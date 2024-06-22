Враг был приостановлен в районе села Боровая Харьковской области, - ОСГВ "Хортиця"
На Харьковщине в районе Боровой Силы обороны остановили врага. Россияне на этом направлении несут значительные потери в личном составе и технике.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин.
"Сейчас по информации как нашей, так и Главного управления разведки, мы сломали планы врага. У него были и другие планы, но руководству и ВСУ это все известн. Сейчас могу сказать так, что там враг был приостановлен. Потери у него там немалые - как в технике, так и в личном составе. Могу сказать, что все о враге известно на том направлении, руководство знает. То есть, Силы обороны готовы и на том направлении дать адекватный отпор врагу", - сказал Волошин.
Напомним, 18 июня пресс-центр 3-й штурмовой бригады сообщил, что россияне усиливают атаки, чтобы выйти на границы Луганщины и захватить Боровую.
де фортифікація, блд. !? арестовича нема, але знову прєб...алі ?
Ворог був призупинений!? Ворога було призупинено.
Як це нагадує совєтско-партійно хозяйствєнний ******** канцелярит з елементами тупого лукавства: план нЄДоПєрєвиполнєн.
Що це щедеври сочінітєства от образованія в окадєміях тіпа мішіпоплаского, чи справді чісто тупе лукавство ?
речник щось відповів (про напрямок),
результат маємо. Заголовок виглядає як "в районі села Борова"
Доки ми всі шумимо через ох@@@@@сть Котлети і його рядженої свити, рсня забрала Шуми і просувається активно вперед!
Помагайте тим, хто зараз ступорить цю навалу, от саме їм помагайте по пріоритетності зараз!
В тому числі і KRAKEN.
Збір їм на буси в закріпленому твіті.