НАБУ проводит обыски у экс-заместителя главы Офиса президента Тимошенко. ФОТО
27 июня работники НАБУ пришли пришли с обысками к экс-заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.
Об этом сообщает издание Украинская Правда, передает Цензор.НЕТ.
По данным УП, к Тимошенко пришли с обысками из-за дела со сливами из НАБУ.
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Про це сказав заступник голови НАЗК Артем Ситник.
«Ця посада не підлягає спецперевірці», - зазначив Ситник.
Коментуючи ситуацію з тим, що суд минулого року виправдав Тимошенка за протоколом НАЗК, Ситник також висловив сподівання, що із часом ці справи буде розглядати ВАКС, а не звичайні суди, бо такі зміни передбачені Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки.
«Тому що зараз на чорне кажуть біле. В трьох епізодах з Тимошенком сказали, що це не правопорушення», - сказав Ситник.
https://t.me/office_ua/4022 Карточный Офис
Ничего сенсационного с Тимошенко не произошло. Обыск по делу в котором он даже подозреваемым быть не может. Заберут телефон, будут искать переписки. Найдут - будет доказательством в деле. Не найдут - так не найдут
Це ж не оті «копійки» катлєти, під диваном і в тумбочках…
А «затримання», це як і Яценюк «чудив» на засіданні Уряду, з арештом керівника ДСНС… Потім, правда пізніше, з бюджету йому УСЕ КОМПЕНСУВАЛИ, але шоу авакіна+яценюка, показали дурням по синьому оці… Це щось, як із серіала про СКОТІВ, від братів шиферів-недостріляних…. Так і далі в ОПУ стьобаються, одні ШОУ, для скотоМарафону, за їх же гроші..
відповідальним за закупівлю туалетної бумагипершим обличчям Офісу...
Російські і західні ЗМІ 28 березня 2022 року повідомили про отруєння двох представників, що брали участь в перемовинах, а саме російського бізнесмена Романа Абрамовича і українського депутата Рустема Умєрова.
Джерело ВВС, близьке до Абрамовича, розповіло, що симптоми в них з'явилися за декілька тижнів до зустрічі російської і української делегацій в Стамбулі, наприкінці березня після їхнього візиту до Києва.
Після цього Абрамович і Умєров поїхали до Стамбула через Польщу. "Коли вони прокинулися, у них були проблеми - дико боліла голова, були проблеми із зором", - сказав співрозмовник ВВС. За його словами, Абрамович на якийсь час повністю втрачав зір, у нього також облазила шкіра. В Умєрова були такі ж сильні симптоми. Їм надали допомогу у місцевій клініці.
Симптоми зникли за декілька днів. За однією з гіпотез, отруйна речовина могла бути розпорошена в повітрі, але досі не відомо, хто саме організував це.
Тривалий час Умєров заперечував сам факт отруєння, але згодом визнав, що це дійсно було.
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До Саудівської Аравії Умєров літав уже в новому статусі - раніше того ж місяця він залишив депутатство та перейшов на посаду голови Фонду державного майна (ФДМ).
Ця структура давно мала негативний шлейф. Майже всі керівники ФДМ або опинялись під слідством за корупційні діяння, як Дмитро Сенниченко (очолював фонд в 2019-2022 роках) або померли за загадкових обставин, як Валентина Семенюк-Самсоненко (голова ФДМ в 2005-2008), яку знайшли застреленою в серпні 2014 року, чи Михайло Чечетов (очолював фонд в 2003-2005), який випав з вікна своєї квартири в лютому 2015.
Рустем Умєров каже, що очолити Фонд держмайна йому запропонував Володимир Зеленський просто під час одного зі звітів з питань обміну військовополонених та постачань озброєння.
Колеги Умєрова по парламенту з фракції "Голос" переважно відмовляли його від походу у владу, зважаючи на специфіку сфери, за яку він мав відповідати, згадує Ярослав Юрчишин: "Ми йому казали: друже, це квиток в один кінець. Але він прийняв пропозицію, і час показав, що його рішення піти у владу було в принципі позитивним".
Напередодні ПРизначення Умєрова другом Єрмаком на посаду Мністра Оборони НАБУ відкрило на нього справу ще по ділам ФДМ ... НАБУ почиває у корупційній бозі, відкрита справ на Умерова ФДМщика булав мабуть як тиск при призначенні його міністром - заглохло ...
Йот тепер він кришувальщик не тільки Тимошенка а й самого Єрмака _ СІМЯ АМЕРИКАНСЬКА УСЯ!!! батько-мати - брат дружина в бізнесі США сплачують справно податки , живуть в районі Трампівської улюбленої вілли ...А чтогодивуватися - Умеров роками служив Ахмєтову заробляв йому гроші на Манафолрта , ніколи не був поміченим в патріотичних майданних тусовках ,
Бєню від екстрадиції до США ховає Малюк! Тимошенка на деякий час ПРиховав Єрмак . УМЄРОВ+ТИМОШЕНКО+БЄНЯ + свідчення адвоката Пуделя Бєні що його заставляють йти до Рашки на обмін...добра зв"яка для розбірок АМЕРИКОЮ проплаченої структури НАБУ й двох регіональних мафій одразу - Ахметівської та Дніпровської . А ВЕЛИЧЕЗНА СІМЯ УМЕРОВА В США
Починати треба з виборів. Інакше діла не буде
Потішні антикорупціонери на поводку у Татарова.
А на самом ділі це театральна сценка. Де звісно ніхто не сяде.
Так само як і Коломойський не сяде і Тищенко не сяде