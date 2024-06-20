Від 10 до 30 КАБів випускають рашисти по Харківщині щодня
З початку цією доби російські загарбники атакували Харківщину 36 КАБами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Протягом останньої доби, фактично, мали масований обстріл керованими авіабомбами, включаючи Харків. Під прицілом знову цивільна інфраструктура - дитячий табір відпочинку, який розташований у центральній частині міста, та прикордонні населені пункти", - розповів він.
Протягом доби окупанти випускають по Харківщині від 10 до 30 КАБів за день. Востаннє зафіксовано 36 КАБів.
"Внаслідок обстрілів є руйнування цивільної інфраструктури, але це вже не новина. Водночас триває евакуація дітей із небезпечних населених пунктів", - додав Синєгубов.
Нагадаємо, протягом 19 червня російські загарбники атакували 4 райони Харківщини та обласний центр, загинула людина. Ще три особи дістали поранення.
