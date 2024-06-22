Враг был приостановлен в районе села Боровая Харьковской области, - ОСГВ "Хортиця"

На Харьковщине в районе Боровой Силы обороны остановили врага. Россияне на этом направлении несут значительные потери в личном составе и технике.

об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Сейчас по информации как нашей, так и Главного управления разведки, мы сломали планы врага. У него были и другие планы, но руководству и ВСУ это все известн. Сейчас могу сказать так, что там враг был приостановлен. Потери у него там немалые - как в технике, так и в личном составе. Могу сказать, что все о враге известно на том направлении, руководство знает. То есть, Силы обороны готовы и на том направлении дать адекватный отпор врагу", - сказал Волошин.

Напомним, 18 июня пресс-центр 3-й штурмовой бригады сообщил, что россияне усиливают атаки, чтобы выйти на границы Луганщины и захватить Боровую.

