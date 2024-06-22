УКР
Ворог був призупинений в районі села Борова Харківської області, - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ

На Харківщині у районі Борової Сили оборони зупинили ворога. Росіяни на цьому напрямку зазнають значних втрат в особовому складі та техніці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Наразі за інформацією як нашою, так і Головного управління розвідки, то зламали плани ворога. У нього були й інші плани, однак керівництву і ЗСУ відомо це все. Наразі можу сказати так, що там ворога було призупинено. Втрати в нього там чималі як в техніці, так і в особовому складі. Можу сказати, що все про ворога відомо на тому напрямку, керівництво знає. Тобто, Сили оборони готові і на тому напрямку дати адекватну відсіч ворогу", - сказав Волошин.

Нагадаємо,  18 червня пресцентр 3 штурмової бригади повідомив, що росіяни  посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини  та захопити Борову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог нарощує темпи наступальних дій на напрямку Горлівка - Торецьк. Поблизу Тернів та Невського йдуть бої, - Генштаб

Харківщина (6054) ОСУВ Хортиця (517) бойові дії (4503)
+9
з часу Харківського наступу осені 2022 р. минуло вже 1,5 роки
де фортифікація, блд. !? арестовича нема, але знову прєб...алі ?

22.06.2024 15:38 Відповісти
+7
Хтось розуміє значення слів "призупинене просування", га? Взагалі це означає, що "ворог сильно пер на нас, але ж ми трохи його зупинили, а потім знов відійшли на кілька кілометрів"! Або ж я "не правий"?! ВЖЕ ДІСТАЛИ ВСІ ЦІ "ЗЕЛЕНІ ШМАРКЛІ" з власними ПРОПАГАНДОНАМИ, які весь час вважають більшість українців за "дебілів", яким можна "впарювати" ВСЕ, що завгодно! П.С. "КАРОЧЄ", ДОВБНІ! Ви (тобто ВСІ ті, хто МЕШКАЄ ЗАРАЗ в Україні) ПОВИННІ ЗРОЗУМІТИ, що разом з "зеленими" МИ ВСІ, (що ПАТРІОТИ НЕНЬКИ що ті, хто "стійко очікує або ж закінчення війни, або ж "прихід руССкАго мІра", або ж ті, хто очікує, що все воно само собою "розсмокчеться"), ГАРАНТОВАНО ПРОГРАЄМО ЦЮ ВІЙНУ! Наслідки програшу вам нагадати, "любителі зеленої БОТВИ" та "какая разніца", га?! ДІСТАЛИ ВИ ВЖЕ, БОВБНІ!!!
22.06.2024 15:36 Відповісти
+2
"ворога призупинено"... тобто коли наступ кацапів відновиться, ми його вже не зупинимо? ну, якщо "керівництву і зсу відомо це все"?
22.06.2024 15:15 Відповісти
ОК. Що ти зробив для того, щоб зелених шмарлклів не було??? На мене не кивай, я зараз в Купіку, це 35 км. північніше Борової
показати весь коментар
22.06.2024 22:04 Відповісти
А що він та я без зброї можемо робити? У них вся королівська рать в образі МВС. А от, як ви допустили те, що виробляють з Р. Червінських, це вже питання.
показати весь коментар
22.06.2024 23:12 Відповісти
Ворог був призупинений в районі села Борова Харківської області, - ОСУВ "Хортиця".

Ворог був призупинений!? Ворога було призупинено.

Як це нагадує совєтско-партійно хозяйствєнний ******** канцелярит з елементами тупого лукавства: план нЄДоПєрєвиполнєн.

Що це щедеври сочінітєства от образованія в окадєміях тіпа мішіпоплаского, чи справді чісто тупе лукавство ?
22.06.2024 15:43 Відповісти
Призупинении - це мабуть кацапи почали буксувати
22.06.2024 15:45 Відповісти
це ж марафон, 99% що ведучі спитали про "район Борової", який на слуху іпсля заяв 3ошб,
речник щось відповів (про напрямок),
результат маємо. Заголовок виглядає як "в районі села Борова"
22.06.2024 15:58 Відповісти
Саме так. І роблять на марафоні вони це постійно, мовби випадково. Але це робиться цілеспрямовано, для створення для більшості інформаційного поля, де всьопропало, де янелох зможе встановіть вайну і договорітса гдєто пасрєдінє
22.06.2024 16:16 Відповісти
Э кромольне питання що до оборони Україна у 2023 році виготовила 4901тис тон бетону, питання, а скільки його потрапило на фронт, тому що це приблизно 4 900 000 погоних метрів забору 2×0,2м2 ,Карл 4 лимона погоних метрів забору . і це 23 рік у 22 приблизно такі показники, я не кажу вже про 24 рік вот така херня малята, . Це я к тому що знову питання, в відсутності обороних споруд .

22.06.2024 15:58 Відповісти
А про те, де рашисти не були призупинені, ну гу-гу ....

@КыроакоВинищувачReborn

Доки ми всі шумимо через ох@@@@@сть Котлети і його рядженої свити, рсня забрала Шуми і просувається активно вперед!
Помагайте тим, хто зараз ступорить цю навалу, от саме їм помагайте по пріоритетності зараз!
В тому числі і KRAKEN.
Збір їм на буси в закріпленому твіті.
22.06.2024 16:08 Відповісти
"призупинено" - це новий термін?
22.06.2024 16:42 Відповісти
Ого. Вже під Боровим. Знову неочікувано, і не правилам, Сирський, + штабні лампаси назначені Єрмаком?
22.06.2024 18:01 Відповісти
Ніхрена не ясно! За щоденними картами бойових дій від військово-аналітичної агенції Дипстейт видно, що на Боровському напрямку лінія фронту є статичною ось вже з півроку, так точно! І за нею від крайніх рашистських позицій до Борової - ні багато, ні мало - а майже 22 км.! То як таке могло статися, що рашистів сьогодні зупинено у районі самого села??? Якщо це так - то це означає, що російські війська прорвали нашу оборону і просунулися так далеко, як не просувалися майже ніколи - з початкі звільнення Харківщини! Це, якщо так насправді - навіть не тактична, це - стратегічна поразка ЗСУ!
22.06.2024 19:01 Відповісти
Втекли із Севастополя 20 червня двох малих російських ракетних кораблів на повітряних подушках.
23.06.2024 07:36 Відповісти
 
 