Росіяни вдарили по Циркунах на Харківщині: 8 осіб постраждали, пошкоджено цивільну інфраструктуру (оновлено)
Російські війська атакують Харків та область керованими авіаційними бомбами.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Глава ОВА Синєгубов закликав жителів Харкова та району перебувати в безпеці.
Водночас Повітряні сили повідомили про пуск керованих авіаційних бомб на Харківщині.
Згодом очільник області повідомив, що російські окупанти вдарили по Циркунах: "Є пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, четверо поранених. Інформація уточнюється".
Станом на 17 годину відомо про 6 постраждалих.
"Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами. Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання - на території цивільного підприємства", - зазначив глава ОВА.
Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до восьми.
Також є загорання у двох будинках та господарчих спорудах. Пошкоджено ще 10 будинків.
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