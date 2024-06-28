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Новини Війна
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Росіяни вдарили по Циркунах на Харківщині: 8 осіб постраждали, пошкоджено цивільну інфраструктуру (оновлено)

Росіяни обстрілюють Харківщину

Російські війська атакують Харків та область керованими авіаційними бомбами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Глава ОВА Синєгубов закликав жителів Харкова та району перебувати в безпеці.

 Водночас Повітряні сили повідомили про пуск керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Згодом очільник області повідомив, що російські окупанти вдарили по Циркунах: "Є пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, четверо поранених. Інформація уточнюється".

Станом на 17 годину відомо про 6 постраждалих. 

"Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами. Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання - на території цивільного підприємства", - зазначив глава ОВА.

Читайте: Доба на Харківщині: внаслідок обстрілів постраждали 10 людей

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до восьми.

Також є загорання у двох будинках та господарчих спорудах. Пошкоджено ще 10 будинків. 

Автор: 

обстріл (28973) Харків (5664) Харківщина (6054) КАБ (377)


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Топ коментарі
+1
Це в рамках «чіткого та зрозумілого плану закінчення війни» від наркомана недоміркуватого?
Будуть скидати бомби, посилати хвилі піхоти на штурм позицій, лупити дронами та крилатими ракетами, а 31.12.2024 повернуться на болота в кацапію?
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28.06.2024 16:40
+1
В сенсі валити по кацапському мирняку КАБами, яких у нас обмаль, з літаків, яких у нас по пальцях перерахувати?
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28.06.2024 16:58
+1
Не можна наростити виробництво бойових літаків, якщо його ніколи не було.
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28.06.2024 17:36
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Це в рамках «чіткого та зрозумілого плану закінчення війни» від наркомана недоміркуватого?
Будуть скидати бомби, посилати хвилі піхоти на штурм позицій, лупити дронами та крилатими ракетами, а 31.12.2024 повернуться на болота в кацапію?
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28.06.2024 16:40 Відповісти
So why doesn't Ukraine use the same tactics? Instead of developing/modifying their existing "dumb" bombs, they prefer to restore the pavement in the struck cities. Speaking of real priorities.
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28.06.2024 16:51 Відповісти
В сенсі валити по кацапському мирняку КАБами, яких у нас обмаль, з літаків, яких у нас по пальцях перерахувати?
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28.06.2024 16:58 Відповісти
У тому сенсі, що якщо Україна розраховуватиме тільки на зовнішню підтримку, не нарощуючи власне військове виробництво, то перспективи дуже плачевні.
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28.06.2024 17:34 Відповісти
Не можна наростити виробництво бойових літаків, якщо його ніколи не було.
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28.06.2024 17:36 Відповісти
Що у вас було? Взагалі щось?
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28.06.2024 17:40 Відповісти
Ядерна зброя була, але віддали за дурно.
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28.06.2024 18:09 Відповісти
Це справжня ганьба.
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28.06.2024 18:32 Відповісти
У демократій по всьому світу зараз суцільна ганьба. Хіба що країни Балтії зберігають залишки адекватного сприйняття загроз.
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28.06.2024 18:40 Відповісти
якщо нинішня демократія неприйнятна, чому б не приєднатися до країн із дуже ефективною диктатурою?
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28.06.2024 19:04 Відповісти
КНДР і Китай?
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28.06.2024 19:05 Відповісти
Усі.
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28.06.2024 19:31 Відповісти
Технічно неможливо, немає спільного кордону.
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28.06.2024 19:32 Відповісти
OK, then.
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28.06.2024 20:48 Відповісти
Асфальт був 😐
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28.06.2024 17:46 Відповісти
Так красиво цю кацапську мразоту називаєте"росіяни".
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28.06.2024 17:58 Відповісти
Когда-то, в 80-90х в Цыркунах был узел связи дивизии ПВО. Вряд ли он сохранился до наших из дней, но кто знает, может казламордые бьют по старой памяти??
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28.06.2024 20:29 Відповісти
 
 