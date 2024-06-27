НАБУ проводить обшуки в ексзаступника голови Офісу президента Тимошенка. ФОТО

27 червня працівники НАБУ прийшли прийшли з обшуками до ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Про це повідомляє видання Українська Правда, передає Цензор.НЕТ.

За даними УП, до Тимошенка прийшли з обшуками через справу зі зливами з НАБУ.

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