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Зранку війська РФ обстріляли 4 громади прикордоння Сумщини: атакували FPV-дроном

Наслідки обстрілів Сумщини 25 червня

Російські загарбники вночі та вранці 28 червня обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

  • Юнаківська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
  • Шалигинська громада: ворог вдарив з АГС (12 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням двох дронів-камікадзе (2 вибухи).
  • Білопільська громада: відбулася ворожа атака двома FPV дронами (2 вибухи).

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Автор: 

обстріл (28973) Сумська область (3807)


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