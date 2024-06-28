Зранку рашисти обстріляли Варварівку на Харківщині, загинула жінка
Зранку 28 червня російські загарбники обстріляли село Варварівка Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.
Зазначається, що під час обстрілу 56-річна жінка поралася на городі. Вона отримала травми, не сумісні з життям.
Нагадаємо, у Харківській області протягом доби ворог використав весь спектр зброї, 10 людей дістали поранення у різних населених пунктах.
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