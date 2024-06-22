РФ частично выводит некоторые подразделения в районах Волчанска, Тихого и Глубокого из-за потери боеспособности, - ОСГВ "Хортиця"
За минувшие сутки войска РФ не проводили наступательных действий на Харьковском направлении.
Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
В частности, отметил он, по данным по состоянию на утро субботы, за минувшие сутки РФ не проводила на Харьковщине наступательных действий, она там приостановила свои активные боевые действия.
Противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районах Волчанска, Тихого и Глубокого из-за того, что они частично потеряли боеспособность, потому что Силы обороны там надежно держали оборону и достаточно удачно их разбили. Можно сказать, что РФ частично выводит некоторые подразделения на доукомплектование, потому что они небоеспособны", - констатировал Волошин.
По его словам, на том направлении российская армия использует авиацию, применяя управляемые авиабомбы и неуправляемые ракеты по городам и селам Харьковщины. Речь идет, в частности, о населенных пунктах Липцы, Зеленое, Нескучное, Шейковка, Зеленый Гай и Боровая Харьковской области.
"Как раз на том направлении враг за минувшие сутки совершил 21 авиаудар, сбросив 32 КАБа. Силы обороны мужественно и надежно противостоят врагу на этом направлении. В результате боевых действий за сутки было уничтожено более 60 оккупантов - погибшими и ранеными. Также у врага было уничтожено 2 танка, 4 авто, спецтехнику и 42 БПЛА и 18 укрытий вместе с врагом", - проинформировал он.
Поки всі резерви там не закінчаться, пертимуть далі
Це добре що поки не пруть, але це не «змал» наступу орків… Нажаль.
Слава героям ЗСУ!
але ж, генштаб, нам, щось постійно розповідає.
може сирській думав, що підсидівши залужного спіймає бога за яйця, але виявилось, що треба вилизувати яйця єрмачини?
а, як, почав брикатися, то мар'янка, тут як тут.
Нищать Україну- людей, села, міста… усе як ху&ло прописав.
Їм потрібна теретория…