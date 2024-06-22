РФ частково виводить деякі підрозділи у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через втрату боєздатності, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби війська РФ не проводили наступальних дій на Харківському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, зазначив він, за даними станом на ранок суботи, минулої доби РФ не проводила на Харківщині наступальних дій, вона там призупинила свої активні бойові дії.

Противник намагається виводити свої підрозділи, які були у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність, бо Сили оборони там надійно тримали оборону і досить вдало їх розбили. Можна сказати, що РФ частково виводить деякі підрозділи на доукомплектування, бо вони небоєздатні", - констатував Волошин.

За його словами, на тому напрямку російська армія використовує авіацію, застосовуючи керовані авіабомби і некеровані ракети по містах і селах Харківщини. Йдеться, зокрема, про населені пункти Липці, Зелене, Нескучне, Шийківка, Зелений Гай і Борова Харківської області.

"Якраз на тому напрямку ворог за минулу добу здійснив 21 авіаудар, скинувши 32 КАБи. Сили оборони мужньо і надійно протистоять ворогу на цьому напрямку. У результаті бойових дій за добу було знищено понад 60 окупантів - загиблими і пораненими. Також у ворога було знищено 2 танки, 4 авто, спецтехніку і 42 БПЛА та 18 укриттів разом з ворогом", - поінформував він.