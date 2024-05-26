Украина нуждается в средствах ПВО разных типов для защиты городов и гражданской инфраструктуры, а также военных на линии фронта, - Минобороны

Приоритетом в оружии остаются современные средства ПВО и ракеты к ним, которые могут сбивать баллистику врага, а также артиллерийские снаряды и средства РЭБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны различных типов, подчеркнул он. Таким же образом можно обеспечить не только защиту городов и критической инфраструктуры, но и безопасность военных на линии фронта.

"Большое значение для нас имеет обеспечение артиллерийскими боеприпасами, потому что преимущество применения артиллерийских боеприпасов противника остается в среднем 1 к 5 в их пользу. И также это средства радиоэлектронной борьбы, чтобы мы могли надежно прикрывать объекты критической инфраструктуры, а также подразделения на поле боя", - заявил Гаврилюк.

Он добавил, что оккупанты ежедневно сбрасывают по 100-200 бомб на позиции украинских военных, за месяц - это более 3-4 тысяч КАБов. Бороться с подобными ударами, по мнению Гаврилюка, можно только, уничтожая российские самолеты, которые сбрасывают бомбы.

Напомним, на днях издание The Washington Post заявило, что украинским военным пришлось отказаться от использования некоторых видов американского высокотехнологичного оружия, поскольку показатели их эффективности упали из-за действий российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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