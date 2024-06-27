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Новини
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Війська РФ пошкодили будівлі ХАІ під час удару по Харкову

Наслідки обстрілу Харкова 27 червня

27 червня російські окупанти обстріляли Харків та пошкодили будівлі Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського "ХАІ".

Про це пише пресслужба ВНЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог скинув бомби на Київський район. Потрощені вікна в університеті, прилеглих будинках, гуртожитку, де проживають люди, евакуйовані з Вовчанська та Куп’янська", - йдеться в повідомлені.

Наразі триває підрахунок збитків, а контури вікон закривають тимчасовими плитами.

Як повідомлялось раніше, рашисти вдарили КАБом по району житлової забудови Харкова: Постраждали чотири людини, є руйнування.

Автор: 

обстріл (28973) Університет (184) Харків (5664)


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Топ коментарі
+3
Тема очень странная с 24 февралЯ 22 г . Абсолютно все разрушения в областных центрах востока страны запросто в 10 раз меньше по сравнению с Харьковом уже на апрель 22 г! Это так. На сегодня уже 4 день летят кабы на 500 кг. До аэродрома откуда влетают м запускают это примерно 80---90 км. Сегодня бпл долетели до завода топливного за 1000 км! Отлично . В чем дело? Это вопрос к форуму Цензора Нет и к уважаемому редактору Бутусову. Пора срочно поднять эту проблему. Помочь надо Харькову!
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28.06.2024 02:12
+2
От був би гепа жив - він би цього не допустив, такий хозяйський пацан був, прям свій, все для міста робив - це доречі не мій сарказм, а слова знайомого(бившого) із Харькова, я коли читаю новини про Україну, Харків - думаю ну все дно, днище, але ні - постукали нижче. Одні ******* гроші, інші - патріотів та героїв війни, треті і то і то, а четверті сидять та й ждуть (не чекають, вони саме ждуть) під обстрілами, під завалами їм пох аби скоріше як раніше було, як вдома, як в Росії...
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28.06.2024 00:23
+2
Суки!
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28.06.2024 00:27
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Так я і знала…, грьобані тварюки, немає в Київському районі іншого вишу, окрім ХАІ..
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27.06.2024 23:59 Відповісти
Полно,а фармуниверс.,а педунивер,а ХАДИ,а Юракадемия и т.п.
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28.06.2024 07:03 Відповісти
От був би гепа жив - він би цього не допустив, такий хозяйський пацан був, прям свій, все для міста робив - це доречі не мій сарказм, а слова знайомого(бившого) із Харькова, я коли читаю новини про Україну, Харків - думаю ну все дно, днище, але ні - постукали нижче. Одні ******* гроші, інші - патріотів та героїв війни, треті і то і то, а четверті сидять та й ждуть (не чекають, вони саме ждуть) під обстрілами, під завалами їм пох аби скоріше як раніше було, як вдома, як в Росії...
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28.06.2024 00:23 Відповісти
Ви пишете дурниці! В Харкові є ждуни, але їх мало, в іншому випадку ще весною 14-го була б ХНР. Харків'янам зараз дуже важко, повітряні тривоги інколи по 16 годин. Деякі не витримують та з розпачем говорять, що Харків знають. Така думка є....
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28.06.2024 00:40 Відповісти
Та пам'ятаємо поведінку харків'ян тоді і мої за 40 років переформатовані цим містом однокурсники теж мені всілякий брєд розказували по телефону, і якби не вінницький спецназ то була ХНР. І зараз в потягах як чути гнилий базар так звідти.
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28.06.2024 09:40 Відповісти
Сам ти ждун 😁
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28.06.2024 02:59 Відповісти
Суки!
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28.06.2024 00:27 Відповісти
Тема очень странная с 24 февралЯ 22 г . Абсолютно все разрушения в областных центрах востока страны запросто в 10 раз меньше по сравнению с Харьковом уже на апрель 22 г! Это так. На сегодня уже 4 день летят кабы на 500 кг. До аэродрома откуда влетают м запускают это примерно 80---90 км. Сегодня бпл долетели до завода топливного за 1000 км! Отлично . В чем дело? Это вопрос к форуму Цензора Нет и к уважаемому редактору Бутусову. Пора срочно поднять эту проблему. Помочь надо Харькову!
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28.06.2024 02:12 Відповісти
А где Зеленский ? В очередное мировое турне поехал блистать ?
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28.06.2024 02:20 Відповісти
Твари рашистские, мой институт уничтожают. В начале 90-х учились у нас россияне из Белгорода, и уже тогда они высказывались в стиле "ваша незалежнисть - это ненадолго, мы все вернем". Когда спрашивал у них: "Как вы это себе представляете?", уходили от ответа. А Украина была занята экономическими проблемами и не готовилась к вторжению.
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28.06.2024 03:23 Відповісти
за 14 лет ни одной станции метро не построили. Смотрю на прилёты по автовокзалу, остановки красивые, все со стекла. Вряд ли Ф-16 против кабов поможет, кацапам пару минут надо их кинуть
4-6 минут летит Каб, где оповещение? Это же не баллистика.
Около 600 новых модульных укрытий установят в Севастополе на случай обстрелов. А сколько их в Харькове. Зато цветочки все высажены......
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28.06.2024 08:02 Відповісти
ХАІ ще з 2014 року слід було перебазувати чи то в Київ чи ще далі. Але добре якщо лише половина не захотіли б втекти від такої близкості до раші. Випускники ХАІ в минулому, зараз займаються виробництвом та обслуговуванням літаків, які запускають КАБи та ракети на наші міста. Чому так? - а там викладали в більшості ватники, а не патріоти України.
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28.06.2024 08:43 Відповісти
 
 