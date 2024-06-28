На Харьковщине российские захватчики отказываются выполнять боевые задания из-за потерь, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин

Силы обороны Украины дают отпор врагу на Харьковщине. Рашисты несут потери. Фиксируются случаи, когда из-за этого захватчики отказываются выполнять поставленные задачи.

Об этом в эфире "Еспресо" рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наблюдаются многочисленные случаи отказа вражеского личного состава, в частности из штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии вооруженных сил РФ, выполнять поставленные задачи. Из-за того, что они потеряли в командном составе несколько человек, россияне отказываются выполнять боевые задачи. Это происходит на уровне конкретных подразделений и индивидуальных отказов. Поэтому там у них не все так хорошо", - рассказал Волошин.

По его словам, за прошедшие сутки на Харьковщине состоялось шесть боевых столкновений.

"Бои шли возле Волчанска и Липцов... На Волчанском направлении украинские защитники выбивают малые тактические группы противника, представленные 153-м танковым полком 47-й танковой дивизии. Они наступали в жилой застройке города Волчанск, но были остановлены там и отброшены. Штурмовые действия также были возле Сотницкого Казачка. Успеха оккупанты там не имели, существенных изменений ситуация не приобрела. ВСУ отбили четыре из пяти вражеских штурмов противника. Также продолжались боевые столкновения к северу от Харькова, в районах населенных пунктов Лукьянцы и Глубокое", - рассказал представитель ОСУВ.

Военный также рассказал, что захватчики продолжают сбрасывать управляемые авиационные бомбы на населенные пункты на севере Харьковской области. В частности, на Липцы оккупанты сбросили около 7 КАБов.

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Волошин отметил, что Силы обороны Украины дают отпор врагу - оккупанты несут потери в живой силе и технике.

"Враг несет потери. В результате боевых действий было уничтожено около 120 вражеских оккупантов, несколько единиц вооружения и военной техники, танки, артиллерийские средства, противотанковые средства, 5 единиц спецтехники", - рассказал военный.

Ранее Волошин рассказывал, что на Харьковщине в районе Боровой Силы обороны остановили врага. Россияне на этом направлении несут значительные потери в личном составе и технике.

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