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НАБУ проводит обыски у экс-заместителя главы Офиса президента Тимошенко. ФОТО

27 июня работники НАБУ пришли пришли с обысками к экс-заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Об этом сообщает издание Украинская Правда, передает Цензор.НЕТ.

По данным УП, к Тимошенко пришли с обысками из-за дела со сливами из НАБУ.

Працівники НАБУ навкло автівки Кирила Тимошенка

Читайте: Телестудия Кирилла Тимошенко просит о "финансовой поддержке", чтобы продолжать работать на "информационном фронте"

Автор: 

НАБУ (4229) обыск (1900) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+17
Уявляєте яка велика риба оцей ВЕЛИКОКРАДІВНИЙ ПОЦ? Його вигнав з ОПУ Єрмак під виглядом очищення влади від Корупції (насправді прибрав ВРЄМЄНННА МАРОДЕРА з Дніппровської мафії й поставив Донецьких), Після цього Резніков з адвокатською безстидобою прижимався до Остіна своїми золотими яйцями на Рамштайн ... А потім о диво ! Тимошенко виліз вже із шірінки раба Ахмєтова-Єрмака УМЕРОВА ! Це Вам не Коля Тищенко ! Й криша МІНОБОРОНИ йому на сьогодні - це занадто розмита фортифікація яку вони набудували перед дощем місяць тому...
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27.06.2024 20:14
+13
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27.06.2024 20:17
+10
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27.06.2024 20:16
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АЛЕ ВІН ЗАРАЗ ПІД КРИШЕЮ УМЄРОВА
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27.06.2024 19:59 Ответить
Тимошенко не проходив перевірку НАЗК під час призначення радником Умєрова
Про це сказав заступник голови НАЗК Артем Ситник.

«Ця посада не підлягає спецперевірці», - зазначив Ситник.

Коментуючи ситуацію з тим, що суд минулого року виправдав Тимошенка за протоколом НАЗК, Ситник також висловив сподівання, що із часом ці справи буде розглядати ВАКС, а не звичайні суди, бо такі зміни передбачені Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки.

«Тому що зараз на чорне кажуть біле. В трьох епізодах з Тимошенком сказали, що це не правопорушення», - сказав Ситник.
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27.06.2024 20:05 Ответить
Уявляєте яка велика риба оцей ВЕЛИКОКРАДІВНИЙ ПОЦ? Його вигнав з ОПУ Єрмак під виглядом очищення влади від Корупції (насправді прибрав ВРЄМЄНННА МАРОДЕРА з Дніппровської мафії й поставив Донецьких), Після цього Резніков з адвокатською безстидобою прижимався до Остіна своїми золотими яйцями на Рамштайн ... А потім о диво ! Тимошенко виліз вже із шірінки раба Ахмєтова-Єрмака УМЕРОВА ! Це Вам не Коля Тищенко ! Й криша МІНОБОРОНИ йому на сьогодні - це занадто розмита фортифікація яку вони набудували перед дощем місяць тому...
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27.06.2024 20:14 Ответить
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27.06.2024 20:16 Ответить
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27.06.2024 20:17 Ответить
А як йому, в СБУ, отой допуск оформляли, до роботи з таємними документами, для роботи в Міноборони??? Йому ж, за роботу з режимними документами, і гроші, мабуть, доплачували в бухгалтерії Міноборони …
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27.06.2024 20:18 Ответить
як і баканову.
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27.06.2024 21:06 Ответить
Там є щось таємне після 2019 року ?
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27.06.2024 23:04 Ответить
Трус! - а в сухому остатку?
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27.06.2024 20:02 Ответить
О! Це вже дійсно цікаво
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27.06.2024 20:04 Ответить
Зливи з набу і Тимошенко , людина єрмака, яка несподіванка
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27.06.2024 20:08 Ответить
Там уже все порешали.

