Украина нуждается в средствах ПВО разных типов для защиты городов и гражданской инфраструктуры, а также военных на линии фронта, - Минобороны
Приоритетом в оружии остаются современные средства ПВО и ракеты к ним, которые могут сбивать баллистику врага, а также артиллерийские снаряды и средства РЭБ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.
Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны различных типов, подчеркнул он. Таким же образом можно обеспечить не только защиту городов и критической инфраструктуры, но и безопасность военных на линии фронта.
"Большое значение для нас имеет обеспечение артиллерийскими боеприпасами, потому что преимущество применения артиллерийских боеприпасов противника остается в среднем 1 к 5 в их пользу. И также это средства радиоэлектронной борьбы, чтобы мы могли надежно прикрывать объекты критической инфраструктуры, а также подразделения на поле боя", - заявил Гаврилюк.
Он добавил, что оккупанты ежедневно сбрасывают по 100-200 бомб на позиции украинских военных, за месяц - это более 3-4 тысяч КАБов. Бороться с подобными ударами, по мнению Гаврилюка, можно только, уничтожая российские самолеты, которые сбрасывают бомбы.
Напомним, на днях издание The Washington Post заявило, что украинским военным пришлось отказаться от использования некоторых видов американского высокотехнологичного оружия, поскольку показатели их эффективности упали из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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PS: не дякуйте
За останні роки не вироблено жодного комплекса ППО.
Хто винен?
В тому числі Міноборони.
В тилу півмільйона військових, які ні разу не були на фронті, за весьчас війни. А на фронті воює завжди не більше 300 тисяч.
Хто винен в тому, що військових не стає на фронті?
В тому числі Міноборони
Так що всі претензії до себе, до генералів і чиновників, які сидить роками в Міноборони і нічого не роблять, а тільки стрілки переводяться інших, в своїх прорахунках.
https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS
02 липня 2021, 09:15
ще раз ! пропозиція КБ від 2021 року, ці ракети мали б вже захищати Україну
але, ЗЄлєнський не дав ні копійки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Був Гетьман.
Ревіли гармати;.
Було колись - запорожці.
Вміли пановати.
Пановали, добували.
І славу, і волю;.
Минулося - осталися....
слуги ЗЄльоні
Він ЗОБОВЯЗАНИЙ, як ГАРАНТ це ЗАБЕЗПЕЧИТИ!
Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
Як колись про погоду.