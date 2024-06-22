УКР
РФ частково виводить деякі підрозділи у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через втрату боєздатності, - ОСУВ "Хортиця"

Обстановка на Харківському напрямку

Минулої доби війська РФ не проводили наступальних дій на Харківському напрямку. 

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, зазначив він, за даними станом на ранок суботи, минулої доби РФ не проводила на Харківщині наступальних дій, вона там призупинила свої активні бойові дії.

Противник намагається виводити свої підрозділи, які були у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність, бо Сили оборони там надійно тримали оборону і досить вдало їх розбили. Можна сказати, що РФ частково виводить деякі підрозділи на доукомплектування, бо вони небоєздатні", - констатував Волошин.

За його словами, на тому напрямку російська армія використовує авіацію, застосовуючи керовані авіабомби і некеровані ракети по містах і селах Харківщини. Йдеться, зокрема, про населені пункти Липці, Зелене, Нескучне, Шийківка, Зелений Гай і Борова Харківської області.

Також дивіться: Знищення двох російських окупантів у Вовчанську бійцями бригади "Лють". ВIДЕО

"Якраз на тому напрямку ворог за минулу добу здійснив 21 авіаудар, скинувши 32 КАБи. Сили оборони мужньо і надійно протистоять ворогу на цьому напрямку. У результаті бойових дій за добу було знищено понад 60 окупантів - загиблими і пораненими. Також у ворога було знищено 2 танки, 4 авто, спецтехніку і 42 БПЛА та 18 укриттів разом з ворогом", - поінформував він.

Автор: 

Харківщина (6054) ОСУВ Хортиця (517) бойові дії (4503)
Топ коментарі
+6
Ета навєрна апять жест добрай молі...
показати весь коментар
22.06.2024 13:13 Відповісти
+6
це називається ротація. Так само й ми змінюємо свої підрозділи.
показати весь коментар
22.06.2024 13:16 Відповісти
+6
тут навряд жест доброї волі, пуйло ж "дав слово" , що триматиме "санітарну зону" . Тим більше це буде ляпасище по пиці пуйла.

Поки всі резерви там не закінчаться, пертимуть далі
показати весь коментар
22.06.2024 13:17 Відповісти
Ета навєрна апять жест добрай молі...
показати весь коментар
22.06.2024 13:13 Відповісти
це називається ротація. Так само й ми змінюємо свої підрозділи.
показати весь коментар
22.06.2024 13:16 Відповісти
Не ламай кайф...
показати весь коментар
22.06.2024 13:58 Відповісти
А шо случілось? Шо за місяць пабєдного наступлєнія і патєрь нєт знадобилась ротація?
показати весь коментар
22.06.2024 14:06 Відповісти
тут навряд жест доброї волі, пуйло ж "дав слово" , що триматиме "санітарну зону" . Тим більше це буде ляпасище по пиці пуйла.

Поки всі резерви там не закінчаться, пертимуть далі
показати весь коментар
22.06.2024 13:17 Відповісти
Так де гарантія що через годину кацапи знову не попруть?

Це добре що поки не пруть, але це не «змал» наступу орків… Нажаль.

Слава героям ЗСУ!
показати весь коментар
22.06.2024 15:49 Відповісти
кажуть, що на слобожанському напрямку, зсу забезпечені всім, но ліміт.
але ж, генштаб, нам, щось постійно розповідає.
може сирській думав, що підсидівши залужного спіймає бога за яйця, але виявилось, що треба вилизувати яйця єрмачини?
а, як, почав брикатися, то мар'янка, тут як тут.

показати весь коментар
22.06.2024 13:26 Відповісти
Россія буде тягнути цю війну безкінечно! Їй у стані війни комфортно! Це її спосіб життя! От якби наші західні партнери не жували соплі,а передали все необхідне озброєння с самого початку,то Засрашку б вже давно вигнали б з нашої землі! Але ж все одно Засрашка не залишила б Україну в спокої,бо тільки повний демонтаж ********* на окремі рештки Імперії гарантує Україні спокій! Або вступ до НАТО,до якого Україну наші партнери ніколи не приймуть!
показати весь коментар
22.06.2024 13:32 Відповісти
kacap - idi naher
показати весь коментар
22.06.2024 13:45 Відповісти
Значит у Украины будет неограниченное время на создание своих систем поражения вглубь московии. НПЗ уже неплохо горят и все дальше и дальше от фронта.
показати весь коментар
22.06.2024 14:15 Відповісти
Насипайте їм,хлопці навздогін,бо вони тут виводять,а в іншому їхже і введуть.
показати весь коментар
22.06.2024 13:33 Відповісти
Нехай виводять, а поітм з донецької області, луганської і решти будуть виводити!
показати весь коментар
22.06.2024 13:55 Відповісти
зайшли, порозбивали, покрали, насрали, настраждались, здохли, залишки вийшли. нахіба приходили?
показати весь коментар
22.06.2024 14:10 Відповісти
Так для того і приходили щоб поразбивати.

Нищать Україну- людей, села, міста… усе як ху&ло прописав.

Їм потрібна теретория…
показати весь коментар
22.06.2024 15:53 Відповісти
 
 