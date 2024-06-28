Россияне ударили по Циркунам на Харьковщине: 8 человек пострадали, повреждена гражданская инфраструктура (обновлено)
Российские войска атакуют Харьков и область управляемыми авиационными бомбами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Глава ОВА Синегубов призвал жителей Харькова и района находиться в безопасности.
В то же время Воздушные силы сообщили о пуске управляемых авиационных бомб в Харьковской области.
По состоянию на 17 часов известно о 6 пострадавших.
"Враг нанес удары по меньшей мере тремя КАБами. Есть возгорание частного дома и хозяйственного сооружения. Еще два попадания - на территории гражданского предприятия", - отметил глава ОВА.
Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до восьми.
Также есть возгорание в двух домах и хозяйственных постройках. Повреждены еще 10 домов.
Топ комментарии
+1 mrSmith
показать весь комментарий28.06.2024 16:40 Ссылка
+1 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий28.06.2024 16:58 Ссылка
+1 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий28.06.2024 17:36 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будуть скидати бомби, посилати хвилі піхоти на штурм позицій, лупити дронами та крилатими ракетами, а 31.12.2024 повернуться на болота в кацапію?