Зранку війська РФ обстріляли 4 громади прикордоння Сумщини: атакували FPV-дроном
Російські загарбники вночі та вранці 28 червня обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
- Юнаківська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
- Шалигинська громада: ворог вдарив з АГС (12 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням двох дронів-камікадзе (2 вибухи).
- Білопільська громада: відбулася ворожа атака двома FPV дронами (2 вибухи).
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