 300 кілометрів.

Дивіться також: Росіяни за тиждень скинули на Україну понад 800 КАБів: Ми потребуємо сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, - Зеленський. ВIДЕО

За словами Зеленського, Україні могли б допомогти далекобійні ракети ATACMS.

"ATACMS, які можуть бити на 300 км, напевно, нам би допомогли. Сьогодні. Я хочу підкреслити - сьогодні. Коли є аеродроми, де вони використовують свої КАБи. І КАБи летять поки що на велику дистанцію. І, значить, ми можемо бити по цих аеродромах... Тобто сьогодні нам треба дозволити використовувати ATACMS вглиб Російської Федерації", - заявив Зеленський.

Він також подякував президентові США Джо Байдену за дозвіл ЗСУ бити американськими ракетами по прикордонню РФ. Однак наголосив на необхідності ураження російських аеродромів вглибині території країни-агресорки.

Читайте також: США мають дозволити бити по Росії ракетами ATACMS, - Зеленський

Автор: 

бомба (236) Зеленський Володимир (24253) ППО (3262) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+17
А асфальт, барабани, серіали, шоу ленки кравець тощо не помогают проти КАБів? Тоді використай підпис Гваделупи під папірцем з саміту жиру.
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30.06.2024 19:20
+15
Допомогти можуть F-16
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30.06.2024 19:04
+12
не звалюй на Байденого,це наша проблема,а не США
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30.06.2024 19:10
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Допомогти можуть F-16
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30.06.2024 19:04 Відповісти
Ракета AIM-120, якою оснащені F-16, здатна вражати російські літаки, на відстані 180 км і більше. А системи розвідки F-16 працюють на відстань 300 км.
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30.06.2024 19:28 Відповісти
Літак F-16 створювався для того, щоб бути частиною протиповітряної оборони і працювати разом з наземними установками ППО. А де система ППО не дістає, там відпрацьовує саме винищувальна авіація.
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30.06.2024 19:31 Відповісти
АІМ120 без авакса може тільки на 120 км а якщо старі радари на Ф16 то в умовах РЕБ тільки на 83 км

