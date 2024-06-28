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Новини Агресія Росії проти України
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Зранку рашисти обстріляли Варварівку на Харківщині, загинула жінка

Наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Зранку 28 червня російські загарбники обстріляли село Варварівка Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Зазначається, що під час обстрілу 56-річна жінка поралася на городі. Вона отримала травми, не сумісні з життям.

Нагадаємо, у Харківській області протягом доби ворог використав весь спектр зброї, 10 людей дістали поранення у різних населених пунктах.

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Автор: 

обстріл (28973) Харківщина (6054)


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