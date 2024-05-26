Україна потребує засобів ППО різних типів для захисту міст та цивільної інфраструктури, а також військових на лінії фронту, - Міноборони
Пріоритетом у зброї залишаються сучасні засоби ППО та ракети до них, які можуть збивати балістику ворога, а також артилерійські снаряди та засоби РЕБ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
Україна потребує засобів протиповітряної оборони різних типів, наголосив він. Також чином можна забезпечити не лише захист міст та критичної інфраструктури, але й безпеку військових на лінії фронт.
"Велике значення для нас має забезпечення артилерійськими боєприпасами, тому що перевага застосування артилерійських боєприпасів противника залишається у середньому 1 до 5 на їхню користь. І також це засоби радіоелектронної боротьби, щоб ми могли надійно прикривати об'єкти критичної інфраструктури, а також підрозділи на полі бою", - заявив Гаврилюк.
Він додав. що окупанти щодня скидають по 100-200 бомб на позиції українських військових, за місяць - це понад 3-4 тисяч КАБів. Боротися з подібними ударами, на думку Гаврилюка, можна лише, знищуючи російські літаки, які скидають бомби.
Нагадаємо, днями видання The Washington Post заявило, що українським військовим довелося відмовитися від використання деяких видів американської високотехнологічної зброї, оскільки показники їхньої ефективності впали через дії російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
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PS: не дякуйте
За останні роки не вироблено жодного комплекса ППО.
Хто винен?
В тому числі Міноборони.
В тилу півмільйона військових, які ні разу не були на фронті, за весьчас війни. А на фронті воює завжди не більше 300 тисяч.
Хто винен в тому, що військових не стає на фронті?
В тому числі Міноборони
Так що всі претензії до себе, до генералів і чиновників, які сидить роками в Міноборони і нічого не роблять, а тільки стрілки переводяться інших, в своїх прорахунках.
https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS
02 липня 2021, 09:15
ще раз ! пропозиція КБ від 2021 року, ці ракети мали б вже захищати Україну
але, ЗЄлєнський не дав ні копійки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Був Гетьман.
Ревіли гармати;.
Було колись - запорожці.
Вміли пановати.
Пановали, добували.
І славу, і волю;.
Минулося - осталися....
слуги ЗЄльоні
Він ЗОБОВЯЗАНИЙ, як ГАРАНТ це ЗАБЕЗПЕЧИТИ!
Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Стаття 106. Президент України:
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Як колись про погоду.