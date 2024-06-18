Окупанти посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини з подальшим захопленням Борової, - 3 ОШБр
Війська РФ посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 3 штурмової бригади.
"Смуга фронту Третьої штурмової на Харківщині, що межує з Луганщиною - сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Найближче завдання окупантів - вийти до н. п. Чернещина - Першотравневе, з подальшим захопленням н.п. Борова", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що проти підрозділів бригади - 3-тя і 144-та дивізії 20-ї армії РФ. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Застосовує FPV, КАБи й хімічну зброю.
"Від травня бійці бригади знищили вже близько 1068 росіян, ще майже 2292 - це трьохсоті. На штурми наших позицій противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250-400 солдат зс рф щотижня. Не дивлячись на переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі", - додають у 3 ОШБр.
Раніше DeepState інформував, що війська РФ наростили ударний кулак для наступу на Борову.
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