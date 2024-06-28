Рашисти вранці обстріляли село Новокаїри на Херсонщині: поранено 2 людей
Зранку 28 червня російські окупанти обстріляли Бериславський район Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що через російський обстріл постраждали двоє людей.
70-річна жінка дістала вибухову травму та поранення руки, у 58-річного чоловіка діагностували вибухову травму.
Потерпілим надають медичну допомогу.
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