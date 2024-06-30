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Росіяни за тиждень скинули на Україну понад 800 КАБів: Ми потребуємо сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, - Зеленський. ВIДЕО

Цього тижня РФ застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб, якими обстріляла міста України, завдала руйнувань та призвела до загибелі людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у неділю, 30 червня, президент України Володимир Зеленський.

"Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", - написав Зеленський.

Як зазначив президент, Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок.

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"Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", - додав Зеленський.

Нагадаємо, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомляв, що щодня російські окупанти скидають на позиції ЗСУ та на прифронтові міста і села близько сотні керованих авіаційних бомб (КАБів). 

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) КАБ (379)


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Топ коментарі
+12
Задай собі просте питання - чому ці сили та засоби, а саме КАБи, є на Параші, а в нас нема?
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30.06.2024 16:00
+10
Вован надіюсь тебе посадять і надовго. Ти виродок знищив наш ВПК і прирік сотні тисяч на смерть
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30.06.2024 16:11
+7
Що можна сказати ? Не можна допускати баранів до влади !!!
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30.06.2024 16:06
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Задай собі просте питання - чому ці сили та засоби, а саме КАБи, є на Параші, а в нас нема?
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30.06.2024 16:00 Відповісти
відповідью буде:
- Бо нам партнери не дали
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30.06.2024 16:07 Відповісти
До 2019 у нас було все. Бомбардувальники, ракети, винищувачі, танки, самохідні гармати, КАБи різніх розмірів в несчисленній кількості, дрони різних типів, кулемети, зенітки і всякі міни з гранатами, мінувачі, розмвіновувачі, корвети, ракетоносці, один підводний човен, війська стопяццот тисяч. Прийшов Зеленський і все знищив!
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30.06.2024 19:43 Відповісти
Татишо? А хто ракети і літаки в Расею продавав?
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30.06.2024 21:24 Відповісти
Знищити носії можливо в більшості на аеродромах.
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30.06.2024 16:02 Відповісти
Це на радбезі ООН відео показують?
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30.06.2024 16:03 Відповісти
Які ще вам засоби? А то,не дай боже,ескалація,- кажуть наші надійні партнери!
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30.06.2024 16:05 Відповісти
Дідуля Щукарь, досить дурити нарід. і все спихати на партнерів. Чому за 5 років свого правління чи царювння Боневтік Херпідович не побудував ракети, які можуть знищувати носії КАБів на ворожих аеродромах? Ніде немає таких величезних патріотів, як єрмак, подоляк, кім, абдристович, Коля Котлєта, бур'яна... Нам навіть США заздрять(якщо послухати марафон). Відповідь проста, бо тоді б не вистачило грошей на дороги. До повномасштабного вторгнення кацапів на "велике крідівництво" було витрчено в 10 раз більше бюджетних грошей чим на армію в той час, коли країна у війні.
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30.06.2024 17:49 Відповісти
Цілком з тобою згоден!
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30.06.2024 19:53 Відповісти
Купи засоби, вони продаються.
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30.06.2024 16:05 Відповісти
Они продаются (новые) в таком количестве что при оплате сегодня, получить их можно будет в начале 28-го года.
Нет конечно, в Эфиопии мусор можно купить и завтра.
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30.06.2024 16:52 Відповісти
Що можна сказати ? Не можна допускати баранів до влади !!!
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30.06.2024 16:06 Відповісти
до голосування теж не можна
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30.06.2024 16:22 Відповісти
Чудовий ********** - головне поставити інформацію. Та не важливо самому виробляти протидію - бо хріновий Байден та увесь Світ не надає все шо ти бажаєш при тому шо розкрадаєш всі гроші з бюджету на ЗСУ. Красунчик мовлення сцицирон гнидович.
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30.06.2024 16:08 Відповісти
Він таки розмовляє сам з собою.
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30.06.2024 16:08 Відповісти
А где же твои F-16 которые рашистские самолеты должны были отгонять? Хоть пару макетов привези чтобы рашистов ввести в замешательство на неделю-другую.
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30.06.2024 16:10 Відповісти
Вован надіюсь тебе посадять і надовго. Ти виродок знищив наш ВПК і прирік сотні тисяч на смерть
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30.06.2024 16:11 Відповісти
Та ти шо???? А Кравчук з Кучмою ОЦІМИ РУКАМИ НЧНОГО НЕ КРАЛИ, і не ти їх вибирав, а невістка!
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30.06.2024 16:24 Відповісти
Ну да, как всегда папередники виноваты. Вы, 73%, неисправимы.
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30.06.2024 16:46 Відповісти
ну а як, же, не як же.. Зеля продав ЯО, ракети, стратегічні літаки, роздерибанив ЮМЗ і декілька складів з снарядами.
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30.06.2024 21:28 Відповісти
ніхто корупціонерам
нічого не дасть
вже дістав цей просрочений клован
зі своїми відосіками
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30.06.2024 16:11 Відповісти
"Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й ******* протиповітряна оборона - це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", це ж саме розуміють і "зелені зрадики в Україні , які 3 2019 року ,по вказівці куйла не зробили нічого для захисту України .та її народу...
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30.06.2024 16:15 Відповісти
Щось нам цей відеоблогер занадто дорого коштує
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30.06.2024 16:16 Відповісти
це твоя невістка його вибирала ?
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30.06.2024 16:26 Відповісти
Ні, якийсь бухарь обдовбаний
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30.06.2024 17:45 Відповісти
та ти шо.. а я кого обрав?
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30.06.2024 18:44 Відповісти
Та мені побоку, що там у голові обдовбаних бухарів
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30.06.2024 23:19 Відповісти
Наволоч обдолбана! Не лише "носіїв" цих бомб, а, передусім склади і аеродроми де вони базуються, озброюються і злітають. Чи не тому вами похеряна наша ракетна програма? Один (всього ОДИН!) "Нептун" потопив флагмана російського ВМФ! Що б зробила з кацапстаном кілька сотень таких ракет?!
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30.06.2024 16:17 Відповісти
Зеленський із своїм Єрмачком сам свідомо знищив можливість України мати "...сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб...". А тепер з дерев'яною мордою клянчить то все у партнерів. Феноменальне брехло і пройдисвіт.
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30.06.2024 16:17 Відповісти
Малорос е....б....ый. поедь в Буколвель,а в мае шашлыки

