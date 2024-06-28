На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми

Через посилення російських обстрілів на Харківщині розширили зону евакуації сімей із дітьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області", - зазначив він.

Про які населені пункти йдеться

села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживає 12 дітей із 7 родин.

у Богодухівському районі підлягають евакуації 13 дітей з родинами з сіл Олександрівка та Скорики.

20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району.

112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаївського Вовчансьої громади Чугуївського району. Загалом 24 населені пункти.

"Уже визначено маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей. Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами", - підсумував Синєгубов.

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