Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: пошкоджено приватні будинки, дитсадок, елеватор та газопровід. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 26 населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 131 удар.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумщини.
Так, унаслідок обстрілів ворога пошкоджено елеватор, гараж, приміщення агрофірми, три приватних будинки, багатоповерховий будинок, дитячий садок, торговий центр, паркан, два легкових автомобілі та мікроавтобус, обладнання одного з підприємств, вежу мобільного зв’язку та розподільчий газопровід.
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