Вторую неделю президент находится в отпуске, пятом за год.

https://zn.ua/UKRAINE/v-sotssetjakh-pojavilis-foto-zelenskoho-otdykhajushcheho-v-bukovele.html
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30.06.2024 16:19 Відповісти
Вторую неделю президент находится в отпуске, пятом за год.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в отпуске, на горнолыжном курорте в Карпатах. Это пятый отпуск главы государства за год, написал руководитель общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смолий в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3659205930783849&id=100000834337338 Facebook 8 января.

"А пока вся страна на локдауне, вспоминает о годовщине крушения самолета МАУ в Иране, а большинство стран Европы прививаются от коронавируса, наш "лыжник" засветился в Буковеле. Вторую неделю президент воюющей страны, страны в коронакризисе и экономическом коллапсе сидит в отпуске. И неизвестно, когда вообще из него вернется к работе", - сказано в посте.


..
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30.06.2024 16:29 Відповісти
от нашо бєрєдіть рани? Підростаючий електорат про це не знає, а тих, хто пам'ятає стає все менше і менше.
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30.06.2024 23:14 Відповісти
Влада знає, що потрібно, але навіть не здогадується, що забезпечити всим необхідним це прямий обов'язок влади і її робота, а не шоу й відосики!!
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30.06.2024 17:22 Відповісти
Навіть не читав далі. Це ж потрібно так ненавидіти і вважати телепнями і тупими українців, щоб таке говорити на 6-му році свого одноосібного правління і після тих недолугих дій, які були?. Це відвертий цинізм і нахабство. "Ми потребуємо сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб", а я думав, що ми потребуємо побільше асфльту, подалі відвести свої війська в чисті поля і розмінувати всі свої мінні поля біля ворога.
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30.06.2024 17:42 Відповісти
я тебе вірно розумію, що ми потребуємо великих діячів типа Кравчук-Кучма, шо їх руки нічого не крали?
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30.06.2024 21:34 Відповісти
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01.07.2024 02:11 Відповісти
 
 