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Новини
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Україна потребує засобів ППО різних типів для захисту міст та цивільної інфраструктури, а також військових на лінії фронту, - Міноборони

снаряди

Пріоритетом у зброї залишаються сучасні засоби ППО та ракети до них, які можуть збивати балістику ворога, а також артилерійські снаряди та засоби РЕБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Україна потребує засобів протиповітряної оборони різних типів, наголосив він. Також чином можна забезпечити не лише захист міст та критичної інфраструктури, але й безпеку військових на лінії фронт.

"Велике значення для нас має забезпечення артилерійськими боєприпасами, тому що перевага застосування артилерійських боєприпасів противника залишається у середньому 1 до 5 на їхню користь. І також це засоби радіоелектронної боротьби, щоб ми могли надійно прикривати об'єкти критичної інфраструктури, а також підрозділи на полі бою", - заявив Гаврилюк.

Він додав. що окупанти щодня скидають по 100-200 бомб на позиції українських військових, за місяць - це  понад 3-4 тисяч КАБів. Боротися з подібними ударами, на думку Гаврилюка, можна лише, знищуючи російські літаки, які скидають бомби.

Нагадаємо, днями видання The Washington Post заявило, що українським військовим довелося відмовитися від використання деяких видів американської високотехнологічної зброї, оскільки показники їхньої ефективності впали через дії російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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Автор: 

Міноборони (7345) зброя (7454) Гаврилюк Іван (31)


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Топ коментарі
+7
Під асфальтом шукали вже? А на "єдиному марафєті"?
Пошукайте ще в "університеті майбутнього", який стоїть серед лісу з "мільярда дерев", де вчаться "пенсіонери зі смартфонами", а викладають вчителі з зарплатою "4000 долярів". Можете його знайти за допомогою "супутника Притули"

PS: не дякуйте
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26.05.2024 13:52
+7
Україна потребує засобів ППО різних типів для захисту міст та цивільної інфраструктури, а також військових на лінії фронту, -Міноборони.

За останні роки не вироблено жодного комплекса ППО.
Хто винен?
В тому числі Міноборони.

В тилу півмільйона військових, які ні разу не були на фронті, за весьчас війни. А на фронті воює завжди не більше 300 тисяч.
Хто винен в тому, що військових не стає на фронті?
В тому числі Міноборони

Так що всі претензії до себе, до генералів і чиновників, які сидить роками в Міноборони і нічого не роблять, а тільки стрілки переводяться інших, в своїх прорахунках.
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26.05.2024 13:55
+4
Було колись - в Україні.
Був Гетьман.
Ревіли гармати;.
Було колись - запорожці.
Вміли пановати.
Пановали, добували.
І славу, і волю;.
Минулося - осталися....

слуги ЗЄльоні
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26.05.2024 14:12
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Під асфальтом шукали вже? А на "єдиному марафєті"?
Пошукайте ще в "університеті майбутнього", який стоїть серед лісу з "мільярда дерев", де вчаться "пенсіонери зі смартфонами", а викладають вчителі з зарплатою "4000 долярів". Можете його знайти за допомогою "супутника Притули"

PS: не дякуйте
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26.05.2024 13:52 Відповісти
Україна потребує засобів ППО різних типів для захисту міст та цивільної інфраструктури, а також військових на лінії фронту, -Міноборони.

За останні роки не вироблено жодного комплекса ППО.
Хто винен?
В тому числі Міноборони.

В тилу півмільйона військових, які ні разу не були на фронті, за весьчас війни. А на фронті воює завжди не більше 300 тисяч.
Хто винен в тому, що військових не стає на фронті?
В тому числі Міноборони

Так що всі претензії до себе, до генералів і чиновників, які сидить роками в Міноборони і нічого не роблять, а тільки стрілки переводяться інших, в своїх прорахунках.
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26.05.2024 13:55 Відповісти
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)

https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS



02 липня 2021, 09:15

ще раз ! пропозиція КБ від 2021 року, ці ракети мали б вже захищати Україну

але, ЗЄлєнський не дав ні копійки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.05.2024 14:09 Відповісти
Було колись - в Україні.
Був Гетьман.
Ревіли гармати;.
Було колись - запорожці.
Вміли пановати.
Пановали, добували.
І славу, і волю;.
Минулося - осталися....

слуги ЗЄльоні
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26.05.2024 14:12 Відповісти
А деж відомий усім приблудам95, отой мудрило гундосий??
Він ЗОБОВЯЗАНИЙ, як ГАРАНТ це ЗАБЕЗПЕЧИТИ!
Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
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26.05.2024 14:12 Відповісти
Україна потребує в МО тих, хто не п#₴дИть і не пИ#@ить
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26.05.2024 14:13 Відповісти
Сьогодні для політиків є бонтонним говорити про ППО.
Як колись про погоду.
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26.05.2024 14:23 Відповісти
тогда нахера нам говорящее и бестолковое мино-бароны
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26.05.2024 14:40 Відповісти
Україна потребує українського президента і української влади ,які б запезпечували армію засобами протиповітряної оборони різних типів, і всім решту необхідним ,для захисту України і її народу. Лише таким чином можна забезпечити не лише захист міст та критичної інфраструктури, але й безпеку військових на лінії фронт.,на відміну від "зелених проросійських зрадників" ,в котрих мабуть завдання від рашистів,своєю діяльністю в Україні, з 2019 року створити в світової спільноти думку, що їй (світовій спільноті)краще мати справу з окупованою куйлом Україною, як із "зеленими зрадниками,котрі при владі в Україні розтягують її,в часі війни де тільки можна і на чім тільки можна,не дбаючи про захист України і її народу...,а наживаючись на війні та смерті і жертвах українців...
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26.05.2024 15:53 Відповісти
Потрібні гарні контролери, аби розігнати з потяга "Україна" випадкових пасажирів, які їдуть без білета та ще і постійно намагаються щось вкрасти.
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26.05.2024 17:17 Відповісти
 
 