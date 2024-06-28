УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10303 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 662 12

Сили оборони зупинили наступ РФ на Харківщині, хоча там зараз непросто, - Зеленський

Зеленський заявив, що ЗСУ зупинили наступ РФ на Харківщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України зупинили наступ російських окупантів на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час пресконференції із президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.

"Говорили про ситуацію на полі бою. Зокрема, про Харківський напрямок, де Росія намагалася розпочати масштабний наступ. Це окупанту не вдалося. Наші українські сили стабілізували положення, зупинили наступ. Хоча і непросто там дуже. Саме так маємо діяти і надалі", - розповів президент.

За словами Зеленського, потрібно "позбавляти Росію ілюзій, нібито війна їй щось дасть".

Читайте: На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Цікаво, а чому ж там непросто? Часом не тому, що Лідер Всесвіту 06 квітня 2024 р. казав: "Харків захищений від росіян з точки зору укріплень та українського війська"?

Чи тому, що призначенеі Непереможним Чотирикратним Ветераном голова ОВА трохи не доробив фортифікації? Відсотків на 90?
показати весь коментар
28.06.2024 15:29
+4
показати весь коментар
28.06.2024 15:33
+2
Сам запустив орків в Україну, тепер щось патякає.
показати весь коментар
28.06.2024 16:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Непросто тому що попризначав сирських та содолів генералами.повертай Залужного,лошара розведений ермаком.
показати весь коментар
28.06.2024 15:21 Відповісти
Таке враження що президент працюе анонсером подій… при цему подій які вже відбулися…
показати весь коментар
28.06.2024 16:09 Відповісти
Цікаво, а чому ж там непросто? Часом не тому, що Лідер Всесвіту 06 квітня 2024 р. казав: "Харків захищений від росіян з точки зору укріплень та українського війська"?

Чи тому, що призначенеі Непереможним Чотирикратним Ветераном голова ОВА трохи не доробив фортифікації? Відсотків на 90?
показати весь коментар
28.06.2024 15:29 Відповісти
Мало того, що "трохи недоробив", так ще й трохи не там де справді було потрібно.
показати весь коментар
28.06.2024 15:37 Відповісти
показати весь коментар
28.06.2024 15:33 Відповісти
Знову пузіко зовсім не захищене, та що ж це робиться?
показати весь коментар
28.06.2024 15:38 Відповісти
Бідоносний. Після таких заяв чекай погіршення
показати весь коментар
28.06.2024 15:43 Відповісти
Я думаю що вискажу загальну думку громадян України до зе-скоріше потрапити на концерт "кабзона".
показати весь коментар
28.06.2024 15:45 Відповісти
А що там Часів Яр? Чи Зєля не любить про погане?
показати весь коментар
28.06.2024 15:56 Відповісти
Сам запустив орків в Україну, тепер щось патякає.
показати весь коментар
28.06.2024 16:04 Відповісти
А можна було і не допустити той наступу, якби вчасно підготували оборону: будували фортифікації, мінували територію.
показати весь коментар
28.06.2024 16:54 Відповісти
 
 