УКР
Новини
1 508 11

Російські загарбники щодня скидають близько сотні КАБів на позиції українських військ, - Гаврилюк

Щодня російські окупанти скидають на позиції ЗСУ та на прифронтові міста і села близько сотні керованих авіаційних бомб (КАБів). Масове застосування таких боєприпасів є одним із основних інструментів російського терору.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами генерала, ворог змінює тактику ударів, зокрема, комбіновано застосовує різні засоби ураження. 

"Ворог змінює тактику нанесення ударів, комбіновано застосовує різні засоби ураження - все для того, щоб завдати нам найбільших жертв та шкоди! Щодня близько сотні керованих авіаційних бомб скидають російські терористи на позиції наших військ та на прифронтові міста і села", - розповів заступник міністра оборони.

Гаврилюк зазначив, що найчастіше війська РФ використовують КАБи вагою 250-500 кг. За його словами, наразі масове застосування керованих авіаційних бомб є один з основних інструментів російського терору.

Він також додав, що військове командування російської окупаційної армії розуміє, що поступове зміцнення вогневої потужності ЗСУ завдяки надходженню озброєння та військової техніки від союзників, а також прибуття незабаром перших літаків F-16, які посилять українську ППО, зменшать шанси РФ на успіхи на фронті.

За словами Гаврилюка, зараз рашисти намагаються нарощувати інтенсивність бойових дій, щоб продавити лінію фронту та максимального виснажити українські війська.

Він також зазначив, що Україні потрібні додаткові системи ППО та літаки, щоб зменшити високу активність ворожої авіації та захистити наші позиції, міста та села.

Раніше генерал Гаврилюк розповідав, що американські артилерійські снаряди вже надійшли в розпорядження передових українських частин і почали збивати темп російського наступу.

армія рф (18498) Гаврилюк Іван (35) КАБ (424)
Топ коментарі
+5
а у нас естественно авиабомб нет а ну да мы пингвинов ***** изучаем и машины для лесхоза покупаем
22.06.2024 20:01
+1
та які пропозиції?
22.06.2024 19:51
+1
Спасибо что ведете учет.
22.06.2024 19:59
та які пропозиції?
22.06.2024 19:51
Пропоную запустить туди Кулебу з лопатою шоб він КАБи відбивав лопатою на територію Рашки. І це не жарт. Він такий бойовий з лопатою аж лячно. Москалям. От даремно реготати починаєте, якшо Кулебі на окулярах намалювати коліматорний приціл то це буде ще той ефект.
22.06.2024 20:14
треба негайно залучати ветеранів- лазуткіна, євлаша, ігната і гуменюк
22.06.2024 20:39
Спасибо что ведете учет.
22.06.2024 19:59
а у нас естественно авиабомб нет а ну да мы пингвинов ***** изучаем и машины для лесхоза покупаем
22.06.2024 20:01
Та що ви так боїтеся тих КАБів. Від них майже ніхто не гине. росіяни їх дуже бездарно застосовують, втрат майже немає. Чи може це не так?
22.06.2024 20:18
Так где блуждающие Петриоты чтобы уничтожать рашистские самолеты? Или вы просто подсчитываете сколько рашисты разнесли наших домов и позиций?
22.06.2024 20:45
Где-где ?! Зеля стянул ган##н по три системы на Киев в три эшалона ! И плюс новые райнметоловские от дронов с програмируемым розрывов. А там где реально может прилитеть и надо зоть что то ничего нет... Вот так он за народ и его избранников безпокоиться... Неудивлюсь что вокруг Киева не один, а три Петриота радиусом 150 км плюс САМТи в придачу... Зеленые мрази больше переживают за Конче-Заспу чем тот же Харьков... к сожалению... думают народ им не вспомнит.
22.06.2024 22:23
А МО з літа 2023 року України собатує підготовку льотного та технічного складу для Ф-16 відповідальність перекладає на США та союзників. В минулому році МО відправило на переначання на 46 Ф-16 всього 6 льотчиків і 50 техніків при потребі 100-120 льотчиків і 1000-1500 техніків (на три льотні зміни, для цілодобового використвння.) Льотчиків з досконалим англійським МОУ мобілізовувало до сухопутних військ у якості піхоти.
22.06.2024 20:47
Просте питання! Чому Зеленський з Ермаком за 3 роки війни не закупили жодної системи ПВО, наприклад в Південної Кореї чи Франції ? Чому не закупили жодної далекобійної реактивної системи ? Адже ГРОШІ Є ! 16млрд. виділили лише в цьому році на дороги ! 10 мдрд. на укриття УкрЕнерго, які не пережили даже шахедів !? Хто відповість за те що під час війни бюджет розкрадається, а хлопцям і далі приходить по сто кабів на день! Кацапи вже почали скидати 3000кг бомби... А ЗеМародери даже не думають самі щось робити !? Байден Памагі...!!! Та ви СУК# десь сотню мільярдів крадете на рік! За три роки вже можна булоб самим закрити все небо ПВО і літаками ! Чому Польща може купити в Пд Кореї танки, РСЗО типу хаймарс і т.д.... мотнями. Які були замовленні літом 22-го і вже приїхали перші партії... А наш д#біл даже не почухається щоб щось зробити! Нам що Штати заборонили купувати зброю чи що ??? Нікчеми підлі... одні нікчеми, інші зрадники. Ганьба недоумку віслюку.
22.06.2024 22:11
Автоматичні дрони-БПЛА могли би перехоплювати ті КАБ-и в польоті. Але для цього необхідно, щоб ті дрони-перехоплювачі ВЖЕ патрулювали у повітрі, тобто, щоб вони ВЖЕ були на максимальній висоті на момент появи КАБ-ів, оскільки злетіти з землі і піднятися вони не встигнуть, а от швидко спуститися і зманеврувати можуть встигнути, адже КАБ-и не можуть занадто сильно відхилятися від майже прямого курсу і маневрувати, бо внаслідок занадто великих маневрів вони втрачають швидкість (і/або висоту) і не можуть долетіти до цілі.
23.06.2024 02:30
 
 