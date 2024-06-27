Війська РФ пошкодили будівлі ХАІ під час удару по Харкову

27 червня російські окупанти обстріляли Харків та пошкодили будівлі Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського "ХАІ".

Про це пише пресслужба ВНЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог скинув бомби на Київський район. Потрощені вікна в університеті, прилеглих будинках, гуртожитку, де проживають люди, евакуйовані з Вовчанська та Куп’янська", - йдеться в повідомлені.

Наразі триває підрахунок збитків, а контури вікон закривають тимчасовими плитами.

Як повідомлялось раніше, рашисти вдарили КАБом по району житлової забудови Харкова: Постраждали чотири людини, є руйнування.