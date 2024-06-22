РУС
РФ частично выводит некоторые подразделения в районах Волчанска, Тихого и Глубокого из-за потери боеспособности, - ОСГВ "Хортиця"

Обстановка на Харківському напрямку

За минувшие сутки войска РФ не проводили наступательных действий на Харьковском направлении.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В частности, отметил он, по данным по состоянию на утро субботы, за минувшие сутки РФ не проводила на Харьковщине наступательных действий, она там приостановила свои активные боевые действия.

Противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районах Волчанска, Тихого и Глубокого из-за того, что они частично потеряли боеспособность, потому что Силы обороны там надежно держали оборону и достаточно удачно их разбили. Можно сказать, что РФ частично выводит некоторые подразделения на доукомплектование, потому что они небоеспособны", - констатировал Волошин.

По его словам, на том направлении российская армия использует авиацию, применяя управляемые авиабомбы и неуправляемые ракеты по городам и селам Харьковщины. Речь идет, в частности, о населенных пунктах Липцы, Зеленое, Нескучное, Шейковка, Зеленый Гай и Боровая Харьковской области.

Читайте также: ОСГВ "Хортица" об угрозе наступления врага на Боровую: Принимаются соответствующие меры

"Как раз на том направлении враг за минувшие сутки совершил 21 авиаудар, сбросив 32 КАБа. Силы обороны мужественно и надежно противостоят врагу на этом направлении. В результате боевых действий за сутки было уничтожено более 60 оккупантов - погибшими и ранеными. Также у врага было уничтожено 2 танка, 4 авто, спецтехнику и 42 БПЛА и 18 укрытий вместе с врагом", - проинформировал он.

Харьковщина ОСГВ Хортица боевые действия
Ета навєрна апять жест добрай молі...
22.06.2024 13:13 Ответить
це називається ротація. Так само й ми змінюємо свої підрозділи.
22.06.2024 13:16 Ответить
тут навряд жест доброї волі, пуйло ж "дав слово" , що триматиме "санітарну зону" . Тим більше це буде ляпасище по пиці пуйла.

Поки всі резерви там не закінчаться, пертимуть далі
22.06.2024 13:17 Ответить
Не ламай кайф...
22.06.2024 13:58 Ответить
Так де гарантія що через годину кацапи знову не попруть?

Це добре що поки не пруть, але це не «змал» наступу орків… Нажаль.

Слава героям ЗСУ!
22.06.2024 15:49 Ответить
кажуть, що на слобожанському напрямку, зсу забезпечені всім, но ліміт.
але ж, генштаб, нам, щось постійно розповідає.
може сирській думав, що підсидівши залужного спіймає бога за яйця, але виявилось, що треба вилизувати яйця єрмачини?
а, як, почав брикатися, то мар'янка, тут як тут.

22.06.2024 13:26 Ответить
Россія буде тягнути цю війну безкінечно! Їй у стані війни комфортно! Це її спосіб життя! От якби наші західні партнери не жували соплі,а передали все необхідне озброєння с самого початку,то Засрашку б вже давно вигнали б з нашої землі! Але ж все одно Засрашка не залишила б Україну в спокої,бо тільки повний демонтаж ********* на окремі рештки Імперії гарантує Україні спокій! Або вступ до НАТО,до якого Україну наші партнери ніколи не приймуть!
22.06.2024 13:32 Ответить
kacap - idi naher
22.06.2024 13:45 Ответить
Значит у Украины будет неограниченное время на создание своих систем поражения вглубь московии. НПЗ уже неплохо горят и все дальше и дальше от фронта.
22.06.2024 14:15 Ответить
Насипайте їм,хлопці навздогін,бо вони тут виводять,а в іншому їхже і введуть.
22.06.2024 13:33 Ответить
Нехай виводять, а поітм з донецької області, луганської і решти будуть виводити!
22.06.2024 13:55 Ответить
зайшли, порозбивали, покрали, насрали, настраждались, здохли, залишки вийшли. нахіба приходили?
22.06.2024 14:10 Ответить
Так для того і приходили щоб поразбивати.

Нищать Україну- людей, села, міста… усе як ху&ло прописав.

Їм потрібна теретория…
22.06.2024 15:53 Ответить
 
 