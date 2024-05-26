Україна потребує засобів ППО різних типів для захисту міст та цивільної інфраструктури, а також військових на лінії фронту, - Міноборони

Пріоритетом у зброї залишаються сучасні засоби ППО та ракети до них, які можуть збивати балістику ворога, а також артилерійські снаряди та засоби РЕБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Україна потребує засобів протиповітряної оборони різних типів, наголосив він. Також чином можна забезпечити не лише захист міст та критичної інфраструктури, але й безпеку військових на лінії фронт.

"Велике значення для нас має забезпечення артилерійськими боєприпасами, тому що перевага застосування артилерійських боєприпасів противника залишається у середньому 1 до 5 на їхню користь. І також це засоби радіоелектронної боротьби, щоб ми могли надійно прикривати об'єкти критичної інфраструктури, а також підрозділи на полі бою", - заявив Гаврилюк.

Він додав. що окупанти щодня скидають по 100-200 бомб на позиції українських військових, за місяць - це понад 3-4 тисяч КАБів. Боротися з подібними ударами, на думку Гаврилюка, можна лише, знищуючи російські літаки, які скидають бомби.

Нагадаємо, днями видання The Washington Post заявило, що українським військовим довелося відмовитися від використання деяких видів американської високотехнологічної зброї, оскільки показники їхньої ефективності впали через дії російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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