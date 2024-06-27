Війська РФ пошкодили будівлі ХАІ під час удару по Харкову
27 червня російські окупанти обстріляли Харків та пошкодили будівлі Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського "ХАІ".
Про це пише пресслужба ВНЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ворог скинув бомби на Київський район. Потрощені вікна в університеті, прилеглих будинках, гуртожитку, де проживають люди, евакуйовані з Вовчанська та Куп’янська", - йдеться в повідомлені.
Наразі триває підрахунок збитків, а контури вікон закривають тимчасовими плитами.
Як повідомлялось раніше, рашисти вдарили КАБом по району житлової забудови Харкова: Постраждали чотири людини, є руйнування.
Топ коментарі
+3 Борис Дородный #516688
показати весь коментар28.06.2024 02:12 Посилання
+2 Инь Янь #217452
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+2 Nikol Kovalenko
показати весь коментар28.06.2024 00:27 Посилання
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4-6 минут летит Каб, где оповещение? Это же не баллистика.
Около 600 новых модульных укрытий установят в Севастополе на случай обстрелов. А сколько их в Харькове. Зато цветочки все высажены......