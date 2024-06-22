Російські загарбники щодня скидають близько сотні КАБів на позиції українських військ, - Гаврилюк

Щодня російські окупанти скидають на позиції ЗСУ та на прифронтові міста і села близько сотні керованих авіаційних бомб (КАБів). Масове застосування таких боєприпасів є одним із основних інструментів російського терору.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами генерала, ворог змінює тактику ударів, зокрема, комбіновано застосовує різні засоби ураження.

"Ворог змінює тактику нанесення ударів, комбіновано застосовує різні засоби ураження - все для того, щоб завдати нам найбільших жертв та шкоди! Щодня близько сотні керованих авіаційних бомб скидають російські терористи на позиції наших військ та на прифронтові міста і села", - розповів заступник міністра оборони.

Гаврилюк зазначив, що найчастіше війська РФ використовують КАБи вагою 250-500 кг. За його словами, наразі масове застосування керованих авіаційних бомб є один з основних інструментів російського терору.

Він також додав, що військове командування російської окупаційної армії розуміє, що поступове зміцнення вогневої потужності ЗСУ завдяки надходженню озброєння та військової техніки від союзників, а також прибуття незабаром перших літаків F-16, які посилять українську ППО, зменшать шанси РФ на успіхи на фронті.

За словами Гаврилюка, зараз рашисти намагаються нарощувати інтенсивність бойових дій, щоб продавити лінію фронту та максимального виснажити українські війська.

Читайте також: Від 10 до 30 КАБів випускають рашисти по Харківщині щодня

Він також зазначив, що Україні потрібні додаткові системи ППО та літаки, щоб зменшити високу активність ворожої авіації та захистити наші позиції, міста та села.

Раніше генерал Гаврилюк розповідав, що американські артилерійські снаряди вже надійшли в розпорядження передових українських частин і почали збивати темп російського наступу.

Читайте також: Україна потребує засобів ППО різних типів для захисту міст та цивільної інфраструктури, а також військових на лінії фронту, - Міноборони