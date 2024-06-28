Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: рашисти били по житлових будинках, одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Російська армія минулої доби цілеспрямовано та підступно бив по житлових будинках Херсонщини, цивільних автомобілях, поліцейській автівці та "швидкій", знищив поле з врожаєм пшениці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонщини.

Зазначається, що росіяни обстрілювали житлові квартали з артилерії, мінометів, авіації та БпЛА. Від російських атак потерпали Херсон, Антонівка, Садове, Олександрівка, Кізомис, Станіслав, Придніпровське, Новодмитрівка, Чорнобаївка, Білозерка, Інженерне, Благовіщенське, Берислав, Нововоронцовка, Ольгівка, Тягинка, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Новоолександрівка, Шляхове, Осокорівка, Бургунка та Козацьке.

З авіації та безпілотника російські військові били по Ольгівці. В результаті вибуху керованої бомби у власному будинку постраждав 60-річний чоловік, у нього мінно-вибухова травма та уламкові рани ніг. Пораненому надавала домедичну допомогу його 53-річна односелиця і в цей час окупанти вдарили по будинку з дрона. Жінка отримала вибухову травму, поранення живота та стегна. У населеному пункті пошкоджено чотири приватні будинки.

По Бериславу та Тягинці окупанти запустили п’ять керованих авіаційних бомб, пошкоджень зазнали чотири житлові будинки.

З дронів типу FPV військові РФ двічі атакували Нововоронцовку, прицільно били по житловому кварталу, де були цивільні автомобілі та карета швидкої медичної допомоги. Внаслідок вибухів медичний транспорт зазнав механічних пошкоджень, у цивільному автомобілі постраждали 62-річний водій та 57-річна пасажирка, в обох контузії та уламкові поранення плечей. Також внаслідок вибуху пошкоджено вікна в магазині, приватний будинок та майстерню.

Під артилерійським обстрілом перебувала Золота Балка. В результаті цієї атаки загинула 67-річна жінка та постраждав72-річний чоловік, у нього мінно-вибухова травма, контузія, вогнепальні рани плеча, живота і стегна.

Російські військові безпілотником типу FPV атакували Новодмитрівку, постраждали двоє місцевих жительок. У 71-річної жінки мінно-вибухова травма, контузія, рани передпліччя та живота, у 66-річної постраждалої контузія та поранення ноги.

У Білозерці артилерійським обстрілом пошкоджено службовий автомобіль поліції, магазин та приватний будинок, у Кізомисі та Садовому - чотири приватні будинки.

Ввечері окупанти відкрили мінометний вогонь по Козацькому, постраждав 57-річний чоловік, із мінно-вибуховою травмою та травматичною ампутацією пальця руки його доставили до лікарні. Біля Шляхового внаслідок дронової атаки загорілося поле з пшеницею, вогнем знищено 25 гектарів врожаю.

Також ворожі атаки спричинили до пожеж сухостою у Чорнобаївці й Осокорівці. Внаслідок російської атаки безпілотниками пошкоджено п’ять приватних будинків, легковий автомобіль та сталося загоряння сухої трави в Антонівці, Садовому, Станіславі й Новоолександрівці.

Антонівку війська РФ обстрілювали з артилерії, через влучання снаряда пошкоджено магазин, де сталася пожежа. Вогонь швидко загасили, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

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