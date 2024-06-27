Вночі та зранку росіяни двічі обстріляли прикордоння Сумщини

Російські війська вночі та вранці 27 червня двічі обстріляли прикордонні громади Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Зафіксовано 5 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Білопільська громади.

Зазначається, що по Хотинській громаді ворог вдарив з мінометів, зафіксовано 2 вибухи.

З мінометів росіяни обстріляли територію Білопільської громади.

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