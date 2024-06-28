На Харківщині російські загарбники відмовляються виконувати бойові завдання через втрати, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

Сили оборони України дають відсіч ворогу на Харківщині. Рашисти зазнають втрат. Фіксуються випадки, коли через це загарбники відмовляються виконувати поставлені завдання.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спостерігаються чисельні випадки відмови ворожого особового складу, зокрема зі штурмового загону 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії збройних сил РФ, виконувати поставлені завдання. Через те, що вони втратили у командному складі кілька осіб, росіяни відмовляються виконувати бойові завдання. Це відбувається на рівні конкретних підрозділів та індивідуальних відмов. Тому там у них не все так добре", - розповів Волошин.

За його словами, минулої доби на Харківщині відбулось шість бойових зіткнень.

"Бої точились біля Вовчанська та Липців... На Вовчанському напрямку українські захисники вибивають малі тактичні групи противника, що представлені 153-м танковим полком 47-ї танкової дивізії. Вони наступали в житловій забудові міста Вовчанськ, але були зупинені там і відкинуті. Штурмові дії також були біля Сотницького Козачка. Успіху окупанти там не мали, суттєвих змін ситуація не набула. ЗСУ відбили чотири з п'яти ворожих штурмів противника. Також тривали бойові зіткнення на північ від Харкова, у районах населених пунктів Лук'янці та Глибоке", - розповів речник ОСУВ.

Військовий також розповів, що загарбники продовжують скидати керовані авіаційні бомби на населені пункти на півночі Харківщині. Зокрема, на Липці окупанти скинули близько 7 КАБів.

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Волошин зазначив, що Сили оборони України дають відсіч ворогу - окупанти зазнають втрат у живій силі та техніці.

"Ворог несе втрати. У результаті бойових дій було знищено близько 120 ворожих окупантів, кілька одиниць озброєння і військової техніки, танки, артилерійські засоби, протитанкові засоби, 5 одиниць спецтехніки", - розповів військовий.

Раніше Волошин розповідав, що на Харківщині у районі Борової Сили оборони зупинили ворога. Росіяни на цьому напрямку зазнають значних втрат в особовому складі та техніці.

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