Сили оборони зупинили наступ РФ на Харківщині, хоча там зараз непросто, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України зупинили наступ російських окупантів на Харківщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції із президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.
"Говорили про ситуацію на полі бою. Зокрема, про Харківський напрямок, де Росія намагалася розпочати масштабний наступ. Це окупанту не вдалося. Наші українські сили стабілізували положення, зупинили наступ. Хоча і непросто там дуже. Саме так маємо діяти і надалі", - розповів президент.
За словами Зеленського, потрібно "позбавляти Росію ілюзій, нібито війна їй щось дасть".
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+2 Геннадій Нанкевич #583653
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