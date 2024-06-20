УКР
Від 10 до 30 КАБів випускають рашисти по Харківщині щодня

каб,каби

З початку цією доби російські загарбники атакували Харківщину 36 КАБами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом останньої доби, фактично, мали масований обстріл керованими авіабомбами, включаючи Харків. Під прицілом знову цивільна інфраструктура - дитячий табір відпочинку, який розташований у центральній частині міста, та прикордонні населені пункти", - розповів він.

Протягом доби окупанти випускають по Харківщині від 10 до 30 КАБів за день. Востаннє зафіксовано 36 КАБів.

"Внаслідок обстрілів є руйнування цивільної інфраструктури, але це вже не новина. Водночас триває евакуація дітей із небезпечних населених пунктів", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, протягом 19 червня російські загарбники атакували 4 райони Харківщини та обласний центр, загинула людина. Ще три особи дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили трьома КАБами по Шевченківському району Харкова: Влучання на території дитячого табору та житлового будинку (оновлено)

Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов Олег (860) КАБ (424)
Скільки всілякого гівна ще є у кідарасів.
20.06.2024 14:15 Відповісти
В цьому питанні бєлгород повинен стати "побратімом" міста Харків...
20.06.2024 14:17 Відповісти
Українців значно більше цікавить питання - а скільки КАБів випускається по рашистам?
20.06.2024 14:37 Відповісти
73% ще не визначилися в яких одиницях виміру рахувати ті КАБи - в асфальто-кілометрах чи в кіно-концертах....
20.06.2024 14:43 Відповісти
 
 