https://t.me/office_ua/4022 Карточный Офис

Ничего сенсационного с Тимошенко не произошло. Обыск по делу в котором он даже подозреваемым быть не может. Заберут телефон, будут искать переписки. Найдут - будет доказательством в деле. Не найдут - так не найдут
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27.06.2024 20:08 Ответить
Треба у прострочення обшук провести
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27.06.2024 20:10 Ответить
У простроченого, мабудь?
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28.06.2024 05:31 Ответить
З часу «ізгнанія» тимошенка з ОПУ, гроші, мабуть, уже були виведені з України в банки за кордоном??! Схема Бакая з ДУС, відпрацьована і вдосконалена!
Це ж не оті «копійки» катлєти, під диваном і в тумбочках…
А «затримання», це як і Яценюк «чудив» на засіданні Уряду, з арештом керівника ДСНС… Потім, правда пізніше, з бюджету йому УСЕ КОМПЕНСУВАЛИ, але шоу авакіна+яценюка, показали дурням по синьому оці… Це щось, як із серіала про СКОТІВ, від братів шиферів-недостріляних…. Так і далі в ОПУ стьобаються, одні ШОУ, для скотоМарафону, за їх же гроші..
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27.06.2024 20:13 Ответить
окремі телеграми пишуть, що НАБУшники на Кірюху одягнули браслети...
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27.06.2024 20:16 Ответить
Ну якщо не "тіфані", а службові, то "ок "
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27.06.2024 20:44 Ответить
Невже знайдуть...?
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27.06.2024 20:23 Ответить
Переписку з Тищенком?..
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27.06.2024 20:45 Ответить
А раптом і із відповідальним за закупівлю туалетної бумаги першим обличчям Офісу...
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27.06.2024 22:30 Ответить
якщо вони НАБУ, розулися то це шоу для 73%. А якщо були взуті то слідкують за коментарями на цензорі ))).
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27.06.2024 20:24 Ответить
Цирк для лохів продовжується. Всі вже обпісялись від браслету на нозі Колі Катлєти. Ну і яку проблеми це вирішило? Забули те саме з Пашею Мерседесом? Живий здоровий, вільно продовжує свою ФСБешну роботу, нітрохи не постраждавши.
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27.06.2024 20:24 Ответить
Наступна серія 95 кварталу - вже давно не цікаво!
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27.06.2024 20:27 Ответить
ВВС Україна про Умерова -перемовника у Стамбулі - здавача України Хйлу

Російські і західні ЗМІ 28 березня 2022 року повідомили про отруєння двох представників, що брали участь в перемовинах, а саме російського бізнесмена Романа Абрамовича і українського депутата Рустема Умєрова.

Джерело ВВС, близьке до Абрамовича, розповіло, що симптоми в них з'явилися за декілька тижнів до зустрічі російської і української делегацій в Стамбулі, наприкінці березня після їхнього візиту до Києва.

Після цього Абрамович і Умєров поїхали до Стамбула через Польщу. "Коли вони прокинулися, у них були проблеми - дико боліла голова, були проблеми із зором", - сказав співрозмовник ВВС. За його словами, Абрамович на якийсь час повністю втрачав зір, у нього також облазила шкіра. В Умєрова були такі ж сильні симптоми. Їм надали допомогу у місцевій клініці.

Симптоми зникли за декілька днів. За однією з гіпотез, отруйна речовина могла бути розпорошена в повітрі, але досі не відомо, хто саме організував це.

Тривалий час Умєров заперечував сам факт отруєння, але згодом визнав, що це дійсно було.

.....

До Саудівської Аравії Умєров літав уже в новому статусі - раніше того ж місяця він залишив депутатство та перейшов на посаду голови Фонду державного майна (ФДМ).

Ця структура давно мала негативний шлейф. Майже всі керівники ФДМ або опинялись під слідством за корупційні діяння, як Дмитро Сенниченко (очолював фонд в 2019-2022 роках) або померли за загадкових обставин, як Валентина Семенюк-Самсоненко (голова ФДМ в 2005-2008), яку знайшли застреленою в серпні 2014 року, чи Михайло Чечетов (очолював фонд в 2003-2005), який випав з вікна своєї квартири в лютому 2015.

Рустем Умєров каже, що очолити Фонд держмайна йому запропонував Володимир Зеленський просто під час одного зі звітів з питань обміну військовополонених та постачань озброєння.

Колеги Умєрова по парламенту з фракції "Голос" переважно відмовляли його від походу у владу, зважаючи на специфіку сфери, за яку він мав відповідати, згадує Ярослав Юрчишин: "Ми йому казали: друже, це квиток в один кінець. Але він прийняв пропозицію, і час показав, що його рішення піти у владу було в принципі позитивним".

