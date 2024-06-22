Ворог був призупинений в районі села Борова Харківської області, - ОСУВ "Хортиця".

На Харківщині у районі Борової Сили оборони зупинили ворога. Росіяни на цьому напрямку зазнають значних втрат в особовому складі та техніці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Наразі за інформацією як нашою, так і Головного управління розвідки, то зламали плани ворога. У нього були й інші плани, однак керівництву і ЗСУ відомо це все. Наразі можу сказати так, що там ворога було призупинено. Втрати в нього там чималі як в техніці, так і в особовому складі. Можу сказати, що все про ворога відомо на тому напрямку, керівництво знає. Тобто, Сили оборони готові і на тому напрямку дати адекватну відсіч ворогу", - сказав Волошин.

Нагадаємо, 18 червня пресцентр 3 штурмової бригади повідомив, що росіяни посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини та захопити Борову.

