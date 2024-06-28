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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: пошкоджено приватні будинки, дитсадок, елеватор та газопровід. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 26 населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 131 удар.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумщини.

Так, унаслідок обстрілів ворога пошкоджено елеватор, гараж, приміщення агрофірми, три приватних будинки, багатоповерховий будинок, дитячий садок, торговий центр, паркан, два легкових автомобілі та мікроавтобус, обладнання одного з підприємств, вежу мобільного зв’язку та розподільчий газопровід.

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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини:

Автор: 

обстріл (28973) Сумська область (3807)


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