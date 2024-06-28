Зранку війська РФ обстріляли 4 громади прикордоння Сумщини: атакували FPV-дроном

Російські загарбники вночі та вранці 28 червня обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Юнаківська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).

Шалигинська громада: ворог вдарив з АГС (12 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням двох дронів-камікадзе (2 вибухи).

Білопільська громада: відбулася ворожа атака двома FPV дронами (2 вибухи).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли 10 громад Сумщини. Зафіксовано 102 вибухи