Від 10 до 30 КАБів випускають рашисти по Харківщині щодня

З початку цією доби російські загарбники атакували Харківщину 36 КАБами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом останньої доби, фактично, мали масований обстріл керованими авіабомбами, включаючи Харків. Під прицілом знову цивільна інфраструктура - дитячий табір відпочинку, який розташований у центральній частині міста, та прикордонні населені пункти", - розповів він.

Протягом доби окупанти випускають по Харківщині від 10 до 30 КАБів за день. Востаннє зафіксовано 36 КАБів.

"Внаслідок обстрілів є руйнування цивільної інфраструктури, але це вже не новина. Водночас триває евакуація дітей із небезпечних населених пунктів", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, протягом 19 червня російські загарбники атакували 4 райони Харківщини та обласний центр, загинула людина. Ще три особи дістали поранення.

