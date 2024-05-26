РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10985 посетителей онлайн
Новости
1 215 11

Украина нуждается в средствах ПВО разных типов для защиты городов и гражданской инфраструктуры, а также военных на линии фронта, - Минобороны

снаряди

Приоритетом в оружии остаются современные средства ПВО и ракеты к ним, которые могут сбивать баллистику врага, а также артиллерийские снаряды и средства РЭБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны различных типов, подчеркнул он. Таким же образом можно обеспечить не только защиту городов и критической инфраструктуры, но и безопасность военных на линии фронта.

"Большое значение для нас имеет обеспечение артиллерийскими боеприпасами, потому что преимущество применения артиллерийских боеприпасов противника остается в среднем 1 к 5 в их пользу. И также это средства радиоэлектронной борьбы, чтобы мы могли надежно прикрывать объекты критической инфраструктуры, а также подразделения на поле боя", - заявил Гаврилюк.

Он добавил, что оккупанты ежедневно сбрасывают по 100-200 бомб на позиции украинских военных, за месяц - это более 3-4 тысяч КАБов. Бороться с подобными ударами, по мнению Гаврилюка, можно только, уничтожая российские самолеты, которые сбрасывают бомбы.

Напомним, на днях издание The Washington Post заявило, что украинским военным пришлось отказаться от использования некоторых видов американского высокотехнологичного оружия, поскольку показатели их эффективности упали из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ограниченно пригодных к службе начнут в мае повторно вызывать в ТЦК на медкомиссию, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9314) оружие (10210) Гаврилюк Иван (30)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Під асфальтом шукали вже? А на "єдиному марафєті"?
Пошукайте ще в "університеті майбутнього", який стоїть серед лісу з "мільярда дерев", де вчаться "пенсіонери зі смартфонами", а викладають вчителі з зарплатою "4000 долярів". Можете його знайти за допомогою "супутника Притули"

PS: не дякуйте
показать весь комментарий
26.05.2024 13:52
+7
Україна потребує засобів ППО різних типів для захисту міст та цивільної інфраструктури, а також військових на лінії фронту, -Міноборони.

За останні роки не вироблено жодного комплекса ППО.
Хто винен?
В тому числі Міноборони.

В тилу півмільйона військових, які ні разу не були на фронті, за весьчас війни. А на фронті воює завжди не більше 300 тисяч.
Хто винен в тому, що військових не стає на фронті?
В тому числі Міноборони

Так що всі претензії до себе, до генералів і чиновників, які сидить роками в Міноборони і нічого не роблять, а тільки стрілки переводяться інших, в своїх прорахунках.
показать весь комментарий
26.05.2024 13:55
+4
Було колись - в Україні.
Був Гетьман.
Ревіли гармати;.
Було колись - запорожці.
Вміли пановати.
Пановали, добували.
І славу, і волю;.
Минулося - осталися....

слуги ЗЄльоні
показать весь комментарий
26.05.2024 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Під асфальтом шукали вже? А на "єдиному марафєті"?
Пошукайте ще в "університеті майбутнього", який стоїть серед лісу з "мільярда дерев", де вчаться "пенсіонери зі смартфонами", а викладають вчителі з зарплатою "4000 долярів". Можете його знайти за допомогою "супутника Притули"

PS: не дякуйте
показать весь комментарий
26.05.2024 13:52 Ответить
Україна потребує засобів ППО різних типів для захисту міст та цивільної інфраструктури, а також військових на лінії фронту, -Міноборони.

За останні роки не вироблено жодного комплекса ППО.
Хто винен?
В тому числі Міноборони.

В тилу півмільйона військових, які ні разу не були на фронті, за весьчас війни. А на фронті воює завжди не більше 300 тисяч.
Хто винен в тому, що військових не стає на фронті?
В тому числі Міноборони

Так що всі претензії до себе, до генералів і чиновників, які сидить роками в Міноборони і нічого не роблять, а тільки стрілки переводяться інших, в своїх прорахунках.
показать весь комментарий
26.05.2024 13:55 Ответить
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)

https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS



02 липня 2021, 09:15

ще раз ! пропозиція КБ від 2021 року, ці ракети мали б вже захищати Україну

але, ЗЄлєнський не дав ні копійки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.05.2024 14:09 Ответить
Було колись - в Україні.
Був Гетьман.
Ревіли гармати;.
Було колись - запорожці.
Вміли пановати.
Пановали, добували.
І славу, і волю;.
Минулося - осталися....

слуги ЗЄльоні
показать весь комментарий
26.05.2024 14:12 Ответить
А деж відомий усім приблудам95, отой мудрило гундосий??
Він ЗОБОВЯЗАНИЙ, як ГАРАНТ це ЗАБЕЗПЕЧИТИ!
Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
показать весь комментарий
26.05.2024 14:12 Ответить
Україна потребує в МО тих, хто не п#₴дИть і не пИ#@ить
показать весь комментарий
26.05.2024 14:13 Ответить
Сьогодні для політиків є бонтонним говорити про ППО.
Як колись про погоду.
показать весь комментарий
26.05.2024 14:23 Ответить
тогда нахера нам говорящее и бестолковое мино-бароны
показать весь комментарий
26.05.2024 14:40 Ответить
Україна потребує українського президента і української влади ,які б запезпечували армію засобами протиповітряної оборони різних типів, і всім решту необхідним ,для захисту України і її народу. Лише таким чином можна забезпечити не лише захист міст та критичної інфраструктури, але й безпеку військових на лінії фронт.,на відміну від "зелених проросійських зрадників" ,в котрих мабуть завдання від рашистів,своєю діяльністю в Україні, з 2019 року створити в світової спільноти думку, що їй (світовій спільноті)краще мати справу з окупованою куйлом Україною, як із "зеленими зрадниками,котрі при владі в Україні розтягують її,в часі війни де тільки можна і на чім тільки можна,не дбаючи про захист України і її народу...,а наживаючись на війні та смерті і жертвах українців...
показать весь комментарий
26.05.2024 15:53 Ответить
Потрібні гарні контролери, аби розігнати з потяга "Україна" випадкових пасажирів, які їдуть без білета та ще і постійно намагаються щось вкрасти.
показать весь комментарий
26.05.2024 17:17 Ответить
 
 