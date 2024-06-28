Росіяни вдарили по Циркунах на Харківщині: 8 осіб постраждали, пошкоджено цивільну інфраструктуру (оновлено)

Російські війська атакують Харків та область керованими авіаційними бомбами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Глава ОВА Синєгубов закликав жителів Харкова та району перебувати в безпеці.

Водночас Повітряні сили повідомили про пуск керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Згодом очільник області повідомив, що російські окупанти вдарили по Циркунах: "Є пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, четверо поранених. Інформація уточнюється".

Станом на 17 годину відомо про 6 постраждалих.

"Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами. Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання - на території цивільного підприємства", - зазначив глава ОВА.

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Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до восьми.

Також є загорання у двох будинках та господарчих спорудах. Пошкоджено ще 10 будинків.