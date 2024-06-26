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Росіяни атакували 8 громад Сумщини: унаслідок мінометного обстрілу поранено чоловіка

Наслідки обстрілів Сумщини

Протягом 25 червня російська армія здійснила 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали:

  • Есманьська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи), артобстріл (6 вибухів).
  • Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи), мінометні обстріли (10 вибухів), артобстріл (2 вибухи), скидання гранати з БпЛА (1 вибух).
  • Краснопільська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артобстріли (5 вибухів).
  • Хотінська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).
  • Миропільська громада: зафіксовано обстріл з використанням БпЛА типу "Ланцет" (2 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).
  • Білопільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи). Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий житель громади

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28948) Сумська область (3803)


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здохніть падлюки рашисти.
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26.06.2024 23:57 Відповісти
 
 