новіші радари 83 серія разом з ракетами АІМ120D може на 180 км
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30.06.2024 20:24 Відповісти
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30.06.2024 19:28 Відповісти
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30.06.2024 19:34 Відповісти
Американське видання Bloomberg https://www.bnnbloomberg.ca/the-f-16-jets-kyiv-wants-aren-t-flying-in-ukraine-any-time-soon-1.1924745 нарахувало понад 2 тис. F-16 у західних країнах.
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30.06.2024 19:36 Відповісти
Байден жодного не дає
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01.07.2024 00:08 Відповісти
Я думаю, що ще на початку війни, Байден неофіційно домовився з Сі, щоб США і Китай не давали літаків і танків.
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01.07.2024 00:19 Відповісти
Нерелевантно. Байден має домовленості з хуьлом з 16 червня 2021 року (в Женеві). У Байдена в пріоритеті афера "порятунок клімату". В обмін на участь у "порятунку клімату" через додаткове оподаткування, хуьло отримувало Крим і Донбас (згідно з мінськими угодами). Але Байдена в Києві восени 2021 р. послали нах., тому йому доводиться вдавати допомогу. Зображати! Бо якщо рашка зазнає поразки, то розпадеться, настане хаос і рятувати клімат ніхто не буде... Байден ніколи не дасть такої допомоги, яка призведе до поразки рашки.
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01.07.2024 00:59 Відповісти
ти теж був присутнім на цих переговорах у Женеві, що так все знаєш докладно? чи то просто цитуєш якесь видання "інсайдерське"? ))
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01.07.2024 01:55 Відповісти
У наших дипломатичних колах усі все знають і діляться з такими колегами на пенсії як я
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01.07.2024 02:03 Відповісти
хм. Байден віддав кацапам Крим і Донбас в обмін на кліматичну угоду, де хотів, щоб кацапи приєдналися до кліматичної угоди, щоб самим Штатам витрачати на клімат менше грошей. Про це і Трамп на кожному кроці репетує, що США, як лохи, платять за клімат, а китайці і індуси ні куя. тобто мета тут зрозуміла -зекономити Штатам кошти і щоб не тільки вони одні платили за клімат, бо на планеті не тільки одні Штати забруднють атмосферу. тут логічно і справедливо. Фінансова економія і в першу чергу справедливість... проте це нікуя не в'яжеться з тим скільки вже Штати та й Європа вбухали у військову підтримку України. Тобто якби дійсно була домовленість в Женеві з кацапами, то нема сенсу взагалі витрачати гроші американцям і європейцям на підтримку України і особливо ще й після того як восени 21-го в Києві "послали нах Байдена з його планом".. тут і самі кошти не витрачають та й ху йло згідно домовленостей вкладається у клімат... хм. в Києві послали Байдена за те, що пропонував кацапам подарувати Крм і Донбас... от тільки щось Єрмак до останнього носився з тою формулою Штайнмаєра і був готовий там все виконати односторонньо по Мінську навіть перед самим вторгненням. А з іншої сторони, якби у ху йла була би дійсно угода з Байденом, то тоді взагалі не було би ніяких ультиматумів в сторону НАТО про "забирайте свої манатки на кордони 97-го року". шось ти тут, "дипломат пенсійний", дуже багато нелогічного наплів.
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01.07.2024 02:47 Відповісти
Ти неправильно зрозумів сенс угоди. "Порятунок клімату" - це не те саме, що порятунок від забруднення зовнішнього середовища. "Порятунок клімату" - це боротьба з так званими парниковими газами, з метаном і вуглекислим газом. Теорія про парникові гази антинаукова, але вона просувається як грандіозна фінансова афера. Ця теорія використовується соціалістами для введення чергового податку, просто тому що апетити соціалістів постійно зростають, що більші їхні бюджети, то сильніша їхня влада. Але в цій афері є вузьке місце - при обкладенні власних західних підприємств кліматичним податком, їхня продукція стає нерентабельною на тлі продукції таких країн, як РФ і Китай. Тому Байден із перших днів свого правління домагався від Хуьла зустрічі і всіляко задобрював його. Байден скасував санкції на Північний потік 2, а потім вивів війська з Афганістану - (цього хотів хуьло). Лавров і Блінкен зустрічалися у квітні 2021 року - там вони обговорювали умови для зустрічі в Женеві, зокрема виведення з Афганістану. Тому виведення військ було таким поспішним.

У Женеві Байден і хуьло домовилися про те, що РФ запроваджують за 6 місяців кліматичний податок, а Байден за цей час умовить Київ про здачу Криму і Донбасу. 30 грудня хуьло відзвітував про те, що держдура ухвалила закон про кліматичний податок. Байден теж дуже старався, надсилав Блінкена, главу ЦРУ Бернса тощо, лякали за відмову військами рашки біля кордону. Але в грудні в цей процес втрутився Борис Джонсон, який заявив "Нічого про Україну без України!" і поставив першу партію зброї. На цьому тлі у Байдена не було вибору - довелося також поставити Джавеліни і заявити про підтримку. Але!!! У перші ж години після вторгнення Байден наполегливо пропонував Зеленському втекти з країни і фінансування уряду у вигнанні!!!

За 2,5 роки війни Байден жодного разу не сказав, що рашка має отримати поразку, а Україна має перемогти. Замість цього йшлося про те, що допомога надається для того, щоб Україна здобула сильніші позиції на майбутніх переговорах із рашкою. Тобто у Байдена ніколи не говорять про кордони 1991 р.! За цим формулюванням легко читається допущення про те, що рашка залишить за собою як мінімум Крим!
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01.07.2024 13:32 Відповісти
а хто говорить зараз про кордони 91-го року? Трамп? та сама халва. Немає двох Америк. є одна Америка незалежно хто там президент. в першу чергу для них важливіші свої стратегічні інтереси, а не інтереси якоїсь там Грузії, України чи Афганістану або Сирії. і та вся ***** від Трампа, що я жосткий, при мені ху йло не сміло нападати, а нападало тільки при соплежуях Обамі, Байдену - то все просто слова. бо якщо ти так говориш, то за свою каденцію мав би виправити помилку Обами і змусити кацапів відновити Міжнародне право і стабільність у світі, тобто повернути анексовані території Україні. Не зробив цього? Не зробив. тому і не треба ******* - при мені не смів, а при тих посмів. те саме буде і зараз, якщо Трамп заїде знову у Білий дім. тобто не буде він нічого робити, щоб допомогти Україні вийти на кордони 91-го року. чому? та тому, що у нього був вже такий шанс у 2016-му і він ним не скористався.
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01.07.2024 14:39 Відповісти
"і та вся ***** від Трампа, що я жосткий, при мені ху йло не сміло нападати"

