РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11251 посетитель онлайн
Новости Война
1 254 18

Россияне ударили по Циркунам на Харьковщине: 8 человек пострадали, повреждена гражданская инфраструктура (обновлено)

Росіяни обстрілюють Харківщину

Российские войска атакуют Харьков и область управляемыми авиационными бомбами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Глава ОВА Синегубов призвал жителей Харькова и района находиться в безопасности.

В то же время Воздушные силы сообщили о пуске управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

По состоянию на 17 часов известно о 6 пострадавших.

"Враг нанес удары по меньшей мере тремя КАБами. Есть возгорание частного дома и хозяйственного сооружения. Еще два попадания - на территории гражданского предприятия", - отметил глава ОВА.

Читайте также: На Харьковщине российские захватчики отказываются выполнять боевые задания из-за потерь, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до восьми.

Также есть возгорание в двух домах и хозяйственных постройках. Повреждены еще 10 домов.

Читайте: Сутки на Харьковщине: в результате обстрелов пострадали 10 человек

Автор: 

обстрел (27672) Харьков (7549) Харьковщина (5577) КАБ (376)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
Це в рамках «чіткого та зрозумілого плану закінчення війни» від наркомана недоміркуватого?
Будуть скидати бомби, посилати хвилі піхоти на штурм позицій, лупити дронами та крилатими ракетами, а 31.12.2024 повернуться на болота в кацапію?
показать весь комментарий
28.06.2024 16:40
+1
В сенсі валити по кацапському мирняку КАБами, яких у нас обмаль, з літаків, яких у нас по пальцях перерахувати?
показать весь комментарий
28.06.2024 16:58
+1
Не можна наростити виробництво бойових літаків, якщо його ніколи не було.
показать весь комментарий
28.06.2024 17:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це в рамках «чіткого та зрозумілого плану закінчення війни» від наркомана недоміркуватого?
Будуть скидати бомби, посилати хвилі піхоти на штурм позицій, лупити дронами та крилатими ракетами, а 31.12.2024 повернуться на болота в кацапію?
показать весь комментарий
28.06.2024 16:40 Ответить
So why doesn't Ukraine use the same tactics? Instead of developing/modifying their existing "dumb" bombs, they prefer to restore the pavement in the struck cities. Speaking of real priorities.
показать весь комментарий
28.06.2024 16:51 Ответить
В сенсі валити по кацапському мирняку КАБами, яких у нас обмаль, з літаків, яких у нас по пальцях перерахувати?
показать весь комментарий
28.06.2024 16:58 Ответить
У тому сенсі, що якщо Україна розраховуватиме тільки на зовнішню підтримку, не нарощуючи власне військове виробництво, то перспективи дуже плачевні.
показать весь комментарий
28.06.2024 17:34 Ответить
Не можна наростити виробництво бойових літаків, якщо його ніколи не було.
показать весь комментарий
28.06.2024 17:36 Ответить
Що у вас було? Взагалі щось?
показать весь комментарий
28.06.2024 17:40 Ответить
Ядерна зброя була, але віддали за дурно.
показать весь комментарий
28.06.2024 18:09 Ответить
Це справжня ганьба.
показать весь комментарий
28.06.2024 18:32 Ответить
У демократій по всьому світу зараз суцільна ганьба. Хіба що країни Балтії зберігають залишки адекватного сприйняття загроз.
показать весь комментарий
28.06.2024 18:40 Ответить
якщо нинішня демократія неприйнятна, чому б не приєднатися до країн із дуже ефективною диктатурою?
показать весь комментарий
28.06.2024 19:04 Ответить
КНДР і Китай?
показать весь комментарий
28.06.2024 19:05 Ответить
Усі.
показать весь комментарий
28.06.2024 19:31 Ответить
Технічно неможливо, немає спільного кордону.
показать весь комментарий
28.06.2024 19:32 Ответить
OK, then.
показать весь комментарий
28.06.2024 20:48 Ответить
Асфальт був 😐
показать весь комментарий
28.06.2024 17:46 Ответить
Так красиво цю кацапську мразоту називаєте"росіяни".
показать весь комментарий
28.06.2024 17:58 Ответить
Когда-то, в 80-90х в Цыркунах был узел связи дивизии ПВО. Вряд ли он сохранился до наших из дней, но кто знает, может казламордые бьют по старой памяти??
показать весь комментарий
28.06.2024 20:29 Ответить
 
 