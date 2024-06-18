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Окупанти посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини з подальшим захопленням Борової, - 3 ОШБр

Нарощування сил для наступу на Борову

Війська РФ посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 3 штурмової бригади. 

"Смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною - сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Найближче завдання окупантів - вийти до н. п. Чернещина - Першотравневе, з подальшим захопленням н.п. Борова", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що проти підрозділів бригади - 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії РФ. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю.

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"Від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 - це трьохсоті. На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат зс рф щотижня. Не дивлячись на переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі", - додають у 3 ОШБр.

Раніше DeepState інформував, що війська РФ наростили ударний кулак для наступу на Борову.

Автор: 

бойові дії (3889) 3 Окрема штурмова бригада (439) Луганська область (4883)


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А може вони хочуть вийти на кордони Польщі? Що за маячня про кордони Луганщини?
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18.06.2024 16:39 Відповісти
Це ви, як СРАТЬєх наполягаєте на цьому?
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18.06.2024 17:29 Відповісти
ТЕПЕР, Усі звільнені, рішення КМУ, спокійно підуть до ТЦК, щоб реально допомогти Україні!!
Наєм, очолить колону!
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18.06.2024 17:42 Відповісти
щоб Борову взяти треба річку перейти
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18.06.2024 19:00 Відповісти
 
 