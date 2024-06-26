Росіяни атакували 8 громад Сумщини: унаслідок мінометного обстрілу поранено чоловіка

Протягом 25 червня російська армія здійснила 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали:

Есманьська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи), артобстріл (6 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи), мінометні обстріли (10 вибухів), артобстріл (2 вибухи), скидання гранати з БпЛА (1 вибух).

Краснопільська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артобстріли (5 вибухів).

Хотінська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).

Миропільська громада: зафіксовано обстріл з використанням БпЛА типу "Ланцет" (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).

Білопільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи). Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий житель громади

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