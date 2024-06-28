Доба на Харківщині: внаслідок обстрілів постраждали 10 людей

У Харківській області протягом доби ворог використав весь спектр зброї, 10 людей дістали поранення у різних населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Учора, 27 червня, у місті Харків збройні сили РФ завдали авіаударів КАБом. Пошкоджено 5 приватних будинків, гаражний кооператив, багатоквартирний будинок, корпус навчального закладу. Постраждали 5 людей.

У селі Кругляківка під час ворожого обстрілу з РСЗВ "Ураган" травмовано цивільну жінку. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди. У селі Ківшарівка внаслідок ворожого обстрілу УМПБ-Д30СМ зазнали поранень жінка та чоловік. Пошкоджено три багатоквартирних будинки. Під час побудови фортифікаційних споруд отримали поранення двоє людей у Борівській громаді Ізюмського району.

В Ізюмському районі також під ворожим вогнем опинилося с. Піски-Радьківські. Там зафіксовано влучання в підприємство.

В Куп'янському районі у с. Глушківка внаслідок обстрілу ФАБ горів дах житлового будинку. У с. Козача Лопань пошкоджено легковий автомобіль. Внаслідок с. Олександрівка обстрілу горів будинок.

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