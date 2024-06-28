Россияне ударили по Циркунам на Харьковщине: 8 человек пострадали, повреждена гражданская инфраструктура (обновлено)

Российские войска атакуют Харьков и область управляемыми авиационными бомбами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Глава ОВА Синегубов призвал жителей Харькова и района находиться в безопасности.

В то же время Воздушные силы сообщили о пуске управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

По состоянию на 17 часов известно о 6 пострадавших.

"Враг нанес удары по меньшей мере тремя КАБами. Есть возгорание частного дома и хозяйственного сооружения. Еще два попадания - на территории гражданского предприятия", - отметил глава ОВА.

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Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до восьми.

Также есть возгорание в двух домах и хозяйственных постройках. Повреждены еще 10 домов.

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