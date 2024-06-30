Росіяни за тиждень скинули на Україну понад 800 КАБів: Ми потребуємо сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, - Зеленський. ВIДЕО
Цього тижня РФ застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб, якими обстріляла міста України, завдала руйнувань та призвела до загибелі людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у неділю, 30 червня, президент України Володимир Зеленський.
"Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", - написав Зеленський.
Як зазначив президент, Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок.
"Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", - додав Зеленський.
Нагадаємо, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомляв, що щодня російські окупанти скидають на позиції ЗСУ та на прифронтові міста і села близько сотні керованих авіаційних бомб (КАБів).
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- Бо нам партнери не дали
Нет конечно, в Эфиопии мусор можно купить и завтра.
нічого не дасть
вже дістав цей просрочений клован
зі своїми відосіками
Вторую неделю президент находится в отпуске, пятом за год.
https://zn.ua/UKRAINE/v-sotssetjakh-pojavilis-foto-zelenskoho-otdykhajushcheho-v-bukovele.html
Президент Украины Владимир Зеленский находится в отпуске, на горнолыжном курорте в Карпатах. Это пятый отпуск главы государства за год, написал руководитель общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смолий в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3659205930783849&id=100000834337338 Facebook 8 января.
"А пока вся страна на локдауне, вспоминает о годовщине крушения самолета МАУ в Иране, а большинство стран Европы прививаются от коронавируса, наш "лыжник" засветился в Буковеле. Вторую неделю президент воюющей страны, страны в коронакризисе и экономическом коллапсе сидит в отпуске. И неизвестно, когда вообще из него вернется к работе", - сказано в посте.
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