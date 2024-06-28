Окупанти обстріляли 10 громад Сумщини. Зафіксовано 102 вибухи

Упродовж дня четверга, 27 червня, російські загарбники здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Всього в області зафіксували 102 вибухи на території низки громад.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж дня ворог атакував 10 громад на Сумщині.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Миропільська громада: ворог бив з артилерії;

На територію Великописарівської громади ворог скинув 20 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл;

Краснопільська громада: ворог здійснив обстріли з використанням FPV-дронів та артобстріли;

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів та здійснивобстріл з використанням FPV-дрона;

Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів та артилерії;

Середино-Будська громада: окупанти били з мінометів та артилерії та здійснили обстріли з використанням FPV-дронів;

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано ворожий мінометний обстріл;

Хотінська громада: відбувся пуск 4 ракет;

Білопільська громада: загарбники скинули ВОГ з БПЛА;

Миколаївська громада: росіяни били за артилерії;

Також зафіксовано атаку дроном-камікадзе на території Охтирського району.

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