Напередодні ПРизначення Умєрова другом Єрмаком на посаду Мністра Оборони НАБУ відкрило на нього справу ще по ділам ФДМ ... НАБУ почиває у корупційній бозі, відкрита справ на Умерова ФДМщика булав мабуть як тиск при призначенні його міністром - заглохло ...
Йот тепер він кришувальщик не тільки Тимошенка а й самого Єрмака _ СІМЯ АМЕРИКАНСЬКА УСЯ!!! батько-мати - брат дружина в бізнесі США сплачують справно податки , живуть в районі Трампівської улюбленої вілли ...А чтогодивуватися - Умеров роками служив Ахмєтову заробляв йому гроші на Манафолрта , ніколи не був поміченим в патріотичних майданних тусовках ,
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27.06.2024 20:37 Ответить
Тимошенко- територіальна мафія БЄНІ, Умеров-багаторічний раб тата війни Донецької Мафії ( Ахмєтов + Єрмак...) .
Бєню від екстрадиції до США ховає Малюк! Тимошенка на деякий час ПРиховав Єрмак . УМЄРОВ+ТИМОШЕНКО+БЄНЯ + свідчення адвоката Пуделя Бєні що його заставляють йти до Рашки на обмін...добра зв"яка для розбірок АМЕРИКОЮ проплаченої структури НАБУ й двох регіональних мафій одразу - Ахметівської та Дніпровської . А ВЕЛИЧЕЗНА СІМЯ УМЕРОВА В США
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27.06.2024 20:51 Ответить
"из-за дела со сливами из НАБУ" - так вот в чём основная проблема, дело в сливах, а я думал проблема в яблоках или грушах, что было бы вероятней.
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27.06.2024 20:39 Ответить
Анектод: Приходить якось Веніславський до Кирила Тимошенка, та й каже, слухай Кириле, тут в мене така проблема, розумієш слива не вродила, може допоможеш, та розумію Веніславич, розумію тебе, в мене у самого зі сливами проблеми.
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27.06.2024 21:44 Ответить
..чистка рядов зэШки...Что проводят обыск не все...Что нашли,что вменяют,куда все украденное сплавил...Если обвинение будет безграмотным,то чз год попросит компенсацию,с малограмотных следователей..
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27.06.2024 21:24 Ответить
Беня на лесоповале несколько месяцев ишачит, наверно уже грыжу заработал.
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27.06.2024 21:34 Ответить
Проснулись коли цей поц вже давно на саміті міра в женеве все по лазейкам банковскім поникав...Україна не змінюється. Майже три роки повномасштабна війна і ця х*йня досі при владі і інші такої ж масті. Тут і пупкіна з кімом не треба. Ця вся наволочь сама Україну похороне якщо ніхто їх не зупинне
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27.06.2024 22:32 Ответить
Ця кремльовська наволоч самовільно скасувала демократію в Україні, усі вибори нахабно саботовані привладною шоблою на догоду кацапам щоб вони раптом не програли війни при зміні цієї прокремльовської влади
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28.06.2024 10:52 Ответить
Спортивна рибалка. Спіймають рибу, сфотографують і випускають.

Починати треба з виборів. Інакше діла не буде
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27.06.2024 23:09 Ответить
А як там тезка Кирила поживає? Та що на калясці і в лабутенах?
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28.06.2024 00:14 Ответить
Тебе згадувала. Питала - що там наш ухилянт у Полщі робить?
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28.06.2024 06:53 Ответить
Привіт бабулі👋
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28.06.2024 22:31 Ответить
Від НАБУ та САП за ці 5 років багато галасу і мало результату.

Потішні антикорупціонери на поводку у Татарова.
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28.06.2024 00:03 Ответить
В результаті відбілять і ******* тимошенко і колю каклєту. стара схема ригоаналів
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28.06.2024 00:12 Ответить
Сцена 95 кварталу саджаємо всіх. Мотивація військових перед глобальною мобілізацією.

А на самом ділі це театральна сценка. Де звісно ніхто не сяде.

Так само як і Коломойський не сяде і Тищенко не сяде
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28.06.2024 00:47 Ответить
Бо немає системи правосуддя, яке б їх посадило. За корупцію й ухвалення неправосудних рішень судді мають сидіти пожиттєво за гратами, а на посади обиратися і звільнятися народом
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28.06.2024 10:57 Ответить
Шо опять??? бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком только вернули кирюшу к корыту и на тебе....Украине ни чего не светит с ЗЕ Кодлой....
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28.06.2024 06:54 Ответить
А то что найдут у котлеты,по братски поделят между собой "первые лица" набу или нам покажут шоу как в "арестом" бени? Он для всех вроде как под следствием находится, даже его никопольский феросплавный остановлен и не работает. Да, дым с труб не идет, и завод вроде как не работает. Но зато ночью дымит как паровоз, и работает на полную мощность. А беня добровольно выполняет "для лохов" роль сидельца. В этом бенином зеленом цирке по другому быть не не может.
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28.06.2024 08:54 Ответить
нащо ця димова завіса,ніфіга не пойняв
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28.06.2024 09:44 Ответить
А пірід опшукам ізвінілісь на каленях і обуфь снялі?
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29.06.2024 07:59 Ответить
Єрмак вирішив показати що в Україні Єрмократія
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29.06.2024 21:06 Ответить
 
 