Так це ж факт - хуьло за Трампа не нападав. А тепер так, обидва, і Байден і Трамп мають фактично однакову позицію в тому, що доведеться хуьлу поступитися. Питання лише в тому скільки поступитися і як швидко.

Зрозуміло, що Трамп не запропонує участь США у виході на кордони 1991 р., у звільненні Криму. Трамп не буде " виправити помилку Обами і змусити кацапів відновити Міжнародне право і стабільність у світі, тобто повернути анексовані території Україні."
Бо це була б участь у Третій світовій війні, для якої необхідна и згода Конгресу. Але в цьому напрямку буде правильною його жорстка пропозиція хуьлу забрати собі мінімум і забратися на болота. Просто тому що хуьло на мінімум не погодиться (його публіка не зрозуміє і може лінчувати). І ось після відмови хуьла Трампу доведеться включати свої жорсткі умови - буде цікаво. Нічого подібного з боку Байдена очікувати не доводиться. Позиція демократів - вичікування, поки Україна видихнеться і здасть території хуьлу. Вони зітхнуть із полегшенням і скажуть - "це вибір України, ми тут ні до чого". На відміну від вичікувальної позиції демократів у республіканців позиція активного натиску і виставлення умов.
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01.07.2024 15:03 Відповісти
віддати ху йлу Крим та інші окуповані території - це якраз і буде гарантом того, що таки доведеться брати участь у 3 Світовій війні. бо дивлячись на подібну дичину, узаконену слабкість світового поліцейського, то тут вже не тільки ху йло, але й і інші диктатори полізуть качати права силою. це ж очевидно. Доведеться вибудовувати новий світовий порядок, а він без нової Світової війни не вибудується. Тому кращий вихід зараз для світу - це не дозволити остаточно зруйнувати поки що ще чинний світовий порядок. Ні демократи, ні республіканці ніколи не погодяться на нарізання кордонів силою. і зовсім не проканає заява, що це вибір України. бо тут неважливо чий це вибір, важливий факт, що кордони нарізаються танками. а таке визнавати - це поринути в хаос 3-ї Світової. замрозка війни може бути, але без визнання територіальних реалій і без зняття санкцій. навпаки, санкції будуть ще більше посилювати. і тут респи точно будуть більш рішучі в цьому плані. а от заяви Трампа, що можу бахнути по мацкві лякають весь світ, бо це крок до ядерної війни. Трамп мусить таке усвідомлювати. тому й бояться у Європі приходу його до влади. щоб той не наробив світової біди, демонструючи свою розпальцьовку.
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01.07.2024 15:53 Відповісти
"Тому кращий вихід зараз для світу - це не дозволити остаточно зруйнувати поки що ще чинний світовий порядок. Ні демократи, ні республіканці ніколи не погодяться на нарізання кордонів силою."

саме так! Але колективний розум зріє повільно

" і зовсім не проканає заява, що це вибір України."

Я точно знаю, що в Берліні та Вашингтоні (демократи) розраховують саме на такий сценарій.

"замрозка війни може бути, але без визнання територіальних реалій і без зняття санкцій."

в Берліні та Вашингтоні (демократи) розраховують і на такий сценарій теж, але Київ ніколи на це не піде. Це означатиме втрату територій назавжди - як у Кореї.

"бо дивлячись на подібну дичину, узаконену слабкість світового поліцейського, то тут вже не тільки ху йло, але й і інші диктатори полізуть качати права силою."

Саме так! Хуьло не зупиниться і шантажуватиме Європу ядеркою, вимагатиме території. Китай нападе на Тайвань, Північна Корея+рашка диктуватимуть з позиції сили, тому "заяви Трампа, що можу бахнути по мацкві - єдино правильні.
Хуьло змінив правила, точніше скасував правила, тому з ним треба грати за його ж правилами, але на один крок жорсткіше. І плювати, що це когось у світі лякає
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01.07.2024 17:56 Відповісти
висновок - живемо у буремні часи. далі буде видно. якщо доживемо. )
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01.07.2024 19:46 Відповісти
Зелічкая,недієвим є ти
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30.06.2024 19:04 Відповісти
Байден чекає сотні жертв за раз, щоб дозволити бити по аеродромах, чи чекає коли рашисти збудують там укриття для літаків? Вот жеж боягузливі...
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30.06.2024 19:06 Відповісти
не звалюй на Байденого,це наша проблема,а не США
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30.06.2024 19:10 Відповісти
С декабря 94-го - это американская проблема.
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30.06.2024 19:48 Відповісти
то не американська проблема,а твоя вигадка
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02.07.2024 19:43 Відповісти
Да нет, то твое незнание проблемы.
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02.07.2024 21:53 Відповісти
Клоун не бере до уваги, що навіть у Криму де нам ніхто не забороняє ******* кацапські аеродроми всі від атакамс до штормів, кацапоавіація чудово себе почуває.
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30.06.2024 19:11 Відповісти
Не думаю що вони в Криму ще щось тримають...

Але якщо так то всерівно судячи по ударах ракет дуже мало... і ППО Криму мабуть сильно насичене вже знищено 2 комплекс с400....

по території раші не думаю що так само.... якщо беспілотники долітають так далеко...

Потрібно просто спочатку пускати масово беспілотники в різні точки щоб ППО пішло на перезарядку а тоді вже Атакамс
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30.06.2024 20:29 Відповісти
їх усі віддадуть, бо то вже старі ракети і їх все одно невдовзі доведеться утилізувати. а на утилізацію потрібно ще додатково виділяти велику суму коштів. тож набагато дешевше передати їх для "утилізації" Україні.
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01.07.2024 01:57 Відповісти
нарік вже не памятає що зранку з суфлера прочитав...
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30.06.2024 19:07 Відповісти
Пояснює їм як якимсь імбіцилам. Вони самі мають це розуміти і пропонувати нам свої варанти. А не ми їх маємо переконувати.
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30.06.2024 19:10 Відповісти
він пояснює як дебіл, бо таким і є.
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30.06.2024 19:13 Відповісти
Асфальт ефективніший.
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30.06.2024 19:12 Відповісти
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30.06.2024 19:15 Відповісти
А асфальт, барабани, серіали, шоу ленки кравець тощо не помогают проти КАБів? Тоді використай підпис Гваделупи під папірцем з саміту жиру.
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30.06.2024 19:20 Відповісти
З асфальту виколупуй наші ракети. Там і далекобійні мають бути.
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30.06.2024 19:21 Відповісти
Це той випадок, коли краще б помовчати - невігластво з нього пре як понос від дезинтерії!Згадалось про художників Кісю і Осю. Але тут вони вже Головком і Головкормчий...
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30.06.2024 19:23 Відповісти
угу. З пушки по горобцях. Ракета Петріота - 5млн., КАБ -50 тис.
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30.06.2024 19:29 Відповісти
Притирений юрист з купленим дипломом, що анексував посаду президента щось крякає..
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30.06.2024 19:31 Відповісти
Бачили очі що купували обирали у 2019 роц?
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30.06.2024 19:31 Відповісти
Нічим бити по аєродромам, які розташовані за 500-600 км. від лінвї фронту. А звідтіля носію КАБа летіти до пуску 15 хвилин.
Тільки прифронтова ПВО середньої дальності може протидіяти - той же Пєтріот запросто може збивати російський літак, який коштує 25-35 млн. баксів, а його радар може завчасно побачити ціль і попередити інших. Та й шведи дали літачки для цього.
Але то за межами розумової діяльності хриплого піаніста - він знає тільки одну пісню, тай то тільки приспів "Дайте, дайте, дайте мені..."
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30.06.2024 19:31 Відповісти
І скільки ви Патріотів поставите впритул до лінії зіткнення 50-60км інакше їх ефективність буде мінімальною... а це вже ризик для самих систем їх можуть просто відслідкувати і полювати вже на них.... як було тоді з блукаючим патріотом

Найефективніше то удари по аеродромах та Ф16 мінімум 20 щоб могли чергувати ....

І злітають су34 не з 500-600 км тому що 4 ФАБ 250 все таки вага і це ресурс літака...

Але в Нато немає балістики на 300-500 км тому що вони типу дотримувались договору.... Атакамс вроді до 300 то наш Грім2 міг вражати дальше
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30.06.2024 20:42 Відповісти
Найстаріша ракета Пєтриота типу РАЛ-1 має дальність по літакам 105 км. Отже пускова може бути за 50 км. від лінії зіткнення. Але пускову можна заховати і вона не випромінює сигнали РЛС в очікуванні. А от далі вже потрібна РЛС далекої дії, або літак ДРЛО, бо вона дуже швидко видає своє розташування..
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30.06.2024 21:53 Відповісти
У орків багато беспілотників ... нам наразі немає чим протидіяти... так спіймали тоді Патріот і судячи по відео з мереж .... було 2 удари по ньому....

1 Патріот це 3-6 ярдів... нам їх багато не дадуть, ризикувати ними нерозумно ....

Може накінець Байден родить і дозволить передачу Ф16 хоча б 20 шт... трохи щось вони зможуть вирішити на якомусь напрямку
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30.06.2024 22:11 Відповісти
Так згоден - у кацапів Орлани весь оперативний тил контролюють. Спасибі ізраільтянам за уральский завод і ліцензію!
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30.06.2024 22:47 Відповісти
ти ж нічого не знаєш про ППО і проблему протидії кабам. взагалі.
навіть не гуглив
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30.06.2024 20:44 Відповісти
вова оманський , а ти і*ашь асфальтом та шашликами. Та позазирай в очі стоячі на колінах
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30.06.2024 19:33 Відповісти
Це ЧМО реально могло подумати що Пєтріотом можна збивати КАБи, але буде задорого!!!
Фільм жахів - Україна воює під проводом блазня!
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30.06.2024 19:37 Відповісти
Про військові справи повинен говорити ФАХІВЕЦЬ , а не цей малограмотний поц.
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30.06.2024 19:39 Відповісти
Фахівці не повинні говорити, вони повинні збивати носіїв фабів, а говорять у нас і піариться продажні політики, і дуже часто несуть таке, що ні в які ворота не влізе.
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30.06.2024 21:25 Відповісти
Альо, зелені, тут є хтось з Офісу Президента? Покажіть Вові хоча б ChatGPT, нехай звідти черпає розумні і не дуже ідеї щодо озброєнь. Це точно краще, аніж від Подоляка, як зараз.
Може тоді Вован і дізнається, що КАБи не збивають з допомогою Patriot, ним збивають літаки, що їх запускають. І після десятого збитого такого літака, Путлєр запихне ці КАБи собі в ****, а не запускатиме по Україні. Схоже йому не пояснили, що КАБ, це не ракета на 1000+ км., для його запуску потрібно зайти в зону дії ППО. І чим краще ППО (а Patriot об'єктивно непоганий), то запускати потрібно все далі і далі. І ракети PAC-2 з дальністю 160км., проти КАБа з дальністю 60-70км., дозволяють збивати ці літаки, на відносно безпечній для ППО дальності.
А не з гармати по горобцях стріляти, зрозуміло, що навіть економіка США "ляже", якщо кожен КАБ збивати ракетою за декілька мільйонів доларів.
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30.06.2024 19:41 Відповісти
Ну навіщо ляпати яксь чергову хєрню, якщо нічого втому не розумієш, поясніть будь ласка президенту що КАБ то не ракета а бомба, і треба збиватьне бомби а літаки які їх пускають. Плять ну нервів не вистачає, некомпотентні, неосвідчені, малограмотні керують країною,точніше вже докерувались.
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30.06.2024 19:47 Відповісти
а сенс ідіоту щось пояснювати?
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30.06.2024 19:58 Відповісти
А що не так удар балістикою по аеродрому знищить літаки на землі... якщо щей касетним БЧ ефективнисть буде досить велика.... просто у НАТО ніби немає таких наразі ракет... Атакамс до 300 км

Амери лиш почали розробляти комплекс до 1000 км... от можуть у нас і випробувати
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30.06.2024 20:45 Відповісти
Американці колись били ТОмагавками по сирійському аеродрому - ефект був мінімальний. Літакі були розсереджені по капонірам на стоянках. Удари по аеродромах єффективні тільки штурмовою авіацією, щоб візуально бачити цілі. АТАКАМСам пощастило на самому початку - коли кацапи не чекали і виставляли вертольоти в Бердянську рядочками бочок об бочок. Або загнали в ПТУ 600 вояків. Зараз така шара скінчилась - росіяни наздогнали собаку Павлова по здібностям.
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30.06.2024 21:15 Відповісти
Подивіться на супутникові знімки аеродромів в раші по яких били беспілотники, там немає капонірів, літаки просто стоять.... розльот касети Атакамс досить великий... тільки те що після перших же ударів орки заберуть літаки за 300 км і там вони не дістануть.....

Тут питання в іншому чи можуть швидко вдосконалити Атакамс на 500-600 км.... орки свій Іскандер ніби на 300км розробляли і наш Грім2 типу також був спочатку на 300 але в реальності можуть летіти дальше... це ж балістика головне підняти на висоту...

Жаль що Грім2 злили в урну зараз б питань таких не виникало
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30.06.2024 21:27 Відповісти
Тут ще ключове питання - як побачити аєродром з літаками, які облаштувались в рядочок, як єгипетська авіація в 1967 році.
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30.06.2024 21:56 Відповісти
Зайдіть на Труха сьогодні орки вдарила Іскандером по нашому аеродромі в Миргороді і пошкодила декілька літаків

Так що ракетні удари по аеродромах навіть по нас ефективні на 2 році війни
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01.07.2024 22:40 Відповісти
Практика показує, що рабсія маючи розвідані, необмежену кількість ракет, які можуть бити на тисячі кілометрів, і з касетними боєголовками в тому числі, не змогла нанести значної шкоди нашим незначним по кількості Повітряним Силам.
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30.06.2024 21:32 Відповісти
Ви знаєте чи не змогла нанести, був відеоролик де наші пілоти просили літаків на початку війни і там було повно посічених , просто більшість літаків були в небі вночі 24 числа.... покійний Джус казав в інтерв'ю що частина літаків були без пілотів та були втрачені на землі

по друге я колись давно був на нашому аеродромі там повно капонірів.... не так як у орків.... мабуть совок не будував їх вглиб території
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30.06.2024 21:55 Відповісти
На Мелитопольском аэродроме точно есть капониры.
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01.07.2024 04:25 Відповісти
Знаю ,бо наша українська авіація в небі весь час,а орки бояться і близько підлітали .а яким чином це досягнули ,це вже до фахівців,
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01.07.2024 06:51 Відповісти
Це досягнуто не літаками а ППО.... тому що орківські су35 можуть збивати міг29 з відстані коли ті їх навіть не бачать на радарі
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01.07.2024 22:41 Відповісти
Ну а справді. Де наші F-16? Ніяк англійську не вивчать?
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30.06.2024 19:48 Відповісти
do it yourself first then questions
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30.06.2024 20:14 Відповісти
це не та мова , "how are you..."
that is technical,,,,
end of the game - you are alive after mission.
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30.06.2024 20:26 Відповісти
All wrong. Just don't give us the drive. Our pilots are no worse than others.
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30.06.2024 21:39 Відповісти
well,
there is the question - how you could in one comment left to rihgt?
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30.06.2024 22:58 Відповісти
do or don't?
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30.06.2024 23:14 Відповісти
Там без знання London is the capital of Great Britain не допускають до польотів)))
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30.06.2024 20:47 Відповісти
буба ваєнний - і пілот і штурмовік і розуміється на кабах!
на трамваї бесплатно...
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30.06.2024 19:53 Відповісти
А як там ракетна програма яку цей поц закрив. Поглянь на себе в дзеркало зелений победун.
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30.06.2024 20:00 Відповісти
А на Херсонi вiдiгнали на певний час лiтаки за допомогою ППО.
Кiлька СУшок забаранити на певному напрямку i все.

Чим можна дicтати аеродрому, яки можуть бути за 1000 км ?
Треба валити лiтаки в небi.
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30.06.2024 20:36 Відповісти
А чому цей військовий стратех вирішив що КАБи потрібно збивати ракетами петріот?А йому не приходило в голову що можна збивати літаки,котрі для того щоб скинути КАБ, повинні підлетіти достатньо близько до лінії бойових дій,а петріот може збивати літаки на відстані 160 кілометрів.Байден заборонив Україні бити по території орків на відстань більше320 кілометрів,а це дальність ракет ATACMS.
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30.06.2024 20:44 Відповісти
Здрасте , я ваша тьотя ...а деж ти був після шашличків ...лежав під мангалом ? а він на голову впав... шо ти 🤡 всі прожекти по ракетам ще у 19 - 20 роках перекрив ...їди вже на туди ...
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30.06.2024 21:22 Відповісти
Мільон дронів обіцяно на державному рівні

Якщо одночасно по кожному аєродрому запустити 100+ дронів
то мабуть в результаті все буде знищено
В чому проблема виділити хочаб 10тис на аеродроми?

Решти 990тис, вистачить щоб знищити всю армію, котру росія оцінила в 700тис

Математично, навіть з запасом - такої кількості дронів вистачає
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30.06.2024 21:31 Відповісти
От не слухали стратега - коли воно казало про шашлики - чим більше мангалів запалять українці, тим більше буде диму, а дим скроє та замаскує багато теріторії.
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30.06.2024 22:00 Відповісти
Не з КАБами треба боротись, а з літаками, які ці КАБи скидають. Бо ніяких атакамсів не вистачить, та і на два порядки дорожче атакамси ніж ті ж КАБи
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30.06.2024 22:14 Відповісти
Тільки тупий балбес може говорити, що треба збивати КАБи ракетами за мільйон доларів, а не літаки, які скидають ці КАБи
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30.06.2024 22:21 Відповісти
ОТРК Сапсан міг бити на 500 км, якби хабадний вампір не висмоктав всі гроші і не чинив саботаж. Ми б не знали що таке КАБ.
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30.06.2024 22:22 Відповісти
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30.06.2024 22:28 Відповісти
У нас народ не розуміє, чому тема Голодомора не застосовувалась Америкою в ідеологічній війні проти СССР.
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30.06.2024 22:46 Відповісти
Мудило фсбешне, а Україна за три роки може хоч пару десятків далекобійних ракет виготовити , чи на дронах з 0,5 кг вибухівки безпечніше піаритись ?
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30.06.2024 23:08 Відповісти
Ху*ло ти Зелене, Харків з артилерії кацапської обстрілюють завдяки твоїм обороним загородженням, а ти казки зачитуєш про півтонні плануючі бомби, дебіл, в надії що
знайдуться дебіли які в ці казки повірять ніби півтонні бомби можутьпланувати на
50 - 60 км.
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01.07.2024 02:15 Відповісти
всё верно заявил.
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01.07.2024 03:29 Відповісти
А ты асфальтом попробуй их сбивать, его у нас много.
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01.07.2024 04:19 Відповісти
Ну, если не получится уничтожать самолеты, пускающие КАБы остается лишь один вариант. Совершенствовать собственные КАБы и на каждый удар отвечать ударом по городам мордора.
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01.07.2024 04:23 Відповісти
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник.....
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01.07.2024 09:09 Відповісти
 
 