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Рашисти вранці обстріляли село Новокаїри на Херсонщині: поранено 2 людей

Окупанти обстріляли село Новокаїри на Херсонщині 28 червня

Зранку 28 червня російські окупанти обстріляли Бериславський район Херсонської області. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що через російський обстріл постраждали двоє людей.

70-річна жінка дістала вибухову травму та поранення руки, у 58-річного чоловіка діагностували вибухову травму.

Потерпілим надають медичну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: рашисти били по житлових будинках, одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28973) Херсонська область (5847)


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