Ворог був призупинений в районі села Борова Харківської області, - ОСУВ "Хортиця"
На Харківщині у районі Борової Сили оборони зупинили ворога. Росіяни на цьому напрямку зазнають значних втрат в особовому складі та техніці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
"Наразі за інформацією як нашою, так і Головного управління розвідки, то зламали плани ворога. У нього були й інші плани, однак керівництву і ЗСУ відомо це все. Наразі можу сказати так, що там ворога було призупинено. Втрати в нього там чималі як в техніці, так і в особовому складі. Можу сказати, що все про ворога відомо на тому напрямку, керівництво знає. Тобто, Сили оборони готові і на тому напрямку дати адекватну відсіч ворогу", - сказав Волошин.
Нагадаємо, 18 червня пресцентр 3 штурмової бригади повідомив, що росіяни посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини та захопити Борову.
де фортифікація, блд. !? арестовича нема, але знову прєб...алі ?
Ворог був призупинений!? Ворога було призупинено.
Як це нагадує совєтско-партійно хозяйствєнний ******** канцелярит з елементами тупого лукавства: план нЄДоПєрєвиполнєн.
Що це щедеври сочінітєства от образованія в окадєміях тіпа мішіпоплаского, чи справді чісто тупе лукавство ?
речник щось відповів (про напрямок),
результат маємо. Заголовок виглядає як "в районі села Борова"
@КыроакоВинищувачReborn
Доки ми всі шумимо через ох@@@@@сть Котлети і його рядженої свити, рсня забрала Шуми і просувається активно вперед!
Помагайте тим, хто зараз ступорить цю навалу, от саме їм помагайте по пріоритетності зараз!
В тому числі і KRAKEN.
Збір їм на буси в закріпленому твіті.