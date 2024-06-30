Росіяни за тиждень скинули на Україну понад 800 КАБів: Ми потребуємо сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, - Зеленський. ВIДЕО

Цього тижня РФ застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб, якими обстріляла міста України, завдала руйнувань та призвела до загибелі людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у неділю, 30 червня, президент України Володимир Зеленський.

"Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", - написав Зеленський.

Як зазначив президент, Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок.

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"Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", - додав Зеленський.

Нагадаємо, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомляв, що щодня російські окупанти скидають на позиції ЗСУ та на прифронтові міста і села близько сотні керованих авіаційних бомб (